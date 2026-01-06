Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EUA recuam em acusar Maduro de liderar suposto Cartel de Los Soles

Governo Trump, no entanto, mantém acusação de narcotraficante

Agência Brasil

06/01/2026 - 19h00
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) recuou em acusar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar o suposto Cartel de Los Soles. A nova peça da denúncia contra o venezuelano por narcotráfico, apresentada após o sequestro de Maduro pelos EUA, excluiu a acusação feita na peça anterior, apresentada em 2020.

Na primeira denúncia, o termo “Cartel de Los Soles” aparece 33 vezes e Maduro é apontado como líder dessa suposta organização.

“Nicolas Maduro Moros, o réu, ajudou a administrar e, por fim, a liderar o Cartel de Los Soles à medida que ganhava poder na Venezuela”, dizia a denúncia, apresentada ainda no primeiro mandato de Trump.

Na nova peça do Departamento de Justiça, apresentada nesta semana, o Cartel de Los Soles aparece apenas duas vezes, em citações de menor importância, sem qualquer menção à liderança de Maduro em relação ao suposto cartel.

“Nicolas Maduro Moros, o réu – assim como o ex-presidente Chávez antes dele – participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual poderosas elites venezuelanas se enriquecem com o tráfico de drogas e a proteção de seus parceiros traficantes”, diz o texto.

A peça do Departamento de Justiça dos EUA afirma, em seguida, que os lucros dessa atividade foram para funcionários corruptos.

“[Esses funcionários] operam em um sistema de clientelismo administrado por aqueles no topo – referido como o Cartel de Los Soles ou Cartel dos Sóis, uma referência à insígnia do sol afixada nos uniformes de oficiais militares venezuelanos de alta patente”, diz o documento oficial de Washington.

A mudança na linguagem e no teor da acusação do Departamento de Justiça chamou a atenção, uma vez que o suposto cartel foi designado como grupo terrorista pelo governo Trump. A acusação de que Maduro lideraria a organização justificou, no plano discursivo, a invasão da Venezuela.

Especialistas no mercado mundial de drogas vêm rejeitando chamar a Venezuela de narcoestado ou mesmo reconhecer a existência do Cartel de Los Soles.

Não há qualquer menção a esse grupo nas publicações do Escritório para Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas (ONU). O Relatório Anual Sobre Ameaças de Drogas da DEA (Administração de Combate às Drogas) de 2025, do governo dos EUA, também não menciona o suposto cartel venezuelano.

Dificuldade em provar existência do cartel

A consultora sênior da União Europeia para Políticas sobre Drogas na América Latina e Caribe, a advogada Gabriela de Luca, avalia que, ao evitar tratar o cartel como uma organização “real”, o Departamento de Justiça reconhece os limites para provar essa tese.

“Até agora, não emergiram evidências suficientes para caracterizar uma organização criminosa – lacuna apontada por especialistas e, inclusive, por parceiros de inteligência dos próprios EUA”, explicou.

Gabriela destacou que a mudança na denúncia passa a enquadrar Maduro como posicionado no “topo” de um sistema criminoso, tratado como uma aliança de corrupção e tráfico, e não como uma entidade formal com personalidade jurídica, como um cartel.

“Essa escolha fortalece a acusação, uma vez que desloca o foco para condutas individualizadas e comprováveis [narcotráfico, corrupção e associação criminosa] em vez de sustentar um rótulo amplo e conceitualmente frágil de ‘cartel’”, ponderou a consultora.

A advogada disse ainda que a mudança dialoga ainda com as preocupações de especialistas da ONU com o uso indiscriminado do termo cartel, “advertindo que isso poderia justificar medidas amplas de criminalização generalizada do Estado venezuelano, com efeitos colaterais severos sobre uma população já profundamente vulnerabilizada”.

Apesar da mudança, os EUA seguem acusando Maduro de uma série de crimes ligados ao narcotráfico, incluindo relação com narcoguerrilhas colombianas, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e Exército de Libertação Nacional (ELN), e cartéis mexicanos, como Sinaloa e Zetas.

“Maduro Moros e seus cúmplices, durante décadas, fizeram parceria com alguns dos traficantes de drogas e narcoterroristas mais violentos e prolíficos do mundo, e contaram com a corrupção de funcionários em toda a região, para distribuir toneladas de cocaína para os EUA”, diz a acusação.

Maduro diz que é inocente

Em depoimento à Justiça dos EUA, Maduro disse que é inocente e se classificou como um prisioneiro de guerra após ser sequestrado por militares estadunidenses no último sábado (3).

O governo de Caracas acusa Washington de criar a acusação de narcotraficante contra lideranças do país para justificar a intervenção na Venezuela com objetivo de controlar as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta.

Trump tem exigido ao novo governo de Delcy Rodríguez, que tomou posse na terça-feira (6) como presidente interina, acesso aos campos de óleo do país.

Em reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA), o embaixador dos EUA, Leandro Rizzuto, admitiu que o petróleo do país sul-americano não pode ficar nas mãos de “adversários” do Hemisfério Ocidental.

“Esta é nossa vizinhança, é onde vivemos. E não vamos permitir que a Venezuela se transforme em um hub de operações para o Irã, Rússia, Hezbollah, China e agências cubanas de inteligência que controlam o país. Não podemos continuar a ter a maior reserva de petróleo do mundo sob o controle de adversários do Hemisfério Ocidental”, disse o diplomata na terça.

Itamaraty confirma reunião de ministros no âmbito da CELAC sobre situação de Venezuela

04/01/2026 10h20

Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil

Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil

O Itamaraty confirmou nesta manhã que está programada para às 14h deste domingo uma reunião de ministros das Relações Exteriores no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). O encontro extraordinário sobre a situação da Venezuela será por videoconferência. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, já está em Brasília.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos na madrugada do último sábado. O presidente norte-americano, Donald Trump, vem acusando Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas. Maduro foi indiciado nos Estados Unidos por "narcoterrorismo" e outras acusações.

Ontem, em uma coletiva de imprensa na Flórida, Trump chegou a afirmar que o seu governo deve administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída.

A CELAC discutirá a situação após manifestações públicas de parte dos líderes da região condenarem o ataque dos EUA. Sem citar os nomes de Nicolás Maduro e Donald Trump, Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha "inaceitável".

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também condenou a ofensiva. Por outro lado, o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou no X (Twitter) uma notícia sobre o ataque norte-americano e celebrou o feito.

A CELAC é um mecanismo intergovernamental de diálogo e acordo político, composto permanentemente por 33 países da América Latina e do Caribe. Como fórum regional, o grupo busca atuar como porta-voz da comunidade de países junto a outros países e blocos regionais. A CELAC toma decisões por consenso.
 

Trump não obteve aval para bombardear Venezuela e ataque é ilegal, dizem congressistas

03/01/2026 10h35

Deputada democrata Melanie Stansbury afirmou que o presidente americano não pode realizar ataques militares sem o aval do Congresso

Deputada democrata Melanie Stansbury afirmou que o presidente americano não pode realizar ataques militares sem o aval do Congresso

Deputados e senadores americanos afirmaram que o presidente americano, Donald Trump, não obteve autorização do Congresso para a ação militar na Venezuela neste sábado, 3, o que faz o ataque ser considerado ilegal, de acordo com os parlamentares.

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela com bombardeios em Caracas e em outros três Estados, e capturaram o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa. Trump confirmou a informação em sua rede social, a Truth Social, e prometeu mais detalhes em coletiva de imprensa marcada para as 13h (horário de Brasília).

A deputada democrata Melanie Stansbury afirmou que o presidente americano não pode realizar ataques militares sem o aval do Congresso e conclamou seus pares a impedir a continuidade das ações do governo americano na Venezuela.

“Sejamos claros: esses ataques são ilegais. O presidente não tem autoridade para declarar guerra nem para realizar operações militares em grande escala sem o Congresso. O Congresso precisa agir para contê-lo. Imediatamente”, disse ela, em sua conta na rede social X (ex-Twitter).

O deputado democrata Jim McGovern também questionou a legalidade do ataque e criticou o uso de recursos públicos em mais uma ação militar, enquanto americanos sofrem com cortes em programas sociais.

“Sem autorização do Congresso - e com a grande maioria dos americanos contrária a uma ação militar -, Trump acabou de lançar um ataque injustificado e ilegal contra a Venezuela. Ele diz que não há dinheiro suficiente para a saúde dos americanos - mas, de alguma forma, temos recursos ilimitados para a guerra??“ provocou.

