Hezbollah dispara mais de 200 foguetes contra Israel após morte de comandante sênior

Países membros expressam solidariedade ao governo constitucional de Luis Arce após incidente em La Paz.

Os países membros do Mercosul expressaram hoje sua firme repulsa à tentativa de golpe ocorrida na Bolívia ontem. Em um comunicado conjunto, os Estados partes e associados do bloco demonstraram profunda preocupação com o incidente, que viola os princípios democráticos internacionais e, especialmente, os valores fundamentais do Mercosul.

"Em conformidade com o Direito Internacional, rejeitamos qualquer tentativa de mudança de governo através de violência ou de maneira inconstitucional, que comprometa a vontade popular, a soberania e a estabilidade política e social de um país irmão", declarou o comunicado oficial do Mercosul.

Além disso, os membros do Mercosul manifestaram solidariedade e apoio irrestrito à institucionalidade democrática do governo constitucional do presidente Luis Arce e suas autoridades democraticamente eleitas.

Atualmente, o Mercosul é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname como estados associados.

A Bolívia está no processo final de adesão ao bloco e espera-se que seja formalmente aceita durante a próxima Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul em Assunção, Paraguai, nos dias 7 e 8 de julho. Todos os países membros já ratificaram a entrada da Bolívia no Mercosul, incluindo o Brasil.

Na quarta-feira (26), um grupo de soldados do Exército boliviano, liderado pelo general Juan José Zúñiga, se concentrou na Plaza Murillo, em La Paz, onde estão localizados o palácio presidencial e o Congresso. Com tanques, eles forçaram a entrada no palácio presidencial, mas se retiraram após o presidente Luis Arce nomear novos comandantes para as Forças Armadas. Juan José Zúñiga e cerca de uma dezena de militares foram presos.