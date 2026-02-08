Irã condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais 7 anos de prisão

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Irã condenou a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, a mais de sete anos adicionais de prisão após ela iniciar uma greve de fome, informaram apoiadores neste domingo, citando o advogado dela.

As novas condenações contra Mohammadi ocorrem enquanto o Irã tenta negociar com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear para evitar um ataque militar ameaçado pelo presidente Donald Trump.

O principal diplomata do Irã insistiu no domingo que a força de Teerã vem de sua capacidade de "dizer não às grandes potências", assumindo uma posição maximalista logo após as negociações em Omã com os EUA.

O advogado de Mohammadi, Mostafa Nili, confirmou a sentença na rede X. "Ela foi condenada a seis anos de prisão por ‘reunião e conluio’, um ano e meio por propaganda e recebeu uma proibição de viagem de dois anos", escreveu.

Ela recebeu mais dois anos de exílio interno na cidade de Khosf, a cerca de 740 quilômetros (460 milhas) a sudeste de Teerã, a capital, acrescentou o advogado.

O Irã não reconheceu imediatamente a sentença. Os apoiadores afirmam que Mohammadi está em greve de fome desde 2 de fevereiro

Ela havia sido presa em dezembro durante uma cerimônia em homenagem a Khosrow Alikordi, um advogado iraniano de 46 anos e defensor dos direitos humanos que morava em Mashhad. Imagens da manifestação mostram ela gritando e exigindo justiça para Alikordi e outros.

Mohammadi, um símbolo para os ativistas iranianos

Os apoiadores vinham alertando há meses, antes de sua prisão em dezembro, que Mohammadi, 53, corria o risco de ser colocada de volta na prisão depois de receber uma licença em dezembro de 2024 por motivos médicos.

Embora devesse durar apenas três semanas, o tempo de Mohammadi fora da prisão se prolongou, possivelmente porque ativistas e potências ocidentais pressionaram o Irã a mantê-la em liberdade. Ela permaneceu fora mesmo durante a guerra de 12 dias em junho entre o Irã e Israel.

Mohammadi continuou seu ativismo com protestos públicos e aparições na mídia internacional, incluindo até mesmo uma manifestação em frente à famosa prisão de Evin, em Teerã, onde ela havia sido mantida.

Os apoiadores de Mohammadi citaram seu advogado, que conversou com ela. O advogado, Mostafa Nili, confirmou a sentença no dia X, dizendo que ela foi proferida no sábado por um Tribunal Revolucionário na cidade de Mashhad.

Mohammadi estava cumprindo 13 anos e nove meses de prisão por conspiração contra a segurança do Estado e propaganda contra o governo do Irã. Ela também apoiou os protestos nacionais desencadeados pela morte de Mahsa Amini em 2022, nos quais mulheres desafiaram abertamente o governo ao não usar o hijab.

A ganhadora do Nobel sofreu vários ataques cardíacos enquanto estava presa, antes de ser submetida a uma cirurgia de emergência em 2022, segundo seus apoiadores. Seu advogado revelou no final de 2024 que os médicos haviam encontrado uma lesão óssea que temiam ser cancerosa, que mais tarde foi removida.

"Considerando suas doenças, espera-se que ela seja temporariamente libertada sob fiança para que possa receber tratamento", escreveu Nili.

No entanto, as autoridades iranianas têm sinalizado uma linha mais dura contra toda a dissidência desde as manifestações.