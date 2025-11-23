Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

Guerra

Israel diz que matou um alto oficial do Hezbollah em primeiro ataque a Beirute em meses

O ataque aos subúrbios do sul de Beirute matou cinco pessoas e feriu outras 25

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/11/2025 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em ataque à capital do Líbano neste domingo, 23, o primeiro desde junho, Israel afirmou que matou o chefe do gabinete do Hezbollah, Haytham Tabtabai.

O governo israelense alertou o grupo apoiado pelo Irã a não se rearmar ou tentar se reconstruir um ano após sua última guerra. O ataque aos subúrbios do sul de Beirute matou cinco pessoas e feriu outras 25, disse o Ministério da Saúde do Líbano.

O Hezbollah ainda não comentou. Anteriormente, disse que o ataque, lançado quase exatamente um ano após um cessar-fogo que encerrou a guerra entre Israel e Hezbollah, ameaçava uma escalada de ataques - poucos dias antes da visita do Papa Leão XIV ao Líbano em sua primeira viagem ao exterior.

"Continuaremos a agir com força para prevenir qualquer ameaça aos residentes do norte e ao estado de Israel", disse o Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, em um comunicado.

A porta-voz do governo, Shosh Bedrosian, não disse se Israel informou os EUA antes do ataque, dizendo apenas que "Israel toma decisões de forma independente." Israel não emitiu um aviso de evacuação.

Tabtabai liderava a unidade de elite Radwan do Hezbollah. O exército de Israel disse que ele "comandou a maioria das unidades do Hezbollah e trabalhou arduamente para restaurá-las à prontidão para a guerra com Israel."

Em 2016, os Estados Unidos designaram Tabtabai como terrorista, chamando-o de líder militar que comandou as forças especiais do Hezbollah na Síria e no Iêmen, e ofereceram até US$ 5 milhões por informações sobre ele.

Tabtabai era o sucessor aparente de Ibrahim Aqil, que foi morto em setembro de 2024 em ataques israelenses que dizimaram grande parte da liderança sênior do Hezbollah, incluindo o líder de longa data Hassan Nasrallah.

'Escalada de ataques'

Mais cedo, no local do ataque de domingo, Mahmoud Qamati, vice-presidente do conselho político do Hezbollah, disse a jornalistas que um militante de alto escalão pode ter sido morto, mas não deu detalhes.

"A liderança do Hezbollah está estudando a questão da resposta e tomará a decisão apropriada", disse Qamati. "O ataque aos subúrbios do sul hoje abre a porta para uma escalada de ataques em todo o Líbano."

Os ataques aéreos israelenses sobre o sul do Líbano se intensificaram nas últimas semanas, enquanto Israel e os Estados Unidos pressionam o Líbano para desarmar o poderoso grupo militante. Israel afirma que o Hezbollah está tentando reconstruir sua capacidade militar no sul do Líbano. O governo libanês, que aprovou o plano de seu exército para desarmar o Hezbollah, negou essas alegações.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, em um comunicado condenou o ataque de domingo e acusou Israel de se recusar a implementar sua parte do acordo de cessar-fogo. Ele pediu à comunidade internacional que "intervenha com força e seriedade para parar os ataques ao Líbano e seu povo."

O comunicado militar de Israel disse que o país continua comprometido com os "entendimentos" acordados com Líbano.

Fumaça podia ser vista no movimentado bairro de Haret Hreik. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou dezenas de pessoas aglomeradas ao redor da área do ataque, que parecia ser no quarto andar de um prédio de apartamentos. Tiros podiam ser ouvidos para dispersar a multidão enquanto os trabalhadores de emergência chegavam.

"Esta é definitivamente uma área civil e desprovida de qualquer presença militar, especialmente o bairro onde estamos", disse o parlamentar do Hezbollah Ali Ammar a repórteres perto do local.

Um drone israelense estava voando perto do prédio alvo. O exército libanês isolou a área, informou a Agência Nacional de Notícias estatal.

(*Fonte: Associated Press)

exploração sexual

Procuradoria dos EUA investiga laços de Epstein com opositores de Trump

Investigação, que deve incluir o ex-presidente Clinton, é uma exigência de Trump e surge em meio ao agravamento da crise sobre o caso

15/11/2025 07h14

Compartilhar
Donald Tramp manteve foi próximo de Jeffrey Epstein durante vários anos e agora e-mails incriminam o presidente dos EUA

Donald Tramp manteve foi próximo de Jeffrey Epstein durante vários anos e agora e-mails incriminam o presidente dos EUA

Continue Lendo...

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, anunciou na sexta-feira, 14, que pediu que um procurador federal investigasse os laços do empresário Jeffrey Epstein com opositores políticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o ex-presidente americano Bill Clinton.

Bondi postou na rede social X que estava designando o procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, para liderar a investigação, encerrando uma semana agitada na qual republicanos do congresso divulgaram quase 23 mil páginas de documentos sobre Epstein e os democratas da Câmara evidenciaram conversas em que Epstein cita Trump.

O presidente americano, que foi amigo de Epstein por anos, não explicou quais supostos crimes ele queria que o Departamento de Justiça investigasse. Nenhum dos homens que ele mencionou em uma publicação na rede social Truth Social exigindo a investigação foi acusado de má conduta sexual pelas vítimas de Epstein.

Trump exige investigação

Horas antes do anúncio de Bondi, Trump postou em sua plataforma Truth Social que pediria ao Departamento de Justiça e ao FBI para investigar o "envolvimento e relação" de Epstein com Clinton e outros, incluindo o ex-secretário do Tesouro Larry Summers e o fundador do LinkedIn e doador democrata Reid Hoffman

Trump apontou que "a farsa Epstein envolve democratas e não republicanos" e que a investigação também deveria incluir o banco JP Morgan, que forneceu serviços bancários para Epstein, e "muitas outras pessoas e instituições".

Em um memorando de julho sobre a investigação de Epstein, o FBI disse: "Não descobrimos evidências que pudessem fundamentar uma investigação contra terceiros não acusados".

A demanda do presidente por uma investigação - e a rápida concordância de Bondi - é o último exemplo da erosão da independência tradicional do Departamento de Justiça da Casa Branca desde que Trump assumiu o cargo.

Desvio de foco

A investigação também é uma tentativa de desvio de foco. Por décadas, o próprio Trump foi escrutinado por sua proximidade com Epstein - embora, como as pessoas que ele agora quer investigar, não tenha sido acusado de má conduta sexual pelas vítimas de Epstein.

Uma porta-voz da JPMorgan Chase, Patricia Wexler, disse que a empresa lamentava a associação com Epstein "mas não o ajudou a cometer seus atos hediondos".

"O governo tinha informações condenatórias sobre seus crimes e falhou em compartilhá-las conosco ou com outros bancos", disse ela. A empresa concordou anteriormente em pagar milhões de dólares às vítimas de Epstein, que processaram argumentando que o banco ignorou sinais de alerta sobre atividade criminosa.

Já o ex-presidente americano Bill Clinton reconheceu que viajou no jato particular de Epstein, mas disse por meio de um porta-voz que não tinha conhecimento dos crimes do falecido financista. Ele também nunca foi acusado de má conduta pelas vítimas conhecidas de Epstein.

Epstein cita Trump

Deputados do Partido Democrata divulgaram na quarta-feira, 12, uma série de e-mails nos quais o empresário Jeffrey Epstein afirmou que o presidente americano sabia dos crimes cometidos pelo magnata e "passou horas" com uma das vítimas de Epstein.

Após a divulgação dos e-mails, a Casa Branca acusou os democratas de tentarem difamar o presidente. "O fato é que o presidente Trump expulsou Jeffrey Epstein de seu clube. Essas histórias não passam de tentativas de má-fé para desviar a atenção das conquistas históricas do presidente Trump", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em nota.

Por outro lado, os democratas do Comitê de Fiscalização da Câmara disseram que os e-mails levantaram novas questões sobre o relacionamento entre Epstein e Trump. Os documentos chegaram às mãos da oposição após o comitê intimar o espólio do empresário na Justiça a entregá-los.

Em um dos e-mail Epstein faz uma alusão a Trump ter sido um dos únicos membros de seu círculo pessoal a não se pronunciar sobre as acusações contra ele e emenda: "Ela (uma vítima) passou horas na minha casa com ele (Trump), e ele nunca foi mencionado (nos processos) uma única vez."

Em outro e-mail, este endereçado ao jornalista Michael Wolff, biógrafo de Trump, já quando o republicano estava na Casa Branca, Epstein diz que Trump "sabia sobre as meninas" que ele abusava, "tanto que ele (Trump) pediu que Ghislaine (sua sócia, condenada por tráfico de menores) parasse"./com AP
 

Internacional

Acidente com ônibus deixa pelo menos 37 mortos no Peru

Outros 24 passageiros ficaram feridos, segundo as autoridades locais

12/11/2025 19h00

Compartilhar
37 morreram e outros 24 ficaram feridos

37 morreram e outros 24 ficaram feridos Divulgação

Continue Lendo...

Um acidente com um ônibus deixou ao menos 37 pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira, 12, em Arequipa, no Peru. O veículo saiu da pista após colidir com uma caminhonete na rodovia Panamericana Sul e cair em uma ribanceira. Outros 24 passageiros ficaram feridos, segundo as autoridades locais.

O gerente de saúde da região de Arequipa, Walther Oporto, disse à rádio local RPP que o ônibus bateu na caminhonete e saiu da estrada em uma curva, caindo mais de 200 metros até as margens do rio Ocoña. Segundo Oporto, o número de mortos pode aumentar porque há feridos graves.

A caminhonete ficou na saída da curva com a cabine totalmente destruída. O Ministério Público de Arequipa informou em um comunicado que o motorista da picape sobreviveu e "está detido". As autoridades não informaram se havia mais ocupantes na caminhonete.

O ônibus da empresa Llamosas, com 60 passageiros, havia partido da cidade de Chala, uma área mineradora também no sul do Peru, e seguia para a cidade de Arequipa.

Acidentes fatais com ônibus não são incomuns no Peru. A causa do acidente de quarta-feira não foi esclarecida, mas as autoridades afirmaram no passado que direção imprudente e velocidade excessiva estão por trás de muitos desses eventos.

Em agosto, um ônibus capotou em uma rodovia e 10 pessoas morreram. Em julho, outro ônibus que viajava de Lima para a região amazônica do Peru também capotou, deixando pelo menos 18 mortos e 48 feridos.

Em janeiro, pelo menos seis pessoas morreram e 32 ficaram feridas quando um ônibus caiu em um rio.

Em 2024, houve aproximadamente 3.173 mortes como resultado de acidentes de trânsito no país sul-americano, de acordo com dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortes.

*Com informações de agências internacionais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06020-8 de hoje, sábado (22/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?