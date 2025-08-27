Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

suspeito livre

Juiz que soltou homem com mais de 200 kg de cocaína corrige texto, mas mantém suspeito livre

De quantidade não "exacerbada", para "elevada monta", juiz diz que acusado não ocupa posição significativa na cadeia do tráfico

Agência Estado

Agência Estado

27/08/2025 - 11h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O juiz Marcelo Nalesso Salmaso, que concedeu liberdade provisória a um homem preso com mais de 200 quilos de pasta-base de cocaína em Itu, no interior de São Paulo, corrigiu sua decisão na segunda-feira, 25, mas decidiu manter o suspeito afastado da prisão.

Na semana passada, Thiago Zumiotti da Silva foi detido na Rodovia Castello Branco transportando drogas em seu carro, na região de Sorocaba, interior do Estado. O homem tentou escapar do cerco policial, mas foi detido e preso em Itu. A reportagem busca contato com a defesa.

O secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, afirmou que eram 200 quilos de pasta-base de cocaína e 90 quilos de crack.

Em audiência de custódia realizada na quinta-feira, 21, Salmaso constatou indícios de crime, mas em sua decisão escreveu que a quantidade de drogas apreendida não foi "exacerbada" e era "pequena". Afirmou, ainda, que o suspeito não tinha antecedentes criminais e não apresentava periculosidade.

"A prisão processual é medida de caráter excepcional, possível apenas nos casos em que justificada a sua imprescindibilidade. Embora seja clara a situação de traficância, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada", escreveu o magistrado.

O juiz, em sua decisão, entendeu ser mais oportuno dar a Thiago Zumiotti a chance de responder "ao processo em liberdade, para que continue se dedicando ao trabalho lícito, ao invés de enveredar-se pelo tortuoso caminho do crime".

A decisão da audiência de custódia gerou críticas do secretário Guilherme Derrite, que protestou contra o magistrado nas redes sociais: "Decisão absurda que liberou um traficante com mais de 200 kg de pasta-base de cocaína por considerar uma ‘pequena quantidade’. Isso é desrespeito com o trabalho policial e, principalmente, com a população", escreveu na última segunda, 25

Decisão retificada

No mesmo dia, Salmaso publicou uma retificação de sua decisão. O juiz afirmou que, por conta de um equívoco, para o texto do dia 21 de agosto foi usado um modelo de redação padronizado, aplicado em situações de liberdade provisória em casos de tráfico de entorpecentes.

"A decisão lançada no termo da audiência de custódia destes autos, realizada no dia 21 de agosto de 2025 (fls. 49/51), por um equívoco, é a íntegra de um texto-modelo utilizado para concessão de liberdade provisória em situações de tráfico ilícito de entorpecentes, mas que não guarda correspondência exata com o caso concreto em tela", escreveu o magistrado.

Salmaso afirma ainda que, por esse motivo, sua decisão escrita não corresponde à decisão verbal proferida na audiência. Contudo, a retificação não significou revisão na prisão de Thiago Zumiotti, que continuará respondendo ao processo em liberdade.

Desta vez, o juiz considerou que a quantidade de drogas é de "elevada monta", mas afirmou que não há indícios de que o acusado integre uma organização criminosa ou "ocupa posições significativas na cadeia do tráfico de entorpecentes".

"(...) O que se coaduna com a versão trazida por ele em audiência, no sentido de que desempenhava o papel do que é conhecido como mula, pessoa contratada exclusivamente para o transporte, sem maior envolvimento na cadeia do tráfico".

Salmaso considerou ainda que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, e levou em conta que Zumiotti é réu primário, possui bons antecedentes e exerce trabalho lícito. O magistrado ressaltou que ainda é necessário colher mais provas para definir uma decisão final sobre o caso.

"Vale ressaltar que a liberdade provisória não significa absolvição sumária", afirmou o juiz. "O acusado, ora denunciado, responderá a processo criminal perante o Juízo natural e, nesse contexto, sob as garantias do devido processo legal, as circunstâncias ora apreciadas poderão ser mais bem elucidadas a partir das provas produzidas pelas partes, para a formação da convicção definitiva do Juízo."

O juiz determinou que Thiago Zumiotti cumpra medidas cautelares, como comparecimento em juízo quando for intimado e proibição de sair da comarca sem autorização judicial durante o curso das investigações. No caso de descumprimento, o acusado poderá ter a prisão preventiva decretada.

O Ministério Público informou que a promotoria protocolou um recurso na sexta-feira passada, 22, contra a decisão judicial "que determinou a soltura do averiguado, em audiência de custódia". Informou ainda que aguarda decisão sobre o recebimento ou não do recurso pela Vara de Garantias de Sorocaba, "a fim de avaliar novas medidas que se mostrarem necessárias".

fuga

Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição

A Justiça da Itália decidirá se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar

27/08/2025 07h22

Compartilhar
Da última vez que Carla Zambelli participou de audiência na Itália ela teve que receber atendimento médico

Da última vez que Carla Zambelli participou de audiência na Itália ela teve que receber atendimento médico

Continue Lendo...

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 27. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A Justiça da Itália decidirá se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar.

A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

A deputada foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada federal está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

A parlamentar também foi condenada pelo Supremo neste mês, por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal de arma de fogo, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.

 

DEMOCRACIA

Bolívia confirma guinada à direita com candidato surpresa no 2º turno

Rodrigo Paz surpreendeu ao se colocar como um outsider durante a campanha e se beneficiou da desconfiança dos bolivianos em relação à classe política

18/08/2025 07h14

Compartilhar
Rodrigo Paz e Jorge Quiroga superaram os partidos de esquerda e vão disputar o segundo turno na Bolívia

Rodrigo Paz e Jorge Quiroga superaram os partidos de esquerda e vão disputar o segundo turno na Bolívia

Continue Lendo...

Dois candidatos de direita irão se enfrentar no 2º turno das eleições presidenciais da Bolívia. Rodrigo Paz Pereira, da chapa de direita Partido Popular Cristão, ficou em primeiro com 32,08% dos votos, enquanto Jorge "Tuto" Quiroga, do Liberdade e Democracia, foi o segundo mais votado com 26,94%.

Mais de 90% dos votos já tinham sido contabilizados pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia nos últimos minutos deste domingo, 17, e os números totais devem ser conhecidos em uma semana.

Paz surpreendeu ao se colocar como um outsider durante a campanha e se beneficiou da desconfiança dos bolivianos em relação à classe política. As pesquisas de opinião haviam colocado Quiroga e o candidato Samuel Doria Medina no segundo turno, mas Medina amargou o terceiro lugar, com 19,93%.

As eleições confirmaram a rejeição ao partido de esquerda Movimento ao Socialismo (MAS), que governou a Bolívia durante 20 anos, primeiro com Evo Morales e depois com Luis Arce. Andrónico Rodríguez, o principal candidato de esquerda, ficou na quarta colocação, com 8,15%. Já o candidato do MAS, Eduardo del Castillo, terminou a eleição em sexto lugar, com 3,14% dos votos

Segundo a regra eleitoral, um candidato só poderia vencer no 1° turno se tivesse obtido mais de 50% dos votos, ou se tivesse tido 40% dos votos e uma margem mínima de 10 pontos sobre o segundo colocado. O 2° turno das eleições presidenciais bolivianas está marcado para o dia 19 de outubro.

Rodrigo Paz surpreende

Paz, de 57 anos, surpreendeu ao liderar os resultados preliminares neste domingo. Ele não era considerado um dos principais candidatos e aparecia entre a quinta e a sexta posição nas pesquisas.

O candidato presidencial é filho do ex-presidente da Bolívia Jaime Paz, que governou o país entre 1989 e 1993, e nasceu na Espanha, onde a família se exilou durante a ditadura militar de 1964 a 1982.

Ele começou a sua carreira política como deputado e depois foi governador do departamento de Tarija, no sul da Bolívia. Paz é senador e fez uma campanha modesta, com a principal promessa de "varrer a corrupção".

Edman Lara, que acompanha Rodrigo Paz na chapa como candidato a vice-presidente, afirmou em um comício que o apoio que a chapa conseguiu se deve ao fato de saberem ouvir os problemas dos bolivianos.

"Nós tivemos um contato direto com as pessoas, ouvimos o que quer essa Bolívia profunda", disse Lara, um ex-policial que se tornou conhecido por denunciar casos de corrupção nas fileiras da corporação.

Quiroga fica em segundo

O candidato Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 anos, também chegou ao segundo turno. Ele começou sua carreira política quando se filiou ao partido Ação Democrática Nacionalista (ADN). Em 1997, foi eleito o vice-presidente mais jovem da história da Bolívia.

Ele sucedeu Hugo Banzer na presidência em 2001 e governou até agosto de 2002. Durante seu curto mandato, Quiroga avançou na elaboração de um plano para a exportação de gás boliviano para os EUA.

Quiroga, que foi candidato quatro vezes nos últimos 20 anos, baseia sua proposta em sete pilares voltados para superar a crise econômica e reativar a produção na Bolívia.

Suas medidas incluem estabilizar a economia por meio de financiamento internacional, uma taxa de câmbio flexível, redução do déficit fiscal e eliminação de subsídios; reativar a indústria do gás, a mineração e a agricultura, com ênfase em biotecnologia e segurança jurídica; fomentar a propriedade individual de terras e ativos produtivos.

Em um comunicado, Quiroga parabenizou a Paz pelo resultado nas eleições e reconheceu os resultados preliminares. "A Bolívia disse ao mundo que queremos viver em uma nação livre, como diz seu hino nacional. É uma noite histórica. Demos um passo gigantesco em direção a um futuro melhor. O país pode ser transformado com o poder do seu voto", apontou o ex-presidente.

Crise

Os bolivianos chegaram ao dia da votação com uma crise econômica e escassez de combustível, que começou em 2014 com a queda na produção de gás e petróleo no país.

O preço dos combustíveis no país segue baixo devido a uma política de subsídios que custam US$ 3 bilhões por ano, enquanto receitas com a venda de gás natural - a maior fonte econômica da Bolívia - despencou por causa da queda do preço no mercado internacional.

Esses fatores têm levado a Bolívia a uma diminuição de suas reservas internacionais e ao aumento do déficit fiscal. A inflação do país também aumentou. Segundo a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), o índice este ano é de 15,1% - o pior desde 2008.

As dificuldades da população elevaram a popularidade de candidatos de direita, depois anos em que a política boliviana foi dominada pelo partido de esquerda Movimento ao Socialismo (MAS).

Evo Morales e o voto nulo

Evo Morales, ex-líder do MAS e político mais influente das últimas duas décadas, tinha como objetivo voltar à presidência nas eleições nacionais deste ano, após governar a Bolívia entre 2006 e 2019 em três mandatos consecutivos.

No entanto, sua candidatura foi bloqueada pelo Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificou que nenhum funcionário público pode buscar uma segunda reeleição, seja de forma contínua ou descontínua.

De Lauca Ñ, no trópico de Chapare (Cochabamba), Morales pediu que se emitisse voto nulo como forma de expressão daqueles que queriam apoiá-lo, mas não podiam devido à sua inelegibilidade.

O ex-presidente apontou que essa ação evidenciaria a falta de legitimidade do processo e enviaria uma mensagem de rejeição a um sistema que, segundo ele, não garante igualdade de condições para todos os candidatos. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que os votos nulos ou em branco não afetam a validade do processo.

O apelo de Morales teve eco entre seus seguidores, embora esse grupo tenha diminuído devido à profunda divisão interna do MAS desde o início deste ano. As tensões entre diferentes facções enfraqueceram a coesão do partido e sua capacidade de mobilização.

O pedido de voto nulo de Morales e a baixa popularidade do atual presidente da Bolívia, Luis Arce, deixaram a esquerda sem candidatos competitivos. Andrónico Rodríguez, do partido Aliança Popular, ficou com apenas 8,15% dos votos, em quarto lugar.

Já o candidato do MAS, Eduardo del Castillo, ficou com 3,14%, em sexto. Ele é ex-ministro de Arce, que decidiu não se candidatar. O partido enfrenta divisão interna, com Arce tendo uma briga pública com Morales, que saiu do MAS. (Com agências internacionais).
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 23 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3479, terça-feira (26/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"