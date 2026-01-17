Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com PIB de US$ 22 trilhões, Mercosul-UE assinam acordo após quase 26 anos de negociação

Os chanceleres dos países sul-americanos e as autoridades europeias assinaram o acordo que cria a maior área de livre comércio do mundo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/01/2026 - 15h00
Após quase 26 anos de negociações, o Mercosul e a União Europeia assinaram neste sábado, 17, o acordo que cria a maior área de livre comércio do mundo. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 720 milhões de pessoas e somam Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22 trilhões.

Os chanceleres dos países sul-americanos e as autoridades europeias assinaram o acordo de associação entre Mercosul e UE e estados membros, assim como o acordo interno de comércio.

Participaram da cerimônia os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, da Argentina, Javier Milei, do Uruguai, Yamandú Orsi, da Bolívia, Rodrigo Paz, da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A assinatura ocorreu nesta tarde em evento realizado no Grande Teatro José Asunción Flores do Banco Central do Paraguai - mesmo local onde o tratado fundador do Mercosul foi assinado em 1991. Em seguida, os chefes das delegações dos países membros do Mercosul e da União Europeia tiraram a foto oficial do evento.

O acordo deve atingir o máximo de liberalização prevista em 15 anos. Para entrar em vigor, precisa ser avalizado pelo Parlamento Europeu e pelo parlamento de um dos países do Mercosul. De acordo com o governo do Paraguai, o acordo final se tornará vinculativo assim que cada País "concluir os procedimentos jurídicos internos necessários" para sua entrada em vigor ou sua aplicação provisória.

As negociações ocorreram desde 1999 e foram concluídas no final de 2024. À época, Von der Leyen enfatizou três pontos principais do pacto: apoio entre as democracias, melhoria econômica para os países que participam dos dois blocos e o compartilhamento de valores. O acordo prevê a eliminação gradual das tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os dois blocos.

A Comissão Europeia validou o acordo em setembro, mesmo com resistências de alguns países membros. Desde então, criou-se a expectativa para a assinatura do acordo. Durante a 67 ª Cúpula do Mercosul, realizada em Foz do Iguaçu (PR), Lula chegou a pedir que os dirigentes do bloco europeu mostrassem "coragem" para a conclusão do acordo. Na semana passada, o Conselho da UE aprovou a assinatura do pacto.

Quando foi confirmada a cerimônia de assinatura do acordo, no início do mês, o governo brasileiro avaliou que o principal ponto do pacto é fortalecer o multilateralismo, especialmente após dias de conflitos e declarações que enfraqueceram a cooperação global entre os países. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela e as ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, são citados como símbolos do ataque ao multilateralismo.

O presidente Lula, que não participa do evento desta tarde, publicou nesta sexta, 16, artigo em jornais de 27 países avaliando que o acordo Mercosul-UE é uma resposta do multilateralismo ao isolamento. "Em uma época em que o unilateralismo isola mercados e o protecionismo inibe o crescimento global, duas regiões que compartilham valores democráticos e a defesa do multilateralismo escolhem um caminho diferente", diz o chefe do Executivo no texto. Ele esteve ontem em ato no Rio de Janeiro com Von der Leyen.

Na cerimônia desta tarde, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o acordo estabelece uma "parceria com enorme potencial econômico" e "com profundo sentido geopolítico" Segundo o chanceler, o pacto "representa um baluarte, erguido com sólida convicção no valor da democracia e da ordem multilateral, diante de um mundo abatido pela imprevisibilidade, pelo protecionismo e pela coerção".

"Em um cenário internacional marcado por incertezas e tensões, este acordo envia uma mensagem clara e positiva ao mundo. Acreditamos na cooperação, no diálogo e em soluções construídas de forma coletiva. O comércio é uma das dimensões da parceria entre o Mercosul e a União Europeia, lastreada em valores comuns Democracia, Estado de direito, respeito aos direitos humanos e proteção do meio ambiente estão plenamente refletidos no acordo que assinamos hoje", destacou.

Mundo

Usuários da Starlink no Irã têm acesso gratuito à internet, afirmam ONGs sem fins lucrativos

A medida da empresa aeroespacial norte-americana dirigida por Elon Musk segue o fechamento total das telecomunicações e do acesso à internet para os 85 milhões de habitantes do Irã em 8 de janeiro

14/01/2026 22h00

Bilionário Elon Musk, dono da Starlink

Bilionário Elon Musk, dono da Starlink Divulgação

A capacidade dos manifestantes iranianos de divulgar ao mundo detalhes dos sangrentos protestos em todo o país recebeu um forte impulso, com o serviço de internet via satélite Starlink, da SpaceX, reduzindo suas tarifas para permitir que mais pessoas contornem a tentativa mais forte já feita pelo governo de Teerã de impedir que informações vazem para fora de suas fronteiras, disseram ativistas na quarta-feira, 14.

A medida da empresa aeroespacial norte-americana dirigida por Elon Musk segue o fechamento total das telecomunicações e do acesso à internet para os 85 milhões de habitantes do Irã em 8 de janeiro, à medida que os protestos se expandiam devido à economia vacilante da República Islâmica e ao colapso de sua moeda.

A SpaceX não anunciou oficialmente a decisão e não respondeu a um pedido de comentário, mas ativistas disseram à Associated Press que a Starlink está disponível gratuitamente para qualquer pessoa no Irã com os receptores desde terça-feira, 13.

"A Starlink tem sido crucial", disse Mehdi Yahyanejad, um iraniano cuja organização sem fins lucrativos Net Freedom Pioneers ajudou a contrabandear unidades para o Irã, apontando para um vídeo divulgado no domingo que mostra fileiras de corpos em um centro médico forense perto de Teerã.

"Isso mostrou algumas centenas de corpos no chão, que vieram à tona por causa do Starlink", disse ele em entrevista de Los Angeles. "Acho que esses vídeos do centro mudaram bastante a compreensão de todos sobre o que está acontecendo, porque eles viram com seus próprios olhos."

Desde o início das manifestações, em 28 de dezembro, o número de mortos subiu para mais de 2.500 pessoas, principalmente manifestantes, mas também agentes de segurança, de acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, com sede nos Estados Unidos.

A Starlink é proibida no Irã por regulamentos de telecomunicações, já que o país nunca autorizou a importação, venda ou uso dos dispositivos. Os ativistas temem ser acusados de ajudar os EUA ou Israel ao usar a Starlink e serem acusados de espionagem, o que pode acarretar a pena de morte.

Autoridades caçam dispositivos Starlink

As primeiras unidades foram contrabandeadas para o Irã em 2022 durante protestos contra a lei do uso obrigatório do véu no país, depois que Musk conseguiu que o governo Biden isentasse o serviço Starlink das sanções ao Irã.

Desde então, estima-se que mais de 50.000 unidades tenham sido contrabandeadas, com as pessoas se esforçando ao máximo para escondê-las, usando redes privadas virtuais enquanto estão no sistema para ocultar endereços IP e tomando outras precauções, disse Ahmad Ahmadian, diretor executivo da Holistic Resilience, uma organização com sede em Los Angeles responsável por levar algumas das primeiras unidades Starlink ao Irã.

A Starlink é uma rede global de internet que conta com cerca de 10.000 satélites orbitando a Terra. Os assinantes precisam ter equipamentos, incluindo uma antena que requer linha de visão para o satélite, portanto, devem ser instaladas em áreas abertas, onde podem ser detectadas pelas autoridades. Muitos iranianos os disfarçam como painéis solares, disse Ahmadian.

Depois que os esforços para interromper as comunicações durante a guerra de 12 dias com Israel em junho do ano passado se mostraram pouco eficazes, os serviços de segurança iranianos adotaram "táticas mais extremas" para interferir nos sinais de rádio e nos sistemas GPS da Starlink, disse Ahmadian em entrevista por telefone. Depois que a Holistic Resilience repassou os relatórios à SpaceX, disse Ahmadian, a empresa lançou uma atualização de firmware que ajudou a contornar as novas contramedidas.

Rede Starlink gratuita poderia aumentar o fluxo de informações para fora do Irã

O Irã começou a permitir que as pessoas fizessem chamadas internacionais na terça-feira por meio de telefones celulares, mas as chamadas de fora do país para o Irã continuam bloqueadas

Em comparação com os protestos de 2019, quando medidas menos severas do governo conseguiram efetivamente sufocar as informações que chegavam ao resto do mundo por mais de uma semana, Ahmadian disse que a proliferação da Starlink tornou impossível impedir as comunicações. Ele disse que o fluxo pode aumentar agora que o serviço se tornou gratuito.

"Desta vez, eles realmente desligaram tudo, nem mesmo os telefones fixos estavam funcionando", disse ele. "Mas, apesar disso, as informações estavam saindo, e isso também mostra como essa comunidade de usuários da Starlink está distribuída no país "

Musk tornou a Starlink gratuita para uso durante vários desastres naturais, e a Ucrânia tem dependido fortemente do serviço desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022. Ela foi inicialmente financiada pela SpaceX e, posteriormente, por meio de um contrato com o governo americano.

Musk levantou preocupações sobre o poder de tal sistema estar nas mãos de uma única pessoa, depois de se recusar a estender a cobertura da Starlink na Ucrânia para apoiar um contra-ataque ucraniano planejado na Crimeia ocupada pela Rússia.

Como defensor da Starlink para o Irã, Ahmadian disse que a decisão sobre a Crimeia foi um alerta para ele, mas que não via nenhuma razão para Musk agir de forma semelhante no Irã.

"Olhando para o Elon político, acho que ele teria mais interesse .. em um Irã livre como um novo mercado", disse ele.

Julia Voo, que dirige o Programa de Poder Cibernético e Conflitos Futuros do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Cingapura, disse que há um risco em se tornar dependente de uma única empresa como salvação, pois isso "cria um único ponto de falha", embora atualmente não haja alternativas comparáveis.

A China vem explorando maneiras de caçar e destruir satélites Starlink, e Voo disse que quanto mais eficaz a Starlink se mostrar em penetrar "apagões terrestres determinados pelo governo, mais os estados estarão observando".

"Isso só vai resultar em mais esforços para ampliar os controles sobre várias formas de comunicação, para aqueles no Irã e em todos os outros lugares que estão observando", disse ela.

*Fonte: Associated Press.

mundo

EUA suspendem a emissão de vistos do Brasil e mais 74 países

Suspensão terá início na próxima quarta-feira, 21, e continuará por tempo indeterminado

14/01/2026 11h45

Reprodução Instagram @realdonaldtrump

Reprodução Instagram @realdonaldtrump

O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu o processamento de solicitação de vistos para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi publicada pela Fox News Digital. Segundo o jornal, a suspensão terá início na próxima quarta-feira, 21, e continuará por tempo indeterminado. O objetivo é coibir solicitantes aos vistos considerados propensos a se tornarem um gasto público.

Um memorando do Departamento de Estado, ao qual a Fox News teve acesso, orienta os funcionários consulares a recusarem vistos de acordo com a legislação vigente, enquanto a pasta reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

O jornal não divulgou todos os países afetados pela medida, mas afirmou que, além do Brasil, Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen também estão na lista

A Fox News já havia divulgado, em novembro do ano passado, que o Departamento de Estado orientou os consulados a aplicarem novas regras de triagem baseadas na disposição de "encargo público" da lei da imigração. Com isso, os funcionários foram instruídos a negarem vistos a candidatos que provavelmente dependerão de benefícios públicos, com base em fatores variados, como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

Ainda segundo o jornal, candidatos idosos ou com sobrepeso tinham chances de ter seus pedidos negados.

"O Departamento de Estado usará sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que se tornariam um fardo para os Estados Unidos e explorariam a generosidade do povo americano", disse o porta-voz da pasta, Tommy Piggott, em comunicado divulgado pela Fox News.

"A imigração desses 75 países será suspensa enquanto o Departamento de Estado reavalia os procedimentos de processamento de imigração para impedir a entrada de estrangeiros que se beneficiariam de programas de assistência social e benefícios públicos."

