SANTO

Papa Leão canoniza Carlo Acutis, santo com ligação com Campo Grande

Reconhecimento da santidade veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem, o primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande

Da redação (com informações da Agência Brasil)

07/09/2025 - 07h43
Neste domingo (7), no Vaticano, houve a canonização do beato Carlo Acutis. O adolescente, morto aos 15 anos de idade, após um quadro agudo de leucemia, ficou popularmente conhecido como padroeiro da internet, já que usava as redes para evangelizar. Carlo será o primeiro santo da geração millennial, que inclui todos os nascidos entre as décadas de 1980 e 1990.

A canonização foi agendada para as 10h no horário local ( portanto 04h no horário de Mato Grosso do Sul), com cerimônia presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano. 

A canonização de Carlo Acutis acontece após 5 meses de espera, já que havia sido inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo. 

“Não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos”, disse o papa Francisco.

Biografia

Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Gostava de jogar videogame e criar sites e, segundo o Vaticano, também era apaixonado pela Eucaristia e por Nossa Senhora. 

Iniciou a vivência da fé católica cedo, aos 7 anos, fez a primeira comunhão e, desde então, passou a assistir à missa todos os dias, além de ajudar necessitados doando roupas e alimentos.

Na adolescência, graças aos conhecimentos de engenharia da computação, criou um site dedicado a divulgar milagres eucarísticos espalhados pelo mundo e aparições de Maria aprovadas pela Igreja Católica.

Após sua morte por leucemia, em outubro de 2006, uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudadas por Carlo, compareceram ao funeral.

Milagres

O reconhecimento da santidade de Carlo veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem. O primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande.

À época, o menino Matheus Vianna, com 3 anos de idade, sofria de uma doença congênita no pâncreas e foi curado sem nenhum tipo de respaldo científico ao tocar uma relíquia de Carlo.

O segundo milagre, de acordo com o Vaticano, refere-se à sobrevivência e rápida recuperação de Valéria Valverde, da Costa Rica. Em 2022, a jovem, então com 21 anos, estudava em Florença, na Itália, quando sofreu um grave acidente de bicicleta. A mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo de Carlo. No mesmo dia, a jovem começou a respirar sem aparelhos.

 

Guerra

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen

Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

31/08/2025 23h00

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen

Rebeldes houthis invadem agência de alimentação da ONU e Unicef no Iêmen Divulgação

Apoiados pelo Irã, o grupo rebelde Houthis invadiu neste domingo, 31, os escritórios das agências de alimentação e infância da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital do Iêmen, detendo vários funcionários da organização, segundo informaram autoridades. Os rebeldes reforçaram a segurança em Sanaa após o assassinato de seu primeiro-ministro e de vários membros do gabinete por Israel.

Abeer Etefa, porta-voz do Programa Mundial de Alimentos (PMA), disse que as forças de segurança invadiram os escritórios das agências na capital controlada pelos Houthis, Sanaa, na manhã de domingo. Ela disse que pelo menos um funcionário foi detido na cidade e que outros teriam sido detidos em outras áreas.

"O PMA reitera que a detenção arbitrária de pessoal humanitário é inaceitável", disse Etefa.

Também foram invadidos os escritórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), segundo um funcionário da ONU e um oficial Houthi, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a informar a mídia.

O funcionário da ONU disse que o contato com vários outros funcionários do PMA e da Unicef foi perdido e que eles provavelmente também foram detidos.

Ammar Ammar, porta-voz da Unicef, disse que vários funcionários da agência foram detidos e que a organização estava buscando mais informações com os Houthis.

Tanto Etefa quanto Ammar disseram que suas agências estavam realizando "um levantamento abrangente" de seus funcionários em Sanaa e em outras áreas controladas pelos Houthis.

As invasões foram as mais recentes em uma longa repressão dos Houthis contra as Nações Unidas e outras organizações internacionais que trabalham em áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen.

Eles detiveram dezenas de funcionários da ONU, bem como pessoas associadas a grupos de ajuda, sociedade civil e à agora fechada Embaixada dos EUA em Sanaa. A ONU suspendeu suas operações no reduto Houthi de Saada, no norte do Iêmen, depois que os rebeldes detiveram oito funcionários da ONU em janeiro.
 

Mundo

Lula diz apoiar autonomia integral do Panamá sobre canal, alvo de ameaça de Trump

Ele ainda diz que o país usa dólares americanos para compra de petróleo russo com desconto

28/08/2025 23h00

Foto/ Montagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, dia 28, que o Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal, alvo de cobiça e ameaça de retomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil vai aderir a um tratado que defende a neutralidade sobre o canal.

Lula recebeu no Palácio do Planalto visita do presidente do Panamá, José Raúl Mulino, e disse que o país centro-americano conquistou autonomia sobre o canal após anos de luta e que o administra desde 1999 mantendo a neutralidade sobre a infraestrutura.

No início do ano, Trump ameaçou retomar o controle do canal, construído em parceria com os EUA e uma das rotas mais importantes para o transporte marítimo de cargas intercontinental.

O republicano acusou o governo panamenho de favorecer companhias chinesas instaladas no local e de cobrar tarifas exorbitantes das americanas. Ele defendeu que a navegação sob bandeira americana fosse gratuita. Após visita de Marco Rubio, secretário de Estado, Mulino anunciou que retiraria o Panamá da Nova Rota da Seda, iniciativa chinesa.

"O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o Canal, conquistada após décadas de luta. Há mais de 25 anos, o país administra o corredor marítimo com eficiência e respeito à neutralidade, garantindo trânsito seguro a navios de todas as origens. Por isso decidimos nos somar ao tratado relativo à neutralidade permanente e ao funcionamento do Canal do Panamá, já subscrito por mais de 140 países", disse o presidente brasileiro.

"O tema do Canal é muito emotivo, muito próprio para nós", disse Mulino, que recordou a disputa por mais de um século sobre o canal e áreas adjacentes e afirmou ser gerido por um tratado multilateral de neutralidade, assinado com os EUA, e que os dois lados tiveram que ceder. "Não existe hoje, nem poderá existir nunca, um país que não dependa dos outros em múltiplas coisas. O país autossuficiente não existe."

O petista afirmou que a América Latina e o Caribe passa por um dos momentos mais críticos da história da região e que "ameaças de ingerências pressionam instituições democráticas" e o comércio virou "instrumento de coerção e chantagem". Mulino concordou que a região atravessa um momento político "muito difícil" e assegurou que apoia o multilateralismo.

"Tentativas de restaurar antigas hegemonias colocam em xeque a liberdade e a autodeterminação de nossos povos. Ameaças de ingerência pressionam instituições democráticas e comprometem a construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo. O comércio internacional é utilizado como instrumento de coerção e chantagem. A frase 'quem semeia bandeiras colhe soberania', que marcou a resistência panamenha no século 20, é mais atual do que nunca", afirmou Lula.

Assim como fez ao lado de Daniel Noboa, presidente do Equador, Lula evitou citar Trump, mas reagiu ao envio do frota naval de guerra ao Mar do Caribe, sob o argumento de combater cartéis de droga e que colocou sob pressão a ditatura da Venezuela.

Ele disse que o "combate ao crime organizado não pode servir de pretexto para ameaças ilegais e uso de força" em violação à Carta das Nações Unidas.

Lula convidou ainda Mulino para a COP-30, em Belém (PA), e disse que a conferência climática será a "COP da verdade" e vai evidenciar que governantes globais estão ou não preocupados com a mudança do clima e se acreditam ou não na ciência.

"Se a gente não acredita, passaremos para a histórica como os únicos animais capazes de destruir seu habitat natural que é o Planeta Terra", afirmou Lula.

O petista convidou Trump por meio de uma carta ainda não respondida, meses depois de o americano comunicar pela segunda vez a retirada dos EUA dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, em 2015.

Os presidentes celebraram o acordo para a venda de quatro caças A-29 SuperTucano, fabricados pela Embraer, para a frota do Serviço Nacional Aeronaval do Panamá. A venda já havia sido anunciada pela empresa brasileira, e os presidentes posaram com uma miniatura do avião.

 

