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Pedestre morre atropelado por avião em aeroporto nos EUA

Um porta-voz do aeroporto disse que o pedestre pulou uma cerca de perímetro antes de ser atropelado

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09/05/2026 - 13h30
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Um avião da empresa Frontier Airlines atropelou e matou um pedestre na pista do Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 8, informaram as autoridades aeroportuárias. O choque, ocorrido durante a decolagem, provocou um incêndio no motor e forçou a evacuação dos passageiros.

O avião, que fazia a rota de Denver para o Aeroporto Internacional de Los Angeles, "relatou ter atropelado um pedestre durante a decolagem por volta das 23h19 desta sexta-feira", informou a conta oficial do aeroporto no X.

A Frontier Airlines informou em comunicado que o voo 4345 foi o envolvido na colisão e que "foi relatada a presença de fumaça na cabine, levando os pilotos a abortarem a decolagem". Não ficou claro se a fumaça estava relacionada ao acidente com o pedestre.

"O Airbus A321 transportava 224 passageiros e sete tripulantes", informou a companhia aérea. "Estamos investigando este incidente e coletando mais informações em coordenação com o aeroporto e outras autoridades de segurança."

Um porta-voz do aeroporto disse que o pedestre, que pulou uma cerca de perímetro antes de ser atropelado, morreu. Eles afirmaram que a pessoa não identificada foi atingida dois minutos após entrar no aeroporto. Acredita-se que a pessoa não seja um funcionário do local.

"Estamos parando na pista", disse o piloto à torre de controle, de acordo com o site ATC.com. "Acabamos de atropelar alguém. Temos um incêndio no motor."

O piloto informou ao controlador de tráfego aéreo que havia "231 pessoas" a bordo e que "uma pessoa estava atravessando a pista".

O controlador de tráfego aéreo respondeu que estavam "mandando os caminhões agora", mas logo o piloto informou à torre que "há fumaça na aeronave. Vamos evacuar na pista".

Os passageiros foram então evacuados por meio de escorregadores e a equipe de emergência os transportou de ônibus até o terminal. O porta-voz do aeroporto informou que 12 passageiros sofreram ferimentos leves e cinco foram levados a hospitais locais.

O Aeroporto de Denver informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foi notificado e que a pista 17L, onde ocorreu o incidente, permanece fechada enquanto a investigação é conduzida.

estiagem e calor

Avançam projeções de El Niño mais servero neste ano

Segundo o jornal The Washington Post, existe um risco real para a formação do mais forte El Niño em mais de um século

25/04/2026 22h00

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Caso se confirmem as previsões, parte sul do Brasil tende a sofrer com fortes ondas de estiagem e calor no fim de 2026 e início de 2027

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A Organização Meteorológica Mundial (OMM, agência da Organização das Nações Unidas) reiterou na semana passada que "os modelos climáticos apontam claramente na mesma direção e preveem, com um nível de confiança elevado, a instauração de um episódio de El Niño, que ganhará mais força nos próximos meses".

De acordo com o professor de ciências atmosféricas Paul Roundy, da Universidade Estadual de Nova York, em Albany, em entrevista ao jornal The Washington Post, existe um risco real para a formação do mais forte El Niño em mais de um século, por conta de um fenômeno excepcionalmente intenso entre o fim de 2026 e o início de 2027.

O novo fenômeno pode quebrar o recorde do El Niño de 2015, quando a temperatura do Pacífico alcançou 2,8ºC acima da média. Se o cenário se confirmar, os efeitos poderão ser sentidos em escala global. Entre os impactos previstos estão secas severas em partes da América Central, da África Central, da Austrália, da Indonésia e das Filipinas.

No Brasil, as principais consquências tendem a ser registradas principalmente nos três estados do sul, com estiagens severas. Porém, altas temperaturas também tendem a ocorrer no restante do território brasileiro. 

IMBRÓGLIO

Bloqueio de portos pelos EUA é ato de guerra que viola cessar-fogo, diz ministro iraniano

Mais cedo, os EUA informou que, desde o início do bloqueio, 28 embarcações que saíam ou chegavam a portos iranianos foram obrigadas a dar meia-volta ou retornar ao local de partida

21/04/2026 23h00

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Petróleo é um peça-chave nas negociações diplomáticas entre EUA e Irã

Petróleo é um peça-chave nas negociações diplomáticas entre EUA e Irã Foto: Divulgação

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira, 21, que o bloqueio de navios que saem e entram em portos do país por parte dos Estados Unidos é "um ato de guerra", que viola o cessar-fogo acordado entre as duas partes desde o último dia 7.

"Bloquear portos iranianos é um ato de guerra e, portanto, uma violação do cessar-fogo. Atacar um navio comercial e fazer sua tripulação refém é uma violação ainda maior", afirmou o chanceler em postagem no X, referindo-se ao episódio recente, no qual a Marinha americana interceptou e atacou um navio cargueiro de bandeira iraniana que tentou furar o bloqueio.

Mais cedo, o Comando Central da Marinha dos EUA informou que, desde o início do bloqueio, no último dia 13, 28 embarcações que saíam ou chegavam a portos iranianos foram obrigadas a dar meia-volta ou retornar ao local de partida.

Tesouro dos EUA sanciona alvos ligados ao Irã

O Departamento de Tesouro dos EUA informou há pouco que está sancionando 14 alvos que estariam ajudando o Irã a obter armas, em meio aos esforços de "esgotar os estoques de mísseis balísticos" de Teerã.

Em publicação no X, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o departamento "continuará a seguir o dinheiro e a atingir a imprudência do regime iraniano e aqueles que a possibilitam" e defendeu que o país persa "deve ser responsabilizado por sua extorsão dos mercados globais de energia".

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