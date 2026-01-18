Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

ELEIÇÕES

Portugal elege hoje (18) um novo presidente

Esta é a eleição presencial com maior número de candidatos a presidente já realizada em Portugal, com 11 concorrentes

Da redação (com informações da Agência Brasil)

18/01/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Neste domingo (18), eleitores portugueses vão às urnas para escolher o sucessor do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que já exerceu dois mandatos de cinco anos. 

A votação teve início às 8h da manhã do horário local 5h da manhã em Brasília. O encerramento será às 19h em Portugal Continental e Ilha da Madeira, e às 20h nos Açores 16h e 17h no Brasil.   

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, 21% dos eleitores votaram até as 12h no horário local 9h em Brasília. 

Esta é a eleição presencial com maior número de candidatos a presidente já realizada em Portugal, com 11 concorrentes, e haverá segundo turno se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos. Nesse caso, o novo pleito será em 8 de fevereiro.

A última vez em que as eleições portuguesas para presidente tiveram segundo turno foi em 1986.

Entre os candidatos com mais intenções de voto nas sondagens eleitorais estão Luís Marques Mendes (PSD), António José Seguro (PS), André Ventura (Chega), José Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) e Henrique Gouveia e Melo (Independente). 

A posse do próximo presidente da República será em 9 de março, data que tem sido a mesma desde 1986. 

*Com informações da RTP

reservas de petróleo

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump invadir o Brasil

Outros 40% não temem uma investida contra o território brasileiro, e 2% não sabem ou não responderam

15/01/2026 07h18

Compartilhar
Ao menos 40 pessoas morreram no dia 3 de janeiro durante uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela

Ao menos 40 pessoas morreram no dia 3 de janeiro durante uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela

Continue Lendo...

Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que 58% dos entrevistados sentem medo de os Estados Unidos repetirem no Brasil a ação militar contra a Venezuela, que depôs o ditador Nicolás Maduro. Outros 40% não temem uma investida contra o território brasileiro, e 2% não sabem ou não responderam.

Segundo a pesquisa, 46% aprovam a operação americana realizada no último dia 3, que capturou Maduro e a primeira-dama dele, Cília Flores, para responder judicialmente por narcoterrorismo nos EUA. Outros 39% desaprovam e 15% não sabem ou não responderam.

Para 50%, é válido invadir um país com o pretexto de se prender um ditador. Os que discordam somam 41%. Não sabem, ou não responderam são 9%.

Para 31%, o objetivo do presidente norte-americano, Donald Trump, em autorizar o ataque foi o combate ao narcotráfico. Outros 23% acreditam que foi para restaurar a democracia na Venezuela, e 21%, que foi para controlar o petróleo venezuelano. Para outros 4%, foi para reduzir a influência da China no país sul-americano.

Para 66%, o Brasil deve se manter neutro sobre a crise venezuelana. Para 18%, o governo, deve apoiar as ações militares de Trump. Outros 10% acreditam que a posição certa é adotada pelo Planalto, de oposição. Outros 6% não sabem, ou não responderam.

Os que acham que Lula errou em condenar a ação militar dos Estados Unidos são 51%, enquanto 37% avaliam que o petista acertou no posicionamento adotado até então. Outros 12% não sabem ou não responderam.

A Genial/Quaest também abordou possíveis reflexos da operação dos Estados Unidos na eleição presidencial de outubro. Para 71%, a postura de Lula diante da crise não afeta na escolha presidenciável. Já 17% dizem que a conduta de Lula os faz preferir a oposição. Outros 5% não sabem ou não responderam.

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95% O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00835/2026.

Mundo

Usuários da Starlink no Irã têm acesso gratuito à internet, afirmam ONGs sem fins lucrativos

A medida da empresa aeroespacial norte-americana dirigida por Elon Musk segue o fechamento total das telecomunicações e do acesso à internet para os 85 milhões de habitantes do Irã em 8 de janeiro

14/01/2026 22h00

Compartilhar
Bilionário Elon Musk, dono da Starlink

Bilionário Elon Musk, dono da Starlink Divulgação

Continue Lendo...

A capacidade dos manifestantes iranianos de divulgar ao mundo detalhes dos sangrentos protestos em todo o país recebeu um forte impulso, com o serviço de internet via satélite Starlink, da SpaceX, reduzindo suas tarifas para permitir que mais pessoas contornem a tentativa mais forte já feita pelo governo de Teerã de impedir que informações vazem para fora de suas fronteiras, disseram ativistas na quarta-feira, 14.

A medida da empresa aeroespacial norte-americana dirigida por Elon Musk segue o fechamento total das telecomunicações e do acesso à internet para os 85 milhões de habitantes do Irã em 8 de janeiro, à medida que os protestos se expandiam devido à economia vacilante da República Islâmica e ao colapso de sua moeda.

A SpaceX não anunciou oficialmente a decisão e não respondeu a um pedido de comentário, mas ativistas disseram à Associated Press que a Starlink está disponível gratuitamente para qualquer pessoa no Irã com os receptores desde terça-feira, 13.

"A Starlink tem sido crucial", disse Mehdi Yahyanejad, um iraniano cuja organização sem fins lucrativos Net Freedom Pioneers ajudou a contrabandear unidades para o Irã, apontando para um vídeo divulgado no domingo que mostra fileiras de corpos em um centro médico forense perto de Teerã.

"Isso mostrou algumas centenas de corpos no chão, que vieram à tona por causa do Starlink", disse ele em entrevista de Los Angeles. "Acho que esses vídeos do centro mudaram bastante a compreensão de todos sobre o que está acontecendo, porque eles viram com seus próprios olhos."

Desde o início das manifestações, em 28 de dezembro, o número de mortos subiu para mais de 2.500 pessoas, principalmente manifestantes, mas também agentes de segurança, de acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, com sede nos Estados Unidos.

A Starlink é proibida no Irã por regulamentos de telecomunicações, já que o país nunca autorizou a importação, venda ou uso dos dispositivos. Os ativistas temem ser acusados de ajudar os EUA ou Israel ao usar a Starlink e serem acusados de espionagem, o que pode acarretar a pena de morte.

Autoridades caçam dispositivos Starlink

As primeiras unidades foram contrabandeadas para o Irã em 2022 durante protestos contra a lei do uso obrigatório do véu no país, depois que Musk conseguiu que o governo Biden isentasse o serviço Starlink das sanções ao Irã.

Desde então, estima-se que mais de 50.000 unidades tenham sido contrabandeadas, com as pessoas se esforçando ao máximo para escondê-las, usando redes privadas virtuais enquanto estão no sistema para ocultar endereços IP e tomando outras precauções, disse Ahmad Ahmadian, diretor executivo da Holistic Resilience, uma organização com sede em Los Angeles responsável por levar algumas das primeiras unidades Starlink ao Irã.

A Starlink é uma rede global de internet que conta com cerca de 10.000 satélites orbitando a Terra. Os assinantes precisam ter equipamentos, incluindo uma antena que requer linha de visão para o satélite, portanto, devem ser instaladas em áreas abertas, onde podem ser detectadas pelas autoridades. Muitos iranianos os disfarçam como painéis solares, disse Ahmadian.

Depois que os esforços para interromper as comunicações durante a guerra de 12 dias com Israel em junho do ano passado se mostraram pouco eficazes, os serviços de segurança iranianos adotaram "táticas mais extremas" para interferir nos sinais de rádio e nos sistemas GPS da Starlink, disse Ahmadian em entrevista por telefone. Depois que a Holistic Resilience repassou os relatórios à SpaceX, disse Ahmadian, a empresa lançou uma atualização de firmware que ajudou a contornar as novas contramedidas.

Rede Starlink gratuita poderia aumentar o fluxo de informações para fora do Irã

O Irã começou a permitir que as pessoas fizessem chamadas internacionais na terça-feira por meio de telefones celulares, mas as chamadas de fora do país para o Irã continuam bloqueadas

Em comparação com os protestos de 2019, quando medidas menos severas do governo conseguiram efetivamente sufocar as informações que chegavam ao resto do mundo por mais de uma semana, Ahmadian disse que a proliferação da Starlink tornou impossível impedir as comunicações. Ele disse que o fluxo pode aumentar agora que o serviço se tornou gratuito.

"Desta vez, eles realmente desligaram tudo, nem mesmo os telefones fixos estavam funcionando", disse ele. "Mas, apesar disso, as informações estavam saindo, e isso também mostra como essa comunidade de usuários da Starlink está distribuída no país "

Musk tornou a Starlink gratuita para uso durante vários desastres naturais, e a Ucrânia tem dependido fortemente do serviço desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022. Ela foi inicialmente financiada pela SpaceX e, posteriormente, por meio de um contrato com o governo americano.

Musk levantou preocupações sobre o poder de tal sistema estar nas mãos de uma única pessoa, depois de se recusar a estender a cobertura da Starlink na Ucrânia para apoiar um contra-ataque ucraniano planejado na Crimeia ocupada pela Rússia.

Como defensor da Starlink para o Irã, Ahmadian disse que a decisão sobre a Crimeia foi um alerta para ele, mas que não via nenhuma razão para Musk agir de forma semelhante no Irã.

"Olhando para o Elon político, acho que ele teria mais interesse .. em um Irã livre como um novo mercado", disse ele.

Julia Voo, que dirige o Programa de Poder Cibernético e Conflitos Futuros do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Cingapura, disse que há um risco em se tornar dependente de uma única empresa como salvação, pois isso "cria um único ponto de falha", embora atualmente não haja alternativas comparáveis.

A China vem explorando maneiras de caçar e destruir satélites Starlink, e Voo disse que quanto mais eficaz a Starlink se mostrar em penetrar "apagões terrestres determinados pelo governo, mais os estados estarão observando".

"Isso só vai resultar em mais esforços para ampliar os controles sobre várias formas de comunicação, para aqueles no Irã e em todos os outros lugares que estão observando", disse ela.

*Fonte: Associated Press.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital
itamaracá

/ 1 dia

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026