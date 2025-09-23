Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

nações unidas

Trump diz que gostou de Lula em rápida interação na ONU: 'tivemos excelente química'

"Eu gostei dele e ele gostou de mim. E eu apenas faço negócios com pessoas de quem eu gosto", acrescentou Trump.

Agência Estado

Agência Estado

23/09/2025 - 12h21
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter "gostado" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o rápido encontro que tiveram nos corredores da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, 23, em Nova York (EUA).

"Ele parece ser um homem muito legal", disse o líder americano no discurso. "Eu gostei dele e ele gostou de mim. E eu apenas faço negócios com pessoas de quem eu gosto", acrescentou Trump.

O republicano acrescentou que a interação com o presidente Brasileiro durou cerca de 39 de segundos. "Tivemos excelente química. Isso é um bom sinal", destacou.

Mais cedo, Lula não poupou críticas ao presidente dos EUA. Ele criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, por causa do processo contra Jair Bolsonaro, e disse que "não há pacificação com impunidade".

Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, Lula iniciou seu discurso com um recado duro contra os Estados Unidos e contra Bolsonaro, apesar de não mencionar nominalmente o ex-presidente brasileiro, os norte-americanos ou mesmo o presidente Donald Trump. Também disse que a autoridade da Organização das Nações Unidas (ONU) "está em xeque".

O petista disse que o Brasil, "mesmo sob ataque sem precedentes", decidiu "resistir e defender sua democracia". Segundo ele, "em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades, cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias cívicas e digitais e cerceiam a imprensa".

"Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", declarou.

O presidente decidiu não falar nominalmente sobre Bolsonaro, mas foi explícito ao mencionar o caso do ex-presidente. Disse que ele foi condenado por tentar dar um golpe de Estado "em um processo minucioso" e que ele "teve amplo direito de defesa".

"Há poucos dias e pela primeira vez em nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado por seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas", afirmou.

"Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", disse, sob aplausos. E continuou: "Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral."

Lula disse que a Assembleia Geral das Nações Unidas "deveria ser um momento de celebração", já que a ONU "simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e prosperidade".

"Hoje, contudo, ideais que inspiraram seus fundadores estão ameaçados como nunca estiveram em sua história. O multilateralismo está diante de uma nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra", afirmou, em crítica direta ao poder da ONU hoje em dia e sua autoridade para evitar conflitos mundo afora.


 

Cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas (seis delas em estado grave) após um ataque a tiros em Jerusalém na manhã desta segunda-feira, 8. Os dois suspeitos responsáveis pelo atentado foram "neutralizados" logo após o início do atentado.

O ataque ocorreu em um importante cruzamento na entrada norte da cidade, em uma estrada que leva a assentamentos judaicos localizados em Jerusalém Oriental.

Em comunicado, o grupo terrorista Hamas, em guerra contra Israel na Faixa de Gaza, celebrou a ação e afirmou que os agressores eram palestinos.

Enquanto a polícia diz que os agressores atiraram contra pessoas que esperavam em uma parada de ônibus, a mídia israelense afirma que os suspeitos também entraram em um ônibus e abriram fogo dentro dele. A polícia também não informou se os responsáveis estão entre os mortos nem divulgou suas identidades.

Imagens mostram dezenas de pessoas fugindo do ponto de ônibus próximo ao local do ocorrido. Paramédicos que atenderam à ocorrência descreveram um cenário caótico, cheio de cacos de vidro e com pessoas feridas e inconscientes jogadas na rua e na calçada.

Mais tarde, foi confirmado o falecimento de uma mulher no hospital Shaare Tzedek, em Jerusalém. O Magen David Adom informou ainda que aproximadamente dez pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave.

O ataque ocorreu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Oriental, área de maioria palestina ocupada e anexada por Israel De acordo com a polícia, dois homens armados abriram fogo contra uma parada de ônibus.

"Um agente de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Atiraram e neutralizaram os agressores", afirmou a polícia em nota.

O enfermeiro Fadi Dekaidek, que atuou no resgate, relatou a gravidade da cena. "Foi uma situação muito difícil. Os feridos estavam no chão e na calçada, perto da parada de ônibus. Alguns estavam inconscientes".

O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que Binyamin Netanyahu se reuniu com responsáveis pelos serviços de segurança após o ataque. (Com agências internacionais).
 

A Suprema Corte de Israel afirmou neste domingo, 7, que o governo israelense falhou em fornecer aos prisioneiros palestinos comida adequada para a subsistência básica e ordenou que as autoridades melhorem a oferta de alimentos.

A decisão foi um raro caso no qual o mais alto tribunal do País criticou a conduta do governo na guerra contra o grupo terrorista Hamas.

Desde o início do conflito, há quase dois anos, Israel prendeu milhares de pessoas em Gaza suspeitas de vínculo com o Hamas. Muitas foram liberadas sem acusação, às vezes após meses de detenção.

Grupos de direitos humanos documentaram abusos generalizados em prisões israelenses, incluindo alimentação e cuidados de saúde insuficientes, bem como condições sanitárias precárias e espancamentos.

Em março, um adolescente palestino de 17 anos morreu em uma prisão israelense e os médicos disseram que a inanição foi provavelmente a principal causa da morte.

A decisão deste domingo foi proferida como resposta a uma petição apresentada no ano passado pela Associação pelos Direitos Civis em Israel e pelo grupo de direitos israelense Gisha.

Os grupos alegaram que uma mudança na política alimentar implementada após o início da guerra em Gaza fez com que os prisioneiros sofressem de má nutrição e fome.

Um painel de três juízes da Suprema Corte decidiu por unanimidade que o Estado tem a obrigação legal de fornecer aos prisioneiros alimentação suficiente para garantir "um nível básico de existência".

Na decisão, os juízes afirmaram que encontraram "indícios de que o fornecimento atual de alimentos aos prisioneiros não garante suficientemente o cumprimento do padrão legal".

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um dos políticos mais extremistas da coalizão do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, criticou duramente a decisão, dizendo que, enquanto os reféns israelenses em Gaza não têm quem os ajude, a Suprema Corte de Israel está "defendendo terroristas do Hamas".

Israel bombardeia outro prédio

Em meio à decisão da Suprema Corte, o Exército israelense anunciou o bombardeio a outro edifício residencial na Cidade de Gaza, pouco depois de Netanyahu anunciar que as Forças de Defesa de Israel (FDI) estavam "ampliando" sua ofensiva no principal centro urbano do território palestino.

Israel ainda não anunciou publicamente o início de sua ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, aprovada por Netanyahu no mês passado, mas suas tropas têm intensificado os bombardeios e as operações na área há semanas, na tentativa de aumentar a pressão sobre o Hamas.

"Há pouco tempo, o Exército bombardeou um edifício muito alto, utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza", informou um comunicado militar. Trata-se da Torre Al Roya, que estava sob alerta de ataque desde sábado, 7.

O Exército israelense informou que o Hamas usava este prédio para "vigiar a localização de tropas israelenses na área". Na sexta e no sábado, Israel já tinha destruído outros dois prédios residenciais usando o mesmo argumento de que o Hamas os utilizava como pontos de observação.

