Trump revoga certificação de intercâmbio e proíbe que Harvard tenha alunos estrangeiros

GRIPE AVIÁRIA

Inicialmente o protocolo previa suspensão de todos os estados brasileiros, mas negociação acabou abrandando as exigências do país asiático

O Japão suspendeu a importação de aves vivas do Rio Grande do Sul e de produtos avícolas do município de Montenegro (RS) após a confirmação de caso de gripe aviária em uma granja comercial no município. O embargo foi informado em comunicado para imprensa do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão (MAF). A medida vale desde sexta-feira (16).

O comunicado informa que a suspensão é temporária e direcionada à restrição na importação de aves vivas de todo o Estado e de carne de aves e ovos frescos de Montenegro, onde o foco da doença foi detectado.

A suspensão ocorre após o registro do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAPP, H5N1) em uma granja comercial de produção de matrizes de aves em Montenegro, município na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) confirmado pelo Ministério na última sexta-feira (16).

"A fim de tomar todas as medidas possíveis para evitar a entrada da doença no Japão, a importação de aves vivas do estado do Rio Grande do Sul foi temporariamente suspensa na sexta-feira, 16 de maio de 2025, e suspendemos temporariamente a importação de carne de aves e ovos frescos da cidade de Montenegro", diz o comunicado.

De acordo com a pasta, a autoridade sanitária brasileira informou sobre um surto de gripe aviária em uma unidade avícola em Montenegro. "A importação de aves vivas, carne de aves, ovos frescos com casca, entre outros, de países ou regiões afetados está suspensa para evitar que aves vivas mantidas no Japão sejam infectadas com o vírus, e não por razões de higiene alimentar", esclarece o comunicado.

A regionalização das restrições está prevista no certificado sanitário acordado entre Brasil e Japão. Em julho do ano passado, o Japão concordou em regionalizar por município o protocolo de IAAP, conforme proposto pelo Ministério da Agricultura.

Com isso, os embargos à carne de frango importada do Brasil serão restritos apenas aos municípios com casos confirmados de gripe aviária.

O Japão é o terceiro principal destino do frango brasileiro, respondendo por 8,8% das exportações totais do Brasil em 2024. No ano passado, o Brasil exportou 422,979 mil toneladas de carne de frango para o Japão, com receita de US$ 855,746 milhões.

De janeiro a abril deste ano, os embarques de carne de frango ao Japão somaram 123,169 mil toneladas, com total de US$ 237,321 milhões, conforme números compilados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro.

Segundo dados do Ministério das Finanças do Japão, divulgados no comunicado, em 2024 o Japão importou 451,712 mil toneladas de carne de aves do Brasil, em um total de 1,160 milhão de toneladas importadas pelo país de todas as origens.

De pintos vivos, o Japão comprou 30,896 mil toneladas do Brasil de um total de 299,419 mil toneladas. Já de ovos a importação japonesa do Brasil chegou a 1,293 mil toneladas de um total e 24,983 mil toneladas.

O Ministério da Agricultura já estava considerando o Japão entre destinos com restrição nas exportações de produtos avícolas do Brasil.

Além das suspensões regionais das compras pelo Japão, as exportações de frango e derivados de todo o território brasileiro estão suspensas para China, União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul, conforme levantamento do Ministério da Agricultura.