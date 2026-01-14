Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

Mundo

Usuários da Starlink no Irã têm acesso gratuito à internet, afirmam ONGs sem fins lucrativos

A medida da empresa aeroespacial norte-americana dirigida por Elon Musk segue o fechamento total das telecomunicações e do acesso à internet para os 85 milhões de habitantes do Irã em 8 de janeiro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/01/2026 - 22h00
A capacidade dos manifestantes iranianos de divulgar ao mundo detalhes dos sangrentos protestos em todo o país recebeu um forte impulso, com o serviço de internet via satélite Starlink, da SpaceX, reduzindo suas tarifas para permitir que mais pessoas contornem a tentativa mais forte já feita pelo governo de Teerã de impedir que informações vazem para fora de suas fronteiras, disseram ativistas na quarta-feira, 14.

A medida da empresa aeroespacial norte-americana dirigida por Elon Musk segue o fechamento total das telecomunicações e do acesso à internet para os 85 milhões de habitantes do Irã em 8 de janeiro, à medida que os protestos se expandiam devido à economia vacilante da República Islâmica e ao colapso de sua moeda.

A SpaceX não anunciou oficialmente a decisão e não respondeu a um pedido de comentário, mas ativistas disseram à Associated Press que a Starlink está disponível gratuitamente para qualquer pessoa no Irã com os receptores desde terça-feira, 13.

"A Starlink tem sido crucial", disse Mehdi Yahyanejad, um iraniano cuja organização sem fins lucrativos Net Freedom Pioneers ajudou a contrabandear unidades para o Irã, apontando para um vídeo divulgado no domingo que mostra fileiras de corpos em um centro médico forense perto de Teerã.

"Isso mostrou algumas centenas de corpos no chão, que vieram à tona por causa do Starlink", disse ele em entrevista de Los Angeles. "Acho que esses vídeos do centro mudaram bastante a compreensão de todos sobre o que está acontecendo, porque eles viram com seus próprios olhos."

Desde o início das manifestações, em 28 de dezembro, o número de mortos subiu para mais de 2.500 pessoas, principalmente manifestantes, mas também agentes de segurança, de acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, com sede nos Estados Unidos.

A Starlink é proibida no Irã por regulamentos de telecomunicações, já que o país nunca autorizou a importação, venda ou uso dos dispositivos. Os ativistas temem ser acusados de ajudar os EUA ou Israel ao usar a Starlink e serem acusados de espionagem, o que pode acarretar a pena de morte.

Autoridades caçam dispositivos Starlink

As primeiras unidades foram contrabandeadas para o Irã em 2022 durante protestos contra a lei do uso obrigatório do véu no país, depois que Musk conseguiu que o governo Biden isentasse o serviço Starlink das sanções ao Irã.

Desde então, estima-se que mais de 50.000 unidades tenham sido contrabandeadas, com as pessoas se esforçando ao máximo para escondê-las, usando redes privadas virtuais enquanto estão no sistema para ocultar endereços IP e tomando outras precauções, disse Ahmad Ahmadian, diretor executivo da Holistic Resilience, uma organização com sede em Los Angeles responsável por levar algumas das primeiras unidades Starlink ao Irã.

A Starlink é uma rede global de internet que conta com cerca de 10.000 satélites orbitando a Terra. Os assinantes precisam ter equipamentos, incluindo uma antena que requer linha de visão para o satélite, portanto, devem ser instaladas em áreas abertas, onde podem ser detectadas pelas autoridades. Muitos iranianos os disfarçam como painéis solares, disse Ahmadian.

Depois que os esforços para interromper as comunicações durante a guerra de 12 dias com Israel em junho do ano passado se mostraram pouco eficazes, os serviços de segurança iranianos adotaram "táticas mais extremas" para interferir nos sinais de rádio e nos sistemas GPS da Starlink, disse Ahmadian em entrevista por telefone. Depois que a Holistic Resilience repassou os relatórios à SpaceX, disse Ahmadian, a empresa lançou uma atualização de firmware que ajudou a contornar as novas contramedidas.

Rede Starlink gratuita poderia aumentar o fluxo de informações para fora do Irã

O Irã começou a permitir que as pessoas fizessem chamadas internacionais na terça-feira por meio de telefones celulares, mas as chamadas de fora do país para o Irã continuam bloqueadas

Em comparação com os protestos de 2019, quando medidas menos severas do governo conseguiram efetivamente sufocar as informações que chegavam ao resto do mundo por mais de uma semana, Ahmadian disse que a proliferação da Starlink tornou impossível impedir as comunicações. Ele disse que o fluxo pode aumentar agora que o serviço se tornou gratuito.

"Desta vez, eles realmente desligaram tudo, nem mesmo os telefones fixos estavam funcionando", disse ele. "Mas, apesar disso, as informações estavam saindo, e isso também mostra como essa comunidade de usuários da Starlink está distribuída no país "

Musk tornou a Starlink gratuita para uso durante vários desastres naturais, e a Ucrânia tem dependido fortemente do serviço desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022. Ela foi inicialmente financiada pela SpaceX e, posteriormente, por meio de um contrato com o governo americano.

Musk levantou preocupações sobre o poder de tal sistema estar nas mãos de uma única pessoa, depois de se recusar a estender a cobertura da Starlink na Ucrânia para apoiar um contra-ataque ucraniano planejado na Crimeia ocupada pela Rússia.

Como defensor da Starlink para o Irã, Ahmadian disse que a decisão sobre a Crimeia foi um alerta para ele, mas que não via nenhuma razão para Musk agir de forma semelhante no Irã.

"Olhando para o Elon político, acho que ele teria mais interesse .. em um Irã livre como um novo mercado", disse ele.

Julia Voo, que dirige o Programa de Poder Cibernético e Conflitos Futuros do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Cingapura, disse que há um risco em se tornar dependente de uma única empresa como salvação, pois isso "cria um único ponto de falha", embora atualmente não haja alternativas comparáveis.

A China vem explorando maneiras de caçar e destruir satélites Starlink, e Voo disse que quanto mais eficaz a Starlink se mostrar em penetrar "apagões terrestres determinados pelo governo, mais os estados estarão observando".

"Isso só vai resultar em mais esforços para ampliar os controles sobre várias formas de comunicação, para aqueles no Irã e em todos os outros lugares que estão observando", disse ela.

*Fonte: Associated Press.

narcotráfico

Polícia espanhola apreende 10 toneladas de cocaína em navio que saiu do Brasil

Descoberta ocorreu depois que o cargueiro ficou sem combustível. Droga estava em meio a carga de sal e os 13 tripulantes foram presos

12/01/2026 10h12

Autoridades espanholas posam diante da maior apreensão de cocaína já feita em alto mar pelos espanhóis

Autoridades espanholas posam diante da maior apreensão de cocaína já feita em alto mar pelos espanhóis

A polícia espanhola anunciou, nesta segunda-feira (12), a apreensão de quase 10 toneladas de cocaína escondidas em uma carga de sal a bordo de um navio cargueiro que navegava pelo Atlântico, vindo do Brasil, e prendeu todos os 13 ocupantes.

Esta é "a maior apreensão de cocaína em alto-mar já realizada na história da Polícia Nacional", declarou a força de segurança espanhola em um comunicado.

O navio mercante, de bandeira dos Camarões, abordado na semana passada por membros do Grupo Especial de Operações da polícia no Atlântico, ficou sem combustível e precisou ser rebocado até as Ilhas Canárias, na Espanha, informou o comunicado.

As autoridades encontraram "9.994 quilos de cocaína distribuídos em 294 fardos, escondidos entre as toneladas de sal que o navio transportava", explicou a polícia, que não informou de qual porto havia partido a embarcação. 

A operação para apreender a carga, que a polícia afirma pertencer a uma organização multinacional dedicada à exportação de grandes quantidades de cocaína da América do Sul para a Europa, contou com a colaboração da Polícia Federal brasileira, da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA).

A polícia não divulgou a nacionalidade dos treze detidos, dos quais foi apreendida uma arma de fogo. Antes dessa captura, a maior apreensão de cocaína em alto-mar realizada pela polícia espanhola havia ocorrido em 1999, quando 7,5 toneladas foram interceptadas em um navio.

A Espanha é considerada um dos principais pontos de entrada de cocaína na Europa, devido aos seus vínculos com a América Latina, onde a droga é produzida, mas também por causa de sua localização geográfica.

Em outubro de 2024, a polícia espanhola apreendeu 13 toneladas de cocaína escondidas entre bananas em um contêiner procedente do Equador, a maior apreensão já realizada pelas autoridades espanholas.

 

cinema brasileiro

'O Agente Secreto' e Wagner Moura vencem o Globo de Ouro

Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de melhor ator em filme de drama

12/01/2026 07h24

"Quando você vê uma obra, e ela te transforma, isso é política. Eu gosto de cinema político, e esse filme é", afirmou Wagner

Continue Lendo...

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de filme em língua não inglesa no Globo de Ouro, superando candidatos importantes, como o norueguês Valor Sentimental, de Joachim Trier, e Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi. E Wagner Moura foi escolhido o melhor ator em filme de drama. A cerimônia da 83ª edição da premiação foi realizada na noite de ontem em Los Angeles; o filme brasileiro concorria ainda como melhor drama, prêmio que foi para Hamnet.

"Esse é um momento importante para se fazer filmes", disse Mendonça Filho ao receber o prêmio no palco. "Eu dedico esse prêmio aos jovens cineastas. Façam filmes", completou.

Antes do início da cerimônia, o diretor brasileiro falou, no tapete vermelho, sobre como entende a produção. "Nosso país tem um problema com memória. Muita gente fala que é um filme sobre memória, mas acho que é um filme sobre amnésia - o brasileiro, o francês, os alemães, os australianos, os americanos, todos estão entendendo muito bem o filme. Tem se tornado um filme muito universal por falar de poder, o poder querendo esmagar alguém, e também sobre como a memória é abandonada, é esquecida."

Wagner Moura também destacou o que considera uma das qualidades do longa: "Muitos filmes políticos se perdem porque o discurso vem antes da humanidade. Quando é ao contrário, não tem jeito: as pessoas vão olhar aquela pessoa e reconhecê-la. Quando você vê uma obra, e ela te transforma, isso é política. Eu gosto de cinema político, e esse filme é".

Rose Byrne, de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, repetiu o feito do Critics Choice Awards e venceu entre as atrizes de comédia ou musical, batendo concorrentes de peso, como Emma Stone, de Bugonia. O prêmio de melhor ator de comédia ou musical foi para Timothée Chalamet, que vem acumulando vitórias e já é tido como favorito para o Oscar - ele superou os veteranos Leonardo Di Caprio, de Uma Batalha Após a Outra; George Clooney, de Jay Kelly; Ethan Hawke, de Blue Moon; e L.B.-Hun, de A Última Saída. No discurso, Chalamet destacou a grandeza dos concorrentes: "Estou em uma categoria com muitos dos grandes, admiro todos vocês", disse o ator.

Teyana Taylor, de Uma Batalha Após a Outra (que deu a Paul Thomas Anderson o prêmio de direção), foi escolhida como melhor atriz coadjuvante e disse que "o amor é uma ação, não só uma palavra". Em seguida, Stellan Skarsgard, melhor ator coadjuvante por Valor Sentimental, defendeu a experiência de ir às salas de cinema. "Quando as luzes se apagam, você começa a compartilhar a respiração com os outros, é algo mágico. Cinema deve ser visto no cinema."

Nas categorias de televisão, Jean Smart levou pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor atriz em comédia. Entre os atores dramáticos, venceu Noah Wyle, pelo seu trabalho na série The Pitt. O melhor ator de comédia foi Seth Rogen, de O Estúdio. Owen Cooper, o jovem astro de Adolescência, ficou com o prêmio de melhor ator coadjuvante em filme para TV ou série limitada - da mesma produção, Stephen Graham venceu o prêmio de melhor ator. A melhor atriz foi Michelle Williams, por Morrendo por Sexo.

Nikki Glaser, apresentadora da cerimônia, brincou com a beleza da atriz Jennifer Lawrence, com a idade da namorada de Leonardo DiCaprio e "concedeu" o prêmio de melhor edição para o Departamento de Justiça dos EUA, fazendo alusão às partes editadas dos diários de Jeffrey Epstein.

 

