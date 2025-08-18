Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira

Michel Constantino

Michel Constantino

18/08/2025 - 00h05
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou retração de 0,10% em junho de 2025, surpreendendo negativamente o mercado financeiro que esperava leve alta de 0,05%. Este resultado marca a segunda queda consecutiva do indicador, considerado a "prévia do PIB", sinalizando uma desaceleração significativa da economia brasileira no segundo trimestre do ano.

O IBC-Br acumulou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2025, representando forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando registrou expansão de 1,5%. Em termos anuais, o indicador mantém trajetória positiva com alta de 3,9% em 12 meses até junho.

A desaceleração observada no IBC-Br é resultado da estratégia do Banco Central de conter as pressões inflacionárias através da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Esta política monetária restritiva visa convergir a inflação à meta de 3%, sendo a moderação do crescimento econômico um "elemento necessário" para este objetivo, conforme comunicado pela autoridade monetária.

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande

12/08/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

A indústria tem papel altamente significativo na economia da Campo Grande e com resultados importante no crescimento do número de empregos e salário médio, transformando a capital em destaque industrial em dois setores específicos: Industria da Construção Civil e Indústria de Proteína Animal.

Indústria de Proteína Animal é o setor que foi implementada a nova tarifa que chamamos aqui de Trump-tarifas. Fazendo esse jogo de poder com todas as nações que possui comércio internacional e de alguma forma possui um poder de barganha com a força do consumo norte americano, o governo Trump taxou no total em 50% vários produtos, entre eles a carne bovina, que é exportada por Mato Grosso do Sul e tem Campo Grande como um dos polos exportadores importantes com a planta da JBS e outros frigoríficos locais.

As exportações de Campo Grande para os EUA são em 95% dos casos, exportação de carne in natura. A principal empresa exportadora é a JBS, e, que detém a maioria do mercado e dos empregos formais em Campo Grande.

Emprego: Abate e Fabricação de Produtos de Carne – 5.293 empregos formais em 2024 (Fonte: FIEMS, 2025)

Empresas: 37 empresas

Salário médio: R$ 2.944

Porte das Empresas:

Empregos formais

Empresa

Grande:

4.785

JBS

Médio:

301

 

Pequeno:

118

 

Micro:

89

 

Fonte: FIEMS, 2025.

A tarifa de 06 agosto incentivou a comercialização para outros países. Como a JBS tem outros mercados abertos, o impacto tende a ser muito pequeno, pois vai direcionar a produção atual para novos mercados e mercado interno.

As exportações não geram impostos de arrecadação diretos para o município, mas existe efeito indireto em emprego, transporte, empresas terceirizadas e dinâmica produtiva. Esses efeitos indiretos não foram sentidos, a economia já se auto organiza para atender as novas demandas.

A Tabela 1 apresenta as exportações de Campo Grande em moeda americana (dólar) totais para os países que comercializam com a capital, e as exportações para os EUA e o percentual em relação ao total.

Tabela 1: Exportações de Campo Grande para os EUA, 2025. (Em $)

 

Exportações Totais

Exportações EUA

% dos EUA

Janeiro

$ 48.163.239,00

$ 6.946.504,00

14%

Fevereiro

$ 50.087.979,00

$ 10.930.650,00

22%

Março

$ 53.920.958,00

$ 15.907.866,00

30%

Abril

$ 62.700.806,00

$ 16.730.661,00

27%

Maio

$ 53.002.486,00

$ 10.407.412,00

20%

Junho

$ 61.690.965,00

$ 9.114.235,00

15%

Fonte: Comex Stat, MDIC, 2025.

A capital de Mato Grosso do Sul tem o setor de serviços e comércio consolidados, e sua dinâmica depende mais destes dos setores que da indústria, internalizando os efeitos possíveis na indústria de carne.

Cenário econômico de Campo Grande

Indústria:

O emprego formal (CLT) na indústria de Mato Grosso do Sul teve 160.150 empregos e Campo Grande detém 26% do total, sendo o município com maior número de empregos na indústria de Mato Grosso do Sul, dados do observatório da indústria da FIEMS, 2024.

Campo Grande registrou em 2024 2.876 industrias com 41.576 empregos formais e salário nominal médio de R$ 2.802, e o setor da Construção de edifícios empregou 6.010 funcionários e o setor de Abate e Fabricação de Produtos de Carne 5.293.

Neste contexto a mudança de matriz econômica mostra que a indústria já é realidade com indústrias consolidadas e alta participação em empregos e renda na capital.

Serviços:

Vocação de Campo Grande: A capital é uma cidade voltada para o setor de serviços, como a maioria das capitais brasileiras, pois, são nas capitais que estão os grandes geradores de serviços para todo estado, como universidades, hotéis, sistema financeiro, construção civil, logística, armazenamento, escritórios, empresas do Sistema S, tecnologias de dados e data centers, e, micro e pequenas empresas de serviços para suporte ao dia a dia das grandes e médias empresas. E, neste setor, Campo Grande está consolidada, com todas as dimensões de infraestrutura de serviços para criar um ambiente de negócios favoráveis para atrair empreendimentos da indústria, comércio e novos serviços.

Campo Grande consolidou sua posição como principal motor econômico de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2025, apresentando indicadores robustos em todos os setores analisados. A capital sul-mato-grossense liderou a geração de empregos formais no estado, registrou crescimento recorde na abertura de empresas e atraiu investimentos bilionários que prometem transformar o cenário econômico local nos próximos anos.

Os dados de julho de 2025 revelam uma economia em franca expansão, com Campo Grande responsável por 26,5% de todos os empregos formais gerados em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre, totalizando 6.307 novas vagas. No setor empresarial, a cidade manteve sua liderança com 42% de todas as empresas abertas no estado entre janeiro e abril, somando 10.759 novos CNPJs registrados.

 

O destaque do período foi a recuperação da confiança empresarial, que voltou ao campo positivo em julho com 100,3 pontos no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), o consumo das famílias cresceu 3,8% no mês, e, o anúncio de investimentos superiores a R$ 2 bilhões, liderados pelo Grupo Evo, que prevê a criação de 2.500 empregos até 2030. Paralelamente, Campo Grande conquistou a segunda posição no ranking nacional de qualidade de vida entre as capitais brasileiras, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2025, ficando atrás apenas de Curitiba.

Estratégias para atrair novas indústrias: além de construir um ambiente de negócios favorável para atrair empresas e empreendedores com infraestrutura e legislação que facilite a instalação de empresas, como a lei de liberdade econômica e a integração com a REDESIM da Junta Digital, a capital possui uma política de polos empresariais e industriais com legislação específica e benefícios fiscais e extrafiscais que proporcionam incentivos para empresas e empreendedores na capital.

O destaque do primeiro semestre foi o anúncio do Grupo Evo de investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em Campo Grande até 2030. A holding de capital norte-americano, sediada em Mato Grosso do Sul, projeta a criação de 2.500 empregos diretos com estes investimentos, representando uma média de 500 novas vagas por ano.

O grupo, que registra crescimento anual de 50% em um mercado que movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas no ano passado, planeja aplicar R$ 200 milhões já nos próximos 12 meses através da Jooy Incorporadora. Os investimentos incluem dois empreendimentos de médio e alto padrão, com início das obras ainda no segundo semestre de 2025.

O mercado imobiliário de Campo Grande apresentou valorização significativa de 11,64% nos imóveis residenciais em 12 meses, segundo dados do FipeZAP. Esta valorização reflete o aquecimento do setor e a crescente demanda por imóveis na capital, impulsionada pelos investimentos anunciados e pela melhoria dos indicadores econômicos. Os bairros Tiradentes e Villas Boas têm se destacado como regiões promissoras com potencial de valorização.


 


 


 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?

08/08/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Esse assunto que ainda divide muitas opiniões.

Tem gente que acha que para ter vantagem deve trocar uma pela outra.

Contribuir com o INSS é uma obrigação, diferente da previdência privada que acaba sendo um investimento “a mais”.

Hoje eu explico a diferença de um para o outro, além de outros assuntos referentes a este tema. Por isso, fique e leia até o final.

Vamos explicar primeiro como funciona a previdência social (INSS)?

Em outros artigos já falei sobre a Previdência Social brasileira. Ela funciona de forma contributiva, é administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ela rege os trabalhadores da iniciativa privada que estão no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Eles contribuem obrigatoriamente.

Para quem em situações de vulnerabilidade ou perda da capacidade laboral, eles possam usufruir de benefícios, e garantir a aposentadoria no futuro.

Todo trabalhador do RGPS é obrigado a contribuir com o INSS?

Sim, o Empregado CLT, empregado doméstico, trabalhador avulso, autônomo, profissional liberal e MEI ( Micro Empreendedor Individual). Todos esses têm que contribuir para o INSS.

Os segurados facultativos podem optar em se filiar ou não ao INSS

Não somente eles, mas os não obrigatórios também. Ainda, assim, é bom que os facultativos não exercem atividades remuneradas, contribuam com o INSS para estarem cobertos em casos de necessidade e precisarem de algum benefício.

Vamos agora falar da Previdência Privada?

A Previdência Privada também pode ser chamada de complementar, além de ser um meio de aumentar o valor da sua aposentadoria.

Nela é possível escolher o valor que poderá contribuir, além de resgatar os valores antecipadamente, depois de cumprir, claro, o prazo de carência estipulado pela instituição financeira ao qual essa previdência está sendo paga.

Saiba: é possível ter o INSS e pagar a previdência privada ao mesmo tempo!

É ótimo isso!

Além da segurança do INSS lá no futuro, o segurado pode ainda verificar qual instituição financeira, qual plano melhor se encaixa no seu perfil na previdência privada.

Como já disse antes, é um complemento muito válido para os dias futuros de descanso.

Procure uma advogada previdenciarista que ela vai te ajudar a entender e administrar essa situação.

Conheça as diferenças entre a previdência privada e a previdência social

Na contribuição com o INSS, existe um limite mínimo( salário mínimo) e máximo (teto) para os benefícios previdenciários.

Hoje o salário mínimo é de R$ 1.518,00 e o teto do INSS é de R$ 8.157,41.

Existem pessoas que recebem uma remuneração acima do teto, porém, ao se aposentar ficam limitados a esse valor que citei acima. É um prejuízo, não é?

Principalmente nesses casos, os especialistas indicam um investimento a mais, como uma segunda previdência, neste caso, a privada, para que o segurado consiga uma renda parecida com o que recebia enquanto trabalhava.

Então como garantir uma boa aposentadoria?

Não é truque! Nem segredo! Mas planejamento!

Eu sempre falo isso, e é a verdade. Lembre-se que qualquer dessas previdências funcionam como uma segurança para os momentos de necessidade do segurado e dos seus dependentes.

Por isso não devem ser tratados de qualquer jeito e por qualquer profissional.

Procure uma advogada especializada para que você não perca tempo e nem dinheiro.

