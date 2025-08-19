Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira

Michel Constantino

Michel Constantino

19/08/2025 - 00h05
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou retração de 0,10% em junho de 2025, surpreendendo negativamente o mercado financeiro que esperava leve alta de 0,05%. Este resultado marca a segunda queda consecutiva do indicador, considerado a "prévia do PIB", sinalizando uma desaceleração significativa da economia brasileira no segundo trimestre do ano.

O IBC-Br acumulou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2025, representando forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando registrou expansão de 1,5%. Em termos anuais, o indicador mantém trajetória positiva com alta de 3,9% em 12 meses até junho.

A desaceleração observada no IBC-Br é resultado da estratégia do Banco Central de conter as pressões inflacionárias através da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Esta política monetária restritiva visa convergir a inflação à meta de 3%, sendo a moderação do crescimento econômico um "elemento necessário" para este objetivo, conforme comunicado pela autoridade monetária.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?

15/08/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Empreender é sempre um desafio. Uma opção que muitos têm optado é se tornar Microempreendedor Individual (MEI).

Além das implicações para ser um empreendedor comuns da função, ainda tem a obrigatoriedade da contribuição que fica sob responsabilidade do próprio empreendedor.

Infelizmente, nem sempre é possível continuar nesse ramo, e algumas pessoas desistem. Mas e o tempo recolhido como MEI? Como fica? É perdido se encerra as atividades?

Fique comigo que hoje explico pra vocês.

Como é a contribuição do MEI?

O MEI deve ter um faturamento anual de até R$ 81.000,00 e só pode ter um único funcionário contratado.

É esse microempreendedor que deve fazer os recolhimentos ao INSS, através do DAS-MEI, através do site da Receita .

A contribuição do Microempreendedor Individual é de 5% sobre o valor do salário-mínimo.

Em 2025 é de R$ 75,90 que são os 5% de R$ 1.518,00, salário mínimo atualizado.

Essa contribuição é obrigatória. Não se esqueça. E nesse caso o segurado terá direito somente à aposentadoria por idade, com o valor de 1 salário-mínimo.

Caso você queira aumentar sua aposentadoria ter que Complementar da contribuição

Isso mesmo.

Será necessário aumentar o recolhimento de 5% para 20%, por meio do carnê laranja de recolhimento, a Guia da Previdência Social (GPS) e preencher manualmente.

O código a ser preenchido é o 1910, referente à complementação de 15% do MEI. Essa guia de recolhimento é encontrada em livrarias.

Entenda, a Guia de previdência Social será de 15% em cima do valor do salário-mínimo, que em 2024 será de R$ 227,00.

Se o segurado deseja contribuir com mais, para ter um salário maior, ele deverá:

  • Abrir uma atividade como contribuinte individual (autônomo) e pagar a Guia sobre o valor do seu rendimento mensal, podendo ser entre o salário-mínimo (R$ 1.518,00) e o Teto do INSS ( R$ 8.157,41) em 2023.
  • Trabalhar como segurado empregado, com vínculo CLT.

  • E em alguns casos específicos, que posso explicar em outro artigo.

As aposentadorias que o MEI tem direito

O tipo de aposentadoria que o MEI ira ter direito depende de como foi feita a contribuição com o INSS.

Como já disse, caso o segurado não contribua de forma complementar até alcançar 20%, ele terá direito somente à Aposentadoria por Idade, com o valor de um salário-mínimo mensal.

E os requisitos são:

Homem: 65 anos e 15 anos de contribuição

Mulher: 62 anos e 15 anos de contribuição

Já para quem complementar a contribuição, este poderá aposentar por:

  • Regra de Transição da Idade Progressiva.
  • Regra de Transição da Aposentadoria por Pontos.
  • Regra de Transição do Pedágio de 50%.
  • Regra de Transição do Pedágio de 100%.

Com o encerramento do CNPJ o tempo de contribuição é perdido?

A resposta é não, afinal, empreender não é fácil no país e pode ser que o empreendedor tenha que por qualquer motivo, encerrar suas atividades como MEI.

Pelos recolhimentos feitos via DAS-MEI, contarão para uma Aposentadoria por Idade, e caso o segurado tenha outros anos de contribuição, esse tempo não afetará na mudança de aposentadoria, a não ser que:

  • o segurado opte pela complementação de 15% sobre o valor do salário-mínimo.

Agora, se o segurado quer uma das aposentadorias por tempo de contribuição ele deve optar:

  • pela complementação de 15% sobre o valor do salário-mínimo;
  • prestar serviços de hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos;

Em caso de empresas (PJ) que contratam o autônomo, ela deverá descontar 20% do valor do serviço prestado para contribuição.

Para saber qual a melhor contribuição para você, busque por um advogado previdenciarista para fazer o planejamento previdenciário para a melhor aposentadoria.

Espero ter ajudado.

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande

12/08/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

A indústria tem papel altamente significativo na economia da Campo Grande e com resultados importante no crescimento do número de empregos e salário médio, transformando a capital em destaque industrial em dois setores específicos: Industria da Construção Civil e Indústria de Proteína Animal.

Indústria de Proteína Animal é o setor que foi implementada a nova tarifa que chamamos aqui de Trump-tarifas. Fazendo esse jogo de poder com todas as nações que possui comércio internacional e de alguma forma possui um poder de barganha com a força do consumo norte americano, o governo Trump taxou no total em 50% vários produtos, entre eles a carne bovina, que é exportada por Mato Grosso do Sul e tem Campo Grande como um dos polos exportadores importantes com a planta da JBS e outros frigoríficos locais.

As exportações de Campo Grande para os EUA são em 95% dos casos, exportação de carne in natura. A principal empresa exportadora é a JBS, e, que detém a maioria do mercado e dos empregos formais em Campo Grande.

Emprego: Abate e Fabricação de Produtos de Carne – 5.293 empregos formais em 2024 (Fonte: FIEMS, 2025)

Empresas: 37 empresas

Salário médio: R$ 2.944

Porte das Empresas:

Empregos formais

Empresa

Grande:

4.785

JBS

Médio:

301

 

Pequeno:

118

 

Micro:

89

 

Fonte: FIEMS, 2025.

A tarifa de 06 agosto incentivou a comercialização para outros países. Como a JBS tem outros mercados abertos, o impacto tende a ser muito pequeno, pois vai direcionar a produção atual para novos mercados e mercado interno.

As exportações não geram impostos de arrecadação diretos para o município, mas existe efeito indireto em emprego, transporte, empresas terceirizadas e dinâmica produtiva. Esses efeitos indiretos não foram sentidos, a economia já se auto organiza para atender as novas demandas.

A Tabela 1 apresenta as exportações de Campo Grande em moeda americana (dólar) totais para os países que comercializam com a capital, e as exportações para os EUA e o percentual em relação ao total.

Tabela 1: Exportações de Campo Grande para os EUA, 2025. (Em $)

 

Exportações Totais

Exportações EUA

% dos EUA

Janeiro

$ 48.163.239,00

$ 6.946.504,00

14%

Fevereiro

$ 50.087.979,00

$ 10.930.650,00

22%

Março

$ 53.920.958,00

$ 15.907.866,00

30%

Abril

$ 62.700.806,00

$ 16.730.661,00

27%

Maio

$ 53.002.486,00

$ 10.407.412,00

20%

Junho

$ 61.690.965,00

$ 9.114.235,00

15%

Fonte: Comex Stat, MDIC, 2025.

A capital de Mato Grosso do Sul tem o setor de serviços e comércio consolidados, e sua dinâmica depende mais destes dos setores que da indústria, internalizando os efeitos possíveis na indústria de carne.

Cenário econômico de Campo Grande

Indústria:

O emprego formal (CLT) na indústria de Mato Grosso do Sul teve 160.150 empregos e Campo Grande detém 26% do total, sendo o município com maior número de empregos na indústria de Mato Grosso do Sul, dados do observatório da indústria da FIEMS, 2024.

Campo Grande registrou em 2024 2.876 industrias com 41.576 empregos formais e salário nominal médio de R$ 2.802, e o setor da Construção de edifícios empregou 6.010 funcionários e o setor de Abate e Fabricação de Produtos de Carne 5.293.

Neste contexto a mudança de matriz econômica mostra que a indústria já é realidade com indústrias consolidadas e alta participação em empregos e renda na capital.

Serviços:

Vocação de Campo Grande: A capital é uma cidade voltada para o setor de serviços, como a maioria das capitais brasileiras, pois, são nas capitais que estão os grandes geradores de serviços para todo estado, como universidades, hotéis, sistema financeiro, construção civil, logística, armazenamento, escritórios, empresas do Sistema S, tecnologias de dados e data centers, e, micro e pequenas empresas de serviços para suporte ao dia a dia das grandes e médias empresas. E, neste setor, Campo Grande está consolidada, com todas as dimensões de infraestrutura de serviços para criar um ambiente de negócios favoráveis para atrair empreendimentos da indústria, comércio e novos serviços.

Campo Grande consolidou sua posição como principal motor econômico de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2025, apresentando indicadores robustos em todos os setores analisados. A capital sul-mato-grossense liderou a geração de empregos formais no estado, registrou crescimento recorde na abertura de empresas e atraiu investimentos bilionários que prometem transformar o cenário econômico local nos próximos anos.

Os dados de julho de 2025 revelam uma economia em franca expansão, com Campo Grande responsável por 26,5% de todos os empregos formais gerados em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre, totalizando 6.307 novas vagas. No setor empresarial, a cidade manteve sua liderança com 42% de todas as empresas abertas no estado entre janeiro e abril, somando 10.759 novos CNPJs registrados.

 

O destaque do período foi a recuperação da confiança empresarial, que voltou ao campo positivo em julho com 100,3 pontos no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), o consumo das famílias cresceu 3,8% no mês, e, o anúncio de investimentos superiores a R$ 2 bilhões, liderados pelo Grupo Evo, que prevê a criação de 2.500 empregos até 2030. Paralelamente, Campo Grande conquistou a segunda posição no ranking nacional de qualidade de vida entre as capitais brasileiras, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2025, ficando atrás apenas de Curitiba.

Estratégias para atrair novas indústrias: além de construir um ambiente de negócios favorável para atrair empresas e empreendedores com infraestrutura e legislação que facilite a instalação de empresas, como a lei de liberdade econômica e a integração com a REDESIM da Junta Digital, a capital possui uma política de polos empresariais e industriais com legislação específica e benefícios fiscais e extrafiscais que proporcionam incentivos para empresas e empreendedores na capital.

O destaque do primeiro semestre foi o anúncio do Grupo Evo de investimentos da ordem de R$ 2 bilhões em Campo Grande até 2030. A holding de capital norte-americano, sediada em Mato Grosso do Sul, projeta a criação de 2.500 empregos diretos com estes investimentos, representando uma média de 500 novas vagas por ano.

O grupo, que registra crescimento anual de 50% em um mercado que movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas no ano passado, planeja aplicar R$ 200 milhões já nos próximos 12 meses através da Jooy Incorporadora. Os investimentos incluem dois empreendimentos de médio e alto padrão, com início das obras ainda no segundo semestre de 2025.

O mercado imobiliário de Campo Grande apresentou valorização significativa de 11,64% nos imóveis residenciais em 12 meses, segundo dados do FipeZAP. Esta valorização reflete o aquecimento do setor e a crescente demanda por imóveis na capital, impulsionada pelos investimentos anunciados e pela melhoria dos indicadores econômicos. Os bairros Tiradentes e Villas Boas têm se destacado como regiões promissoras com potencial de valorização.


 


 


 

