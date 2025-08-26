Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para assinantes

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco

Michel Constantino

Michel Constantino

26/08/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

A presidente do Banco do Brasil (BBAS3) disse estar surpresa com o resultado. O BB registrou no segundo trimestre de 2025 seu pior desempenho financeiro em quase cinco anos, com lucro líquido ajustado de apenas R$ 3,8 bilhões, representando uma queda vertiginosa de 60% em relação ao mesmo período de 2024. Este resultado catastrófico não apenas surpreendeu o mercado financeiro, que esperava R$ 5 bilhões, mas também expôs falhas estruturais na gestão de risco da maior instituição financeira pública do país.

A análise detalhada dos números revela que esta crise não foi um evento isolado, mas sim o resultado de uma convergência de fatores que poderiam ter sido antecipados através de indicadores econômicos e setoriais disponíveis. Na coluna desta semana examino as causas fundamentais desta debacle financeira, uma marca da gestão das estatais no governo vigente.

O segundo trimestre de 2025 ficará marcado na história do Banco do Brasil como um divisor de águas. Os R$ 3,8 bilhões de lucro líquido ajustado representam não apenas uma queda brutal de 60% em relação aos R$ 9,5 bilhões registrados no mesmo período de 2024, mas também o pior resultado trimestral desde 2020, quando a pandemia de COVID-19 assolou a economia global.

Cláudio Humberto

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"

Presidente dos EUA Donald Trump, após a conversa com o russo Vladimir Putin

18/08/2025 00h05

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Sanção recíproca com vistos seria inútil contra EUA

Enquanto o boquirroto Lula gosta de se jactar pagando de democrata e dizendo que não vai retaliar os Estados Unidos com suspenção de vistos de juízes da suprema corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes e cia., ou de ministros de Estado, como Alexandre Padilha (Saúde), a realidade mostra que a medida, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos realizou uma visita oficial no Brasil foi há 27 anos.

 

Visita balzaquiana

A juíza Sandra Day O’Connor (EUA) pisou no Brasil 17 de setembro de 1998. À época, o STF era presidido pelo já aposentado Celso de Mello.

 

Hiato temporal

Antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy esteve no STF, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990.

 

Lá se vão 18 anos

Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, a autoridade máxima do setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde.

 

Plano B

Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para cerimônia dos Panamericano. Esticou e foi na Fiocruz.

 

Dr. Hiran defende que Senado paute impeachment

Para o senador Dr. Hiran Gonçalves (PP-RR), o Senado precisa pautar e discutir o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “A situação não está normal no País,” explicou o senador, em entrevista ao podcast Diário do Poder. Dr. Hiran avaliou as condenações distribuídas pelo STF no caso do 8 de janeiro como “desproporcionais” e acredita que o impedimento de Moraes de fato pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

 

Pressão é tudo

Dr. Hiran acredita que uma vez que a pressão popular e parlamentar seja grande suficiente, Alcolumbre vai pautar o impeachment.

 

Prioridades

Além do impeachment de Moraes, Dr. Hiran elenca o projeto da anistia e o fim do foro privilegiado como prioridades no Senado, este ano.

 

Tendência fácil

O senador de Roraima, que não elegeu um só prefeito do PT em 2024, aposta na vitória dos conservadores nas eleições de 2026.

 

7 a 1, o retorno

Arraso: enquanto o lucro do Banco do Brasil no 2º trimestre caiu 60% em e foi a US$703 milhões (R$3,8 bilhões), o Deutsche Bank, versão alemã do BB, lucrou o equivalente a R$15,2 bilhões no mesmo período.

 

Resultado

A CPMI do roubo do INSS nem começou, mas já rendeu. O PDT do Senado renunciou à vaga na comissão. O partido é feudo de Carlos Lupi, ministro na Previdência quando a roubalheira multiplicou.

 

Haddad: noves fora...

...nada: o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que recusou reunião virtual com Fernando Haddad, recebeu presencialmente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

 

Alcolumbre veta

Apesar da disponibilidade de Eduardo Girão (Novo-CE), o comando da CPI mista do roubo aos aposentados do INSS, vai sobrar para um dos blocos da casa: União, MDB, PSDB e Podemos ou PSD e PSB.

 

Mudança no horizonte

Apenas seis dos 26 senadores do atual maior bloco parlamentar do Senado, “Democracia”, têm mandato garantido após 2026. O bloco reúne os senadores do União, MDB, PSDB e Podemos.

 

O fim está próximo

O jovem deputado André Fernandes, presidente do PL-CE, tem feito política à moda antiga, conversando com de outros partidos. Seu objetivo é claro: “Vamos nos livrar do PT, que está destruindo o Ceará”.

 

 

Mais uma vez

Esta semana não há sessões deliberativas agendadas para o plenário da Câmara. Já no Senado, o trabalho de aprovar indicações de cargos no governo Lula (PT), muitos do Alcolumbre, continuará a todo vapor.

 

Sufocamento

Condenado por improbidade administrativa, Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, vai ter que ficar 2 anos e meio sem gastar um único centavo do salário de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC) para conseguir pagar a multa de R$546.631,92.

 

Pensando bem...

...nem multa de trânsito se julga tão rapidamente.

 

PODER SEM PUDOR

Calaboca diplomático

O embaixador Ruy Nogueira, secretário-geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior, foi direto ao ponto em uma sessão que discutia, na Câmara, nos anos 2000, o fim do visto para americanos entrarem no Brasil. A proposta era de americanófilos que pouco estavam ligando para os EUA exigirem vistos de brasileiros: “Reciprocidade é igual a virgindade. Não há ‘meio-virgem’.”

Exclusivo para Assinantes

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira

18/08/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou retração de 0,10% em junho de 2025, surpreendendo negativamente o mercado financeiro que esperava leve alta de 0,05%. Este resultado marca a segunda queda consecutiva do indicador, considerado a "prévia do PIB", sinalizando uma desaceleração significativa da economia brasileira no segundo trimestre do ano.

O IBC-Br acumulou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2025, representando forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando registrou expansão de 1,5%. Em termos anuais, o indicador mantém trajetória positiva com alta de 3,9% em 12 meses até junho.

Michel Constantino

A desaceleração observada no IBC-Br é resultado da estratégia do Banco Central de conter as pressões inflacionárias através da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Esta política monetária restritiva visa convergir a inflação à meta de 3%, sendo a moderação do crescimento econômico um "elemento necessário" para este objetivo, conforme comunicado pela autoridade monetária.

O cenário econômico atual reflete o dilema entre crescimento e estabilidade de preços. Enquanto o mercado financeiro projeta crescimento do PIB de 2,21% para 2025, o Banco Central estima expansão de 2,1%, ambos significativamente abaixo dos 3,4% registrados em 2024. Esta desaceleração programada faz parte do processo de normalização da economia após o período de forte expansão pós-pandemia.

Agropecuária: Principal Fator de Retração

O setor agropecuário foi o principal responsável pela desaceleração econômica no segundo trimestre, registrando contração de 3,1%. Esta retração representa uma reversão significativa em relação ao forte desempenho do primeiro trimestre, quando o setor impulsionou o crescimento da economia. Em junho especificamente, a agropecuária recuou 2,3% na comparação mensal.

A performance negativa do setor pode ser atribuída a fatores sazonais típicos do período de entressafra, além de condições climáticas adversas que afetaram a produtividade em algumas regiões. O setor agropecuário, tradicionalmente volátil, continua sendo um componente crucial para o desempenho geral da economia brasileira, dada sua participação significativa no PIB e nas exportações.

Indústria: Estabilidade com Leve Crescimento

O setor industrial apresentou desempenho modesto, mas positivo, com crescimento de 0,1% no segundo trimestre. Em junho, o setor registrou pequena contração de 0,1% na comparação mensal, após alta de 0,52% em maio. Esta performance reflete a cautela dos empresários diante do cenário de juros elevados e incertezas sobre a demanda futura.

A indústria brasileira enfrenta desafios estruturais relacionados ao alto custo do capital, competitividade internacional e necessidade de modernização tecnológica. O ambiente de juros elevados impacta diretamente os investimentos industriais, limitando a capacidade de expansão do setor.

Serviços: Motor do Crescimento Econômico

O setor de serviços emergiu como o principal sustentáculo do crescimento econômico no período, registrando expansão de 0,7% no segundo trimestre e 0,1% em junho. Este desempenho positivo reflete a resiliência do consumo interno e a recuperação gradual de atividades que foram mais afetadas durante a pandemia.

O setor de serviços, que representa a maior parcela do PIB brasileiro, continuam apresentando dinamismo, compensando parcialmente a desaceleração em outros setores, uma ressalva para a expansão monetária que pressiona crescimento de forma artificial.

As perspectivas para os próximos meses indicam continuidade da desaceleração econômica, com o Banco Central mantendo a postura restritiva da política monetária. A autoridade monetária tem sinalizado que os juros permanecerão no patamar atual por um "período bastante prolongado", com analistas projetando cortes apenas em 2026.

O "hiato do produto" permanece positivo, indicando que a economia ainda opera acima de seu potencial sem pressionar a inflação. Esta situação justifica a manutenção da política monetária restritiva até que haja convergência efetiva da inflação à meta estabelecida.

A economia brasileira enfrenta desafios estruturais que transcendem o ciclo econômico atual. A necessidade de reformas que promovam maior produtividade, melhoria do ambiente de negócios e modernização da infraestrutura permanece como agenda prioritária para sustentar o crescimento de longo prazo.

A questão fiscal também representa um elemento crucial para a estabilidade macroeconômica. O equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade fiscal requer políticas coordenadas que promovam eficiência no gasto público e melhoria da qualidade dos investimentos.

O resultado do IBC-Br de junho confirma a trajetória de desaceleração da economia brasileira, alinhada com os objetivos da política monetária de convergir a inflação à meta. Embora esta moderação seja necessária no curto prazo, é fundamental que as autoridades econômicas mantenham foco nas reformas estruturais que promovam crescimento sustentável de longo prazo.

A coordenação entre política monetária, fiscal e estrutural será crucial para navegar o período de transição atual, garantindo que a estabilização da inflação não comprometa permanentemente o potencial de crescimento da economia. O monitoramento contínuo dos indicadores econômicos e a flexibilidade na condução das políticas públicas serão elementos essenciais para o sucesso desta estratégia.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

2

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos
diversão

/ 15 horas

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos

3

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão
SEM CONSULTA

/ 17 horas

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

5

Choque prende 'descarregadores' e acha toneladas de drogas em casa de Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 16 horas

Choque prende 'descarregadores' e acha toneladas de drogas em casa de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 hora

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"