Até que ponto é normal ter memória fraca? Há dicas para driblar a dificuldade e estimular o cérebro

NOVIDADES DA SEMANA

Alguns modelos que vão vir até o final deste ano e os mais vendidos até então

Antes tarde do que nunca, alguns modelos prometidos há tempos, desembarcam no Brasil esse ano.

Um exemplo, é o Civic Type R, a versão mais apimentada já foi vista rodando pelas ruas no Brasil.



Mas como dizem as montadoras, esse ano é das picapes, a prova disso é a nova Chevrolet Montana, Ford F150, Maverick Híbrida, nova picape média da Fiat e a nova Chevrolet Silverado que chegam ainda este ano.



Se liga no rápido vídeo com essas e outras novidades.