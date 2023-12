NOVIDADES DA SEMANA

A nova Titano, é a picape média da Fiat que irá concorrer com Hilux, Ranger e demais rivais.

A Titano é um "caso antigo" do grupo Stellantis, incialmente era pra vir como Landtrek e marca Peugeot, mas os planos mudaram e virou a picape da Fiat, com nome de Titano. Tem porte médio, e provavelmente vira com motor 2.2 turbo diesel da Ducato e suas versões sejam similares a Strada e Toro.



Sem surpresas, Fiat lidera as vendas entre as marcas, seguida da Volkswagen e Hyundai. Já nos veículos mais emplacados no mês de novembro, Fiat Strada no topo, em segundo o VW Polo e terceiro colocado o HB20 deixando o Onix na quarta colocação e fechando o “top five” Hyundai Creta.



Entre as picapes, sem grandes mudanças e destaque para Ram Rampage, que recém chegou e já ocupa a quinta colocação entre as mais vendidas no geral, sem separar por categoria.

Confira também a redução de preço de alguns modelos a venda no mercado.