Corte de Serviços Essenciais: O que é legal e o que é abusivo?

MICHEL CONSTANTINO

Mato Grosso do Sul projeta um crescimento robusto de 5,5% no Produto Interno Bruto (PIB) para 2025, segundo a Resenha Regional do Banco do Brasil, consolidando o estado como o segundo maior em expansão econômica no país, atrás apenas de Mato Grosso. O principal motor desse desempenho é o agronegócio, que deve registrar um aumento de 17,9% no PIB setorial, o maior índice nacional. A capital, Campo Grande, desempenha um papel central nesse cenário, colhendo benefícios diretos e contribuindo significativamente para o resultado estadual.

O agronegócio sul-mato-grossense, impulsionado por uma supersafra de milho e pela força da soja, milho, amendoim e pecuária, tem sustentado a economia estadual. A produção de soja deve atingir 14 milhões de toneladas, enquanto o milho da segunda safra projeta 10,2 milhões de toneladas, um crescimento de 20,6% em relação ao ciclo anterior. Além disso, a consolidação do “Vale da Celulose” e o aumento no abate de bovinos, suínos e frangos reforçam a diversificação econômica. O setor industrial, com alta de 2,9%, e o de serviços, com 3,1%, também contribuem para o cenário positivo.

Ganhos para Campo Grande

(i) Fortalecimento do Comércio e Serviços: Como polo econômico do estado, Campo Grande se beneficia diretamente do aumento da renda gerada pelo agronegócio. O crescimento do PIB estadual estimula o consumo, elevando a demanda por serviços, comércio varejista e atividades imobiliárias na capital, que concentra grande parte dessas atividades e possui a infraestrutura para atender as demandas de 50% do estado.

(ii) Geração de Empregos: A expansão econômica impulsiona a criação de vagas, especialmente em setores ligados à cadeia produtiva do agronegócio, como logística, transporte e agroindústria. Campo Grande, como centro logístico e administrativo, absorve 40% desses empregos, reduzindo o desemprego e aumentando a qualidade de vida, com pleno emprego e maior IDH.

(iii) Atração de Investimentos: O ambiente econômico favorável do estado atrai novos investimentos, e Campo Grande, por sua infraestrutura e posição estratégica, é o principal destino. Projetos em tecnologia, inovação e indústrias de transformação têm maior probabilidade de se instalar na capital, diversificando sua economia.

Influência de Campo Grande no Resultado Estadual

Campo Grande é o coração logístico, administrativo e financeiro de Mato Grosso do Sul, desempenhando um papel crucial no sucesso do agronegócio. A capital abriga sedes de empresas agroindustriais, cooperativas e instituições financeiras que facilitam o acesso ao crédito rural, essencial para a expansão agrícola. Além disso, sua infraestrutura de transporte, incluindo rodovias e centros de distribuição, garante o escoamento eficiente da produção para mercados nacionais e internacionais.

A cidade também é um polo de inovação, com centros de pesquisa e universidades que desenvolvem tecnologias agrícolas, aumentando a produtividade no campo. Por fim, o setor de serviços da capital, que inclui consultorias e suporte técnico ao agronegócio, agrega valor à cadeia produtiva, consolidando o crescimento estadual.

O desempenho econômico de Mato Grosso do Sul em 2025 reflete a sinergia entre o potencial do agronegócio e a estrutura estratégica de Campo Grande. A capital não apenas colhe os frutos desse crescimento, mas também é peça-chave para sustentar o dinamismo econômico do estado, projetando um futuro ainda mais promissor.