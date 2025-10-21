Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro

Exclusivo para Assinantes

Homos Híbrido – o novo personagem do mercado de trabalho tem criado o hábito de utilizar a IA nas suas tarefas diárias e implementado como uma ferramenta do Office as plataformas de IA generativa para reduzir sua ação humana e potencializar a rapidez e produtividade da IA nos seus processos produtivos, aumentando em até 40% sua produtividade dependendo do setor e da tarefa realizada.

O mercado de trabalho global atravessa uma de suas mais significativas transformações, impulsionada por duas forças convergentes e disruptivas: a reconfiguração dos modelos de trabalho, com a ascensão do Homos Híbrido, e a aceleração da automação industrial, consolidada sob o paradigma da Indústria 4.0. Este movimento não apenas altera a dinâmica das relações de emprego e a natureza das funções, mas também reescreve as regras de competitividade na economia global.

A pandemia de Covid-19 atuou como um catalisador para a adoção em massa do trabalho remoto, que, com o tempo, decantou para um modelo predominantemente híbrido. Este formato, que mescla dias de trabalho no escritório com dias em home office, emergiu como uma solução de equilíbrio entre a flexibilidade almejada pelos colaboradores e a necessidade de interação presencial para a manutenção da cultura organizacional e o fomento à inovação.

Dados recentes do relatório "Tendências da Empregabilidade 2025" da Gupy ilustram essa transição de forma clara.





Período Contratações Presenciais Contratações Híbridas Contratações Remotas Junho a Setembro de 2022 86% 1% 13% Mesmo período de 2023 83% 5% 12% Abril a Junho de 2024 78% 11% 11%

A Nova Fronteira da Produtividade

Paralelamente à revolução nos escritórios, as fábricas e linhas de produção vivenciam a consolidação da Indústria 4.0. A automação, agora potencializada por Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e robótica avançada, transcende a simples substituição de mão de obra repetitiva.

Um estudo aprofundado da McKinsey revela a magnitude desse potencial: globalmente, 64% das horas trabalhadas em atividades de produção poderiam ser automatizadas com a tecnologia já existente, representando um valor de US$ 2,7 trilhões em mão de obra.

O potencial de automação, no entanto, varia significativamente conforme a complexidade das tarefas e o nível de qualificação exigido, como detalhado na tabela abaixo.





Nível de Qualificação / Complexidade do Produto Subsetores Potencial de Automação (Horas) Baixa Vestuário, Processamento Agrícola, Alimentos 76% - 82% Média Materiais Básicos, Química, Automação Agropecuária 49% - 72% Alta Aeroespacial, Eletrônicos Avançados, Telecom 43% - 52%

Esses dados indicam que a automação não se restringe a tarefas simples. Pelo contrário, os avanços em IA e machine learning permitem que máquinas executem atividades que exigem capacidades cognitivas, trabalhando lado a lado com humanos para aumentar a eficiência e a segurança.

No Brasil, a transformação digital é particularmente visível em setores onde o país já é uma potência global: o agronegócio e a silvicultura.

Agronegócio: A automação no campo, ou Agricultura de Precisão, utiliza tecnologias como GPS, drones, sensores e sistemas de gestão integrada para otimizar o uso de insumos, monitorar a saúde das lavouras em tempo real e automatizar maquinário. A Embrapa destaca que essas tecnologias não apenas aumentam a produtividade, mas também promovem a sustentabilidade, com a redução do desperdício de recursos e menor impacto ambiental.

Silvicultura: O setor florestal, pilar da economia brasileira, vive uma revolução silenciosa. Tecnologias de sensoriamento remoto e geotecnologias permitem o monitoramento da saúde das florestas via satélite, a detecção precoce de pragas e a estimativa precisa de biomassa.

A genômica florestal, por sua vez, acelera o desenvolvimento de árvores mais resistentes a doenças e adaptadas às mudanças climáticas. Inovações como o uso de drones para o plantio de sementes em áreas de restauração estão tornando o manejo florestal mais eficiente e sustentável.

O avanço da Indústria 4.0 no Brasil é liderado por grandes corporações que investem pesadamente em tecnologia para se manterem competitivas. O "Ranking Nacional da Indústria 4.0" destaca empresas como Vale (Indústria de Base), Petrobras (Energia) e Natura (Bens de Consumo) como líderes em seus segmentos.

Contudo, o caso da Suzano, maior produtora mundial de celulose, é emblemático da profundidade dessa transformação. A Suzano integra tecnologia e conectividade para otimizar a gestão da floresta, as operações e o desempenho humano.

A empresa implementou um ecossistema digital robusto que se estende do plantio à fábrica. Na floresta, superou a barreira da conectividade com antenas Starlink, permitindo que colheitadeiras e equipamentos móveis transmitam dados em tempo real.

A Suzano desenvolveu um arsenal de ferramentas de IA, como o Manda Chuva, que realiza previsões climáticas de alta precisão, e o iGroot, que otimiza a complexa logística de transporte da madeira.

Na planta industrial, a nova fábrica em Ribas do Rio Pardo (MS) foi concebida como um marco da Indústria 4.0, sendo a primeira do setor no Brasil livre de combustível fóssil. A unidade utiliza IA para classificar a madeira e sistemas preditivos para otimizar a produção.

Internamente, a assistente virtual Ana MarIA atua como um copiloto para os operadores, fornecendo diagnósticos e recomendações em tempo real, enquanto a ferramenta Vagalume permite que colaboradores "conversem" com os dados da empresa para extrair informações.

A confluência do Homos Híbrido com a automação inteligente está forjando um novo paradigma para o mercado de trabalho e a produção industrial. O modelo híbrido responde a uma demanda por maior qualidade de vida e autonomia, enquanto a Indústria 4.0 oferece saltos de produtividade e eficiência antes inimagináveis. Setores como o agronegócio e a silvicultura demonstram que a tecnologia é uma aliada fundamental da sustentabilidade.

Empresas como a Suzano, que abraçam a transformação digital de forma estratégica e integral, não apenas se tornam mais eficientes, mas também redefinem os padrões de suas indústrias. Para a economia global e para o Brasil, o desafio reside em navegar essa transição, investindo na requalificação da força de trabalho e criando um ambiente propício à inovação contínua, garantindo que os benefícios dessa dupla revolução sejam amplamente compartilhados.



