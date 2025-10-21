Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro

Michel Constantino

Michel Constantino

21/10/2025 - 00h04
Na coluna de hoje eu trago uma proposta para nosso estado, um conjunto de estratégias para o avanço nos próximos 5 anos. Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro - 4 Estratégias para a Transformação do Mato Grosso do Sul.

O Mato Grosso do Sul, atualmente reconhecido como o "Vale da Celulose" devido à sua pujante indústria de papel e celulose, que representa 10,7% do PIB estadual, encontra-se em um ponto de inflexão. O forte crescimento deste setor, embora lucrativo, apresenta desafios e limita o potencial de desenvolvimento a longo prazo.

Em contrapartida, o estado já demonstra um ecossistema de inovação emergente, com 595 startups ativas e liderança no Centro-Oeste. A transformação para um "Vale do Silício Pantaneiro" não é apenas uma visão, mas uma meta estratégica alcançável nos próximos cinco anos. Alguns pilares estratégicos são apresentados aqui para guiar essa transição, aproveitando as vocações naturais do estado e as lições de polos tecnológicos consolidados no Brasil.

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo

07/10/2025 00h02

Homos Híbrido – o novo personagem do mercado de trabalho tem criado o hábito de utilizar a IA nas suas tarefas diárias e implementado como uma ferramenta do Office as plataformas de IA generativa para reduzir sua ação humana e potencializar a rapidez e produtividade da IA nos seus processos produtivos, aumentando em até 40% sua produtividade dependendo do setor e da tarefa realizada.

O mercado de trabalho global atravessa uma de suas mais significativas transformações, impulsionada por duas forças convergentes e disruptivas: a reconfiguração dos modelos de trabalho, com a ascensão do Homos Híbrido, e a aceleração da automação industrial, consolidada sob o paradigma da Indústria 4.0. Este movimento não apenas altera a dinâmica das relações de emprego e a natureza das funções, mas também reescreve as regras de competitividade na economia global.

A pandemia de Covid-19 atuou como um catalisador para a adoção em massa do trabalho remoto, que, com o tempo, decantou para um modelo predominantemente híbrido. Este formato, que mescla dias de trabalho no escritório com dias em home office, emergiu como uma solução de equilíbrio entre a flexibilidade almejada pelos colaboradores e a necessidade de interação presencial para a manutenção da cultura organizacional e o fomento à inovação.

Dados recentes do relatório "Tendências da Empregabilidade 2025" da Gupy ilustram essa transição de forma clara.


 

Período

Contratações Presenciais

Contratações Híbridas

Contratações Remotas

Junho a Setembro de 2022

86%

1%

13%

Mesmo período de 2023

83%

5%

12%

Abril a Junho de 2024

78%

11%

11%

A Nova Fronteira da Produtividade

Paralelamente à revolução nos escritórios, as fábricas e linhas de produção vivenciam a consolidação da Indústria 4.0. A automação, agora potencializada por Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e robótica avançada, transcende a simples substituição de mão de obra repetitiva.

Um estudo aprofundado da McKinsey revela a magnitude desse potencial: globalmente, 64% das horas trabalhadas em atividades de produção poderiam ser automatizadas com a tecnologia já existente, representando um valor de US$ 2,7 trilhões em mão de obra.

O potencial de automação, no entanto, varia significativamente conforme a complexidade das tarefas e o nível de qualificação exigido, como detalhado na tabela abaixo.


 

Nível de Qualificação / Complexidade do Produto

Subsetores

Potencial de Automação (Horas)

Baixa

Vestuário, Processamento Agrícola, Alimentos

76% - 82%

Média

Materiais Básicos, Química, Automação Agropecuária

49% - 72%

Alta

Aeroespacial, Eletrônicos Avançados, Telecom

43% - 52%

Esses dados indicam que a automação não se restringe a tarefas simples. Pelo contrário, os avanços em IA e machine learning permitem que máquinas executem atividades que exigem capacidades cognitivas, trabalhando lado a lado com humanos para aumentar a eficiência e a segurança.

No Brasil, a transformação digital é particularmente visível em setores onde o país já é uma potência global: o agronegócio e a silvicultura.

Agronegócio: A automação no campo, ou Agricultura de Precisão, utiliza tecnologias como GPS, drones, sensores e sistemas de gestão integrada para otimizar o uso de insumos, monitorar a saúde das lavouras em tempo real e automatizar maquinário. A Embrapa destaca que essas tecnologias não apenas aumentam a produtividade, mas também promovem a sustentabilidade, com a redução do desperdício de recursos e menor impacto ambiental.

Silvicultura: O setor florestal, pilar da economia brasileira, vive uma revolução silenciosa. Tecnologias de sensoriamento remoto e geotecnologias permitem o monitoramento da saúde das florestas via satélite, a detecção precoce de pragas e a estimativa precisa de biomassa.

A genômica florestal, por sua vez, acelera o desenvolvimento de árvores mais resistentes a doenças e adaptadas às mudanças climáticas. Inovações como o uso de drones para o plantio de sementes em áreas de restauração estão tornando o manejo florestal mais eficiente e sustentável.

O avanço da Indústria 4.0 no Brasil é liderado por grandes corporações que investem pesadamente em tecnologia para se manterem competitivas. O "Ranking Nacional da Indústria 4.0" destaca empresas como Vale (Indústria de Base), Petrobras (Energia) e Natura (Bens de Consumo) como líderes em seus segmentos.

Contudo, o caso da Suzano, maior produtora mundial de celulose, é emblemático da profundidade dessa transformação. A Suzano integra tecnologia e conectividade para otimizar a gestão da floresta, as operações e o desempenho humano.

A empresa implementou um ecossistema digital robusto que se estende do plantio à fábrica. Na floresta, superou a barreira da conectividade com antenas Starlink, permitindo que colheitadeiras e equipamentos móveis transmitam dados em tempo real.

A Suzano desenvolveu um arsenal de ferramentas de IA, como o Manda Chuva, que realiza previsões climáticas de alta precisão, e o iGroot, que otimiza a complexa logística de transporte da madeira.

Na planta industrial, a nova fábrica em Ribas do Rio Pardo (MS) foi concebida como um marco da Indústria 4.0, sendo a primeira do setor no Brasil livre de combustível fóssil. A unidade utiliza IA para classificar a madeira e sistemas preditivos para otimizar a produção.

Internamente, a assistente virtual Ana MarIA atua como um copiloto para os operadores, fornecendo diagnósticos e recomendações em tempo real, enquanto a ferramenta Vagalume permite que colaboradores "conversem" com os dados da empresa para extrair informações.

A confluência do Homos Híbrido com a automação inteligente está forjando um novo paradigma para o mercado de trabalho e a produção industrial. O modelo híbrido responde a uma demanda por maior qualidade de vida e autonomia, enquanto a Indústria 4.0 oferece saltos de produtividade e eficiência antes inimagináveis. Setores como o agronegócio e a silvicultura demonstram que a tecnologia é uma aliada fundamental da sustentabilidade.

Empresas como a Suzano, que abraçam a transformação digital de forma estratégica e integral, não apenas se tornam mais eficientes, mas também redefinem os padrões de suas indústrias. Para a economia global e para o Brasil, o desafio reside em navegar essa transição, investindo na requalificação da força de trabalho e criando um ambiente propício à inovação contínua, garantindo que os benefícios dessa dupla revolução sejam amplamente compartilhados.


 

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?

03/10/2025 00h05

O direito à aposentadoria também alcança os povos indígenas. Embora muitas vezes esse tema ainda seja pouco discutido, a legislação previdenciária brasileira garante a proteção social a essas comunidades, respeitando sua forma de organização e os modos de vida tradicionais.

No Mato Grosso do Sul, estado que abriga a segunda maior população indígena do país, são oito povos diferentes, distribuídos em 29 municípios. Esse contexto torna o debate ainda mais relevante para a região.

Quem tem direito à aposentadoria?

Em regra, os indígenas que exercem atividade remunerada e contribuem para o INSS podem acessar as mesmas aposentadorias gerais disponíveis aos demais trabalhadores urbanos ou rurais.

Por outro lado, aqueles que vivem de atividades tradicionais e não contribuem mensalmente para a Previdência podem se enquadrar como segurados especiais. Nessa condição, o indígena deve:

  • Ser reconhecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI);

  • Trabalhar em atividades de extrativismo vegetal ou artesanato tradicional;

  • Comprovar 15 anos de atividade (equivalente a 180 meses de carência).

Aposentadoria do indígena como segurado especial

  • Idade mínima: 60 anos para homens e 55 anos para mulheres;

  • Tempo de atividade: comprovação de 15 anos de trabalho tradicional indígena;

  • Reconhecimento oficial: registro emitido pela FUNAI, que ateste a identidade indígena e a atividade exercida;

  • Valor do benefício: corresponde a um salário mínimo (R$ 1.518,00 em 2025).
     

Vale lembrar que, caso o indígena queira optar por uma das aposentadorias gerais do INSS, a idade exigida varia entre 57 e 65 anos, conforme a modalidade.

Como solicitar?

  1. Obter a documentação na FUNAI, que emitirá o registro oficial do indígena com:

    • Identificação da entidade e do emitente;

    • Dados pessoais e categoria de atividade;

    • Documentos de base para a emissão do registro;

    • Informações sobre o período e a natureza do trabalho realizado.

  2. Reunir os documentos pessoais e comprobatórios exigidos pelo INSS.

  3. Fazer o pedido junto ao INSS, na condição de segurado especial.

Cuidados importantes

Antes de solicitar a aposentadoria, o indígena deve verificar:

  • Se já atingiu a idade mínima;

  • Se possui o reconhecimento formal da FUNAI;

  • Se consegue comprovar os 15 anos de atividade tradicional;

  • Se todos os documentos estão atualizados e organizados.

Direitos assegurados pela Constituição

A Constituição Federal de 1988 garante proteção especial aos povos indígenas, tanto em relação à preservação de sua cultura quanto ao acesso à seguridade social. Dessa forma, os órgãos governamentais têm o dever de respeitar e assegurar esses direitos, promovendo dignidade e inclusão social.

A aposentadoria indígena, portanto, não é apenas um benefício previdenciário. Trata-se de uma política pública essencial para reduzir desigualdades, garantir qualidade de vida e preservar a cidadania desses povos historicamente marginalizados.

