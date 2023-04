Entenda a mudança na isenção de produtos importados de até US$ 50

VIDA SAUDÁVEL

Organização Mundial de Saúde aponta que ociosidade atingirá 500 milhões de pessoas com doenças cardíacas; obesidade e diabete até o fim da década

No país, os dados da pesquisa do IBGE apontaram que, em 2019, 40,3% dos brasileiros estavam sedentários Reprodução/ Freepik

Anualmente, a data de 06 de abril é classificada como o Dia Mundial da Atividade Física, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater o sedentarismo.

Conforme a própria organização, justamente essa ociosidade pode afetar até 500 milhões de pessoas no mundo todo até o fim da década com doenças cardíacas, obesidade, diabete e outras doenças não transmissíveis.

No país, os dados da pesquisa do IBGE apontaram que, em 2019, 40,3% dos brasileiros estavam sedentários.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis e informa que as enfermidades são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 milhões de pessoas anualmente com idade entre 30 e 70 anos

Médico cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida, Dr. Rizzieri Gomes traz informações sobre a importância de se exercitar, de ter tempo para cuidar de si mesmo e fazer, no mínimo, 30 minutos diários de exercícios físicos.

Conforme o médico, hábitos sedentários com assistir televisão ou simplesmente rolar o feed devem ser deixados de lado, sendo possível equilibrar atividades físicas ainda que as rotinas sejam atualmente cheias de compromissos.

"Podemos caminhar ou ir de bicicleta para o trabalho, subir pelas escadas em vez de usar os elevadores, estabelecer momentos com a família e/ou amigos para atividades ao ar livre e/ou em praças públicas para aumentar a atividade física no dia a dia, por exemplo", esclarece o médico.

Redução da pressão arterial e estresse, perda de peso, melhora da autoestima e da qualidade de vida estão entre os benefícios da atividade física.

"Atividade física constante melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, ajudando a evitar a perda de massa magra; ajuda na manutenção da saúde óssea e corporal da pessoa, reduzindo o risco de fraturas; reduz o risco de reduzem o risco de hipertensão, doença cardíaca coronária, AVC, diabetes, câncer de cólon e de mama e depressão', completa o Dr. Rizzieri.

Veja dicas para sair do sedentarismo:

Comece com algo prazeroso.

É possível começar caminhando no parque sozinho, com um amigo, com o cachorro, ou nadando na piscina do prédio, andando de bicicleta. O primeiro passo é entender o que dá prazer a cada um para que se tenha ânimo e vontade de sair de casa.

Para mais energia é preciso mudar hábitos diários.

Começar substituindo produtos na alimentação do dia a dia, deixando-a mais saudável com frutas, verduras e legumes.



Não é preciso radicalizar e cortar tudo, mas diminuir a ingestão de embutidos e açúcares, por exemplo. E tomar mais água Lembrar-se que o corpo humano precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico, quanto para o mental.

Tentar dormir melhor.

Quando a pessoa começa se movimentar é normal que ela se sinta mais cansada; e ao mesmo tempo mais relaxada, o que ajuda na hora de dormir. Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico.



Durante o sono ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo a curto, médio e, mesmo, a longo prazo. Sendo assim, a qualidade do sono está diretamente ligada a qualidade de vida e a promoção da saúde.

Tenha metas alcançáveis.

Para melhorar cada pessoa precisa de um objetivo que seja plausível de ser cumprido. A pessoa pode começar com uma caminhada três vezes por semana, em vez de criar uma meta de ir todos os dias.



Ou pedalar duas vezes por semana e caminhar outras duas ao invés de criar metas que muito rígidas, que deixe alta chance de fracasso.

Não se compare com ninguém.

Cada pessoa tem seus objetivos pessoais. Cada um deve preocupar-se com a sua evolução e os seus resultados

Respeito ao corpo é essencial.

Cada um precisa se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para o início das atividades físicas e seguir melhorando 10% a cada dia.

Manter-se ativo.

É inegável que se manter ativo tem benefícios, com inúmeras vantagens. Muitas vezes temos dificuldade em mudar uma rotina sedentária, especialmente quem tem que lidar com diversas coisas ao mesmo tempo, e adotar práticas mais saudáveis acaba se tornando uma tarefa que fica no fim de uma lista com outras prioridades, mas não desista.



