Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público

Saiba quais são os direitos de quem sofre um acidente no Brasil

Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de lesões e mortes no Brasil. Além das consequências físicas e emocionais, eles trazem impactos financeiros e jurídicos que muitas vezes deixam as vítimas e suas famílias sem saber por onde começar.

A boa notícia é que a legislação brasileira oferece uma série de direitos às vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo indenizações, seguros, benefícios previdenciários e responsabilidades específicas de motoristas, empresas e até do poder público.

Neste artigo, você vai entender de forma detalhada quais são esses direitos e como eles podem ser exigidos.

A importância do boletim de ocorrência e das provas médicas

Após um acidente, um dos primeiros passos é garantir a documentação adequada. O Boletim de Acidente de Trânsito funciona como registro oficial da dinâmica do acidente e pode ser feito na delegacia ou até mesmo online, em alguns estados.

Além disso, é essencial guardar exames médicos, laudos hospitalares e recibos de despesas. Esses documentos servirão como provas fundamentais em eventual processo judicial ou pedido de indenização, tanto na esfera civil quanto perante seguradoras e benefícios previdenciários.

A indenização por danos materiais

Os danos materiais correspondem a todos os prejuízos financeiros que a vítima sofre em razão do acidente. Podem incluir:

Custos com conserto do veículo.

Gastos com consultas, exames, medicamentos, fisioterapia e transporte.

Roupas, objetos e pertences pessoais destruídos no acidente.

Lucros cessantes: quando a vítima deixa de trabalhar e perde renda temporariamente.

Em muitos casos, é possível comprovar os valores com notas fiscais e recibos, aumentando as chances de uma indenização justa.

A indenização por danos morais

Os danos morais estão ligados ao sofrimento psicológico, à dor emocional e ao abalo causado pelo acidente.

Por exemplo:

O medo e a insegurança que permanecem após um acidente grave.

A humilhação e a perda de qualidade de vida decorrentes de sequelas.

O trauma causado pela morte de um ente querido no acidente.

A indenização por danos morais tem como objetivo compensar, financeiramente, a vítima ou sua família pela experiência dolorosa que extrapola o simples prejuízo material. Uma pessoa que perde um ente querido num acidente pode cobrar uma indenização pelos danos morais sofridos do responsável pelo acidente.

A indenização por danos estéticos

Os danos estéticos são aqueles que resultam em marcas permanentes, cicatrizes ou deformidades visíveis. Mesmo quando não afetam a saúde diretamente, essas sequelas podem prejudicar a autoestima e a vida social da vítima.

Nesses casos, a vítima tem direito a uma indenização específica, além dos danos morais, já que o impacto estético possui repercussões próprias.

O direito à pensão em caso de incapacidade

Quando o acidente reduz ou elimina a capacidade de trabalho da vítima, ela pode ter direito a uma pensão mensal paga pelo responsável. Essa pensão pode ser temporária ou vitalícia, dependendo do grau de incapacidade e da atividade profissional exercida.

Se a vítima do acidente falecer, e ela for responsável financeira de seus dependentes (marido, esposa, filhos), estes poderão cobrar uma pensão do causador do acidente.

A ideia é garantir que a vítima e seus dependentes mantenham condições mínimas de vida, já que o acidente comprometeu suas rendas.

Os seguros como direitos acessórios

Além da indenização civil, existem seguros que funcionam como direitos acessórios em casos de acidente de trânsito:

Seguro de automóvel : cobre os prejuízos do veículo e pode incluir assistência a terceiros.

Seguro de vida ou acidentes pessoais : indeniza em caso de invalidez permanente ou morte.

Seguro prestamista : pode quitar financiamentos ou empréstimos se a vítima ficar inválida ou falecer.

Seguros obrigatórios no transporte de passageiros: ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais possuem seguros obrigatórios que podem ser acionados em caso de acidente.

Ter conhecimento sobre esses seguros é importante, pois muitas vezes as vítimas não são informadas sobre a existência dessas coberturas.

Os benefícios previdenciários após acidentes de trânsito

Quem é segurado do INSS também pode acessar benefícios previdenciários:

Auxílio-doença : em caso de incapacidade temporária para o trabalho.

Aposentadoria por invalidez : quando a incapacidade é permanente.

Auxílio-acidente : quando restam sequelas que reduzem a capacidade laboral.

Pensão por morte: destinada aos dependentes em caso de falecimento da vítima.

Esses benefícios não excluem as indenizações civis, ou seja, podem ser acumulados.

A responsabilidade do transporte público e por aplicativos

As vítimas de acidentes em ônibus, táxi, Uber, 99 e outros aplicativos também possuem direitos.

No transporte público, existe uma responsabilidade objetiva, o que significa que a empresa deve indenizar o passageiro mesmo que não tenha tido culpa direta. Além disso, ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais possuem seguros obrigatórios, que podem ser acionados em caso de acidente.

No caso dos aplicativos, a responsabilidade surge porque essas empresas são fornecedoras de serviços. Ao intermediar o transporte, elas assumem riscos e devem oferecer segurança mínima ao passageiro, respondendo quando há falhas.

A responsabilidade do poder público e das concessionárias de rodovia

Nem sempre o acidente ocorre apenas por culpa de motoristas. Muitas vezes, o problema está na má conservação das vias. O poder público ou as concessionárias responsáveis pelas rodovias podem ser responsabilizados em casos de:

Buracos na pista que causam perda de controle do veículo.

Ausência de sinalização adequada , aumentando os riscos de colisão.

Falta de proteção lateral (guard-rail) em trechos perigosos.

Animais soltos na pista , que deveriam ser contidos.

Objetos ou entulhos abandonados na rodovia, que não foram removidos pela administração.

Nessas situações, o dever de indenizar decorre da omissão na manutenção e fiscalização da via.

A responsabilidade por bueiros defeituosos ou destampados

Outro fator de risco são os bueiros com problemas ou destampados, que podem causar acidentes graves, principalmente com motociclistas, ciclistas e pedestres.

A responsabilidade pode variar:

Do município , quando o bueiro pertence à rede pública de drenagem.

Da concessionária de água e esgoto , quando integra o sistema de saneamento.

De operadoras de telefonia , se a tampa está ligada à rede subterrânea.

De empresas de gás canalizado, quando o bueiro é usado para manutenção da rede.

Por isso, é essencial identificar corretamente de quem é a responsabilidade sobre o bueiro específico que causou o acidente, para direcionar a ação de indenização.

As vítimas de acidentes de trânsito têm direitos muito mais amplos do que normalmente se imagina. Desde indenizações por danos materiais, morais e estéticos, passando por pensões vitalícias, até benefícios previdenciários e seguros obrigatórios.

Além disso, a responsabilidade não recai apenas sobre motoristas: empresas de transporte, aplicativos, concessionárias de rodovia, poder público e até prestadoras de serviços podem ser responsabilizados, conforme o caso