DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público

Juliane Penteado

Juliane Penteado

10/10/2025 - 00h03
Desde a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), as regras de aposentadoria dos professores da educação básica — infantil, fundamental e médio — passaram por mudanças significativas.

Essas alterações atingem tanto os docentes da rede particular quanto os servidores públicos federais. Nos estados e municípios que não aderiram à reforma federal, ainda valem as normas próprias dos regimes previdenciários locais.

Entenda: antes de qualquer decisão, é fundamental saber a qual regime o professor está vinculado — se é o Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou o Regime Próprio de Previdência (municipal ou estadual).

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Saiba quais são os direitos de quem sofre um acidente no Brasil

02/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de lesões e mortes no Brasil. Além das consequências físicas e emocionais, eles trazem impactos financeiros e jurídicos que muitas vezes deixam as vítimas e suas famílias sem saber por onde começar.

A boa notícia é que a legislação brasileira oferece uma série de direitos às vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo indenizações, seguros, benefícios previdenciários e responsabilidades específicas de motoristas, empresas e até do poder público.

Neste artigo, você vai entender de forma detalhada quais são esses direitos e como eles podem ser exigidos.

A importância do boletim de ocorrência e das provas médicas

Após um acidente, um dos primeiros passos é garantir a documentação adequada. O Boletim de Acidente de Trânsito funciona como registro oficial da dinâmica do acidente e pode ser feito na delegacia ou até mesmo online, em alguns estados.

Além disso, é essencial guardar exames médicos, laudos hospitalares e recibos de despesas. Esses documentos servirão como provas fundamentais em eventual processo judicial ou pedido de indenização, tanto na esfera civil quanto perante seguradoras e benefícios previdenciários.

A indenização por danos materiais

Os danos materiais correspondem a todos os prejuízos financeiros que a vítima sofre em razão do acidente. Podem incluir:

  • Custos com conserto do veículo.

  • Gastos com consultas, exames, medicamentos, fisioterapia e transporte.

  • Roupas, objetos e pertences pessoais destruídos no acidente.

  • Lucros cessantes: quando a vítima deixa de trabalhar e perde renda temporariamente.

Em muitos casos, é possível comprovar os valores com notas fiscais e recibos, aumentando as chances de uma indenização justa.

A indenização por danos morais

Os danos morais estão ligados ao sofrimento psicológico, à dor emocional e ao abalo causado pelo acidente.

Por exemplo:

  • O medo e a insegurança que permanecem após um acidente grave.

  • A humilhação e a perda de qualidade de vida decorrentes de sequelas.

  • O trauma causado pela morte de um ente querido no acidente.

A indenização por danos morais tem como objetivo compensar, financeiramente, a vítima ou sua família pela experiência dolorosa que extrapola o simples prejuízo material. Uma pessoa que perde um ente querido num acidente pode cobrar uma indenização pelos danos morais sofridos do responsável pelo acidente.

A indenização por danos estéticos

Os danos estéticos são aqueles que resultam em marcas permanentes, cicatrizes ou deformidades visíveis. Mesmo quando não afetam a saúde diretamente, essas sequelas podem prejudicar a autoestima e a vida social da vítima.

Nesses casos, a vítima tem direito a uma indenização específica, além dos danos morais, já que o impacto estético possui repercussões próprias.

O direito à pensão em caso de incapacidade

Quando o acidente reduz ou elimina a capacidade de trabalho da vítima, ela pode ter direito a uma pensão mensal paga pelo responsável. Essa pensão pode ser temporária ou vitalícia, dependendo do grau de incapacidade e da atividade profissional exercida.

Se a vítima do acidente falecer, e ela for responsável financeira de seus dependentes (marido, esposa, filhos), estes poderão cobrar uma pensão do causador do acidente.

A ideia é garantir que a vítima e seus dependentes mantenham condições mínimas de vida, já que o acidente comprometeu suas rendas.

Os seguros como direitos acessórios

Além da indenização civil, existem seguros que funcionam como direitos acessórios em casos de acidente de trânsito:

  • Seguro de automóvel: cobre os prejuízos do veículo e pode incluir assistência a terceiros.

  • Seguro de vida ou acidentes pessoais: indeniza em caso de invalidez permanente ou morte.

  • Seguro prestamista: pode quitar financiamentos ou empréstimos se a vítima ficar inválida ou falecer.

  • Seguros obrigatórios no transporte de passageiros: ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais possuem seguros obrigatórios que podem ser acionados em caso de acidente.

Ter conhecimento sobre esses seguros é importante, pois muitas vezes as vítimas não são informadas sobre a existência dessas coberturas.

Os benefícios previdenciários após acidentes de trânsito

Quem é segurado do INSS também pode acessar benefícios previdenciários:

  • Auxílio-doença: em caso de incapacidade temporária para o trabalho.

  • Aposentadoria por invalidez: quando a incapacidade é permanente.

  • Auxílio-acidente: quando restam sequelas que reduzem a capacidade laboral.

  • Pensão por morte: destinada aos dependentes em caso de falecimento da vítima.

Esses benefícios não excluem as indenizações civis, ou seja, podem ser acumulados.

A responsabilidade do transporte público e por aplicativos

As vítimas de acidentes em ônibus, táxi, Uber, 99 e outros aplicativos também possuem direitos.

No transporte público, existe uma responsabilidade objetiva, o que significa que a empresa deve indenizar o passageiro mesmo que não tenha tido culpa direta. Além disso, ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais possuem seguros obrigatórios, que podem ser acionados em caso de acidente.

No caso dos aplicativos, a responsabilidade surge porque essas empresas são fornecedoras de serviços. Ao intermediar o transporte, elas assumem riscos e devem oferecer segurança mínima ao passageiro, respondendo quando há falhas.

A responsabilidade do poder público e das concessionárias de rodovia

Nem sempre o acidente ocorre apenas por culpa de motoristas. Muitas vezes, o problema está na má conservação das vias. O poder público ou as concessionárias responsáveis pelas rodovias podem ser responsabilizados em casos de:

  • Buracos na pista que causam perda de controle do veículo.

  • Ausência de sinalização adequada, aumentando os riscos de colisão.

  • Falta de proteção lateral (guard-rail) em trechos perigosos.

  • Animais soltos na pista, que deveriam ser contidos.

  • Objetos ou entulhos abandonados na rodovia, que não foram removidos pela administração.

Nessas situações, o dever de indenizar decorre da omissão na manutenção e fiscalização da via.

A responsabilidade por bueiros defeituosos ou destampados

Outro fator de risco são os bueiros com problemas ou destampados, que podem causar acidentes graves, principalmente com motociclistas, ciclistas e pedestres.

A responsabilidade pode variar:

  • Do município, quando o bueiro pertence à rede pública de drenagem.

  • Da concessionária de água e esgoto, quando integra o sistema de saneamento.

  • De operadoras de telefonia, se a tampa está ligada à rede subterrânea.

  • De empresas de gás canalizado, quando o bueiro é usado para manutenção da rede.

Por isso, é essencial identificar corretamente de quem é a responsabilidade sobre o bueiro específico que causou o acidente, para direcionar a ação de indenização.

As vítimas de acidentes de trânsito têm direitos muito mais amplos do que normalmente se imagina. Desde indenizações por danos materiais, morais e estéticos, passando por pensões vitalícias, até benefícios previdenciários e seguros obrigatórios.

Além disso, a responsabilidade não recai apenas sobre motoristas: empresas de transporte, aplicativos, concessionárias de rodovia, poder público e até prestadoras de serviços podem ser responsabilizados, conforme o caso

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT

30/09/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Com base em estudo do IPEA de 2025, o mercado de trabalho mostra a disparidade entre rendas de trabalhadores informais e formais (sob regime CLT), destacando um crescimento mais acelerado na informalidade.

Entre o ano de 2023/2024, comparando trajetórias de renda e emprego formal vs. informal. Os trabalhadores informais tiveram um aumento médio de 2,6% no salário, três vezes superior ao dos formais.

  • Trabalhadores formais (CLT): Crescimento de apenas 0,8%, atingindo o maior nível desde 2012, mas ainda com ganho acumulado de 6,8% em relação a anos anteriores.
  • Informalidade: Aumentou para 40% da força de trabalho (aprox. 38 milhões de pessoas), impulsionada por apps de delivery e freelances. No período pós-pandemia (2020-2023), a informalidade cresceu 23% em autônomos.
  • MEI (Microempreendedor Individual): 4 milhões de novos MEIs em 2024, totalizando 15 milhões ativos.

O mercado de trabalho brasileiro em 2025 reflete uma recuperação robusta pós-pandemia, mas marcada por uma persistente dualidade entre setores formal e informal. Com uma taxa de desocupação de 6,2% no trimestre de março a maio – a menor em anos recentes –, o país registra “pleno emprego” em termos de ocupação, mas com desigualdades estruturais que afetam milhões de trabalhadores. De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, cerca de 103 milhões de pessoas estão ocupadas, com uma renda média mensal de R$ 3.410, o maior valor histórico. No entanto, a informalidade, que atinge 37,9% da força de trabalho (aproximadamente 39 milhões de pessoas), continua como amortecedor econômico, mas também como vetor de precarização.

O setor formal, caracterizado por empregos com carteira assinada e direitos garantidos pela CLT (como FGTS, 13º salário e seguro-desemprego), demonstra sinais de consolidação. No segundo trimestre de 2025, o emprego formal bateu recorde, com saldo acumulado de 1,6 milhão de vagas nos últimos 12 meses, impulsionado por setores como serviços e indústria. A renda média efetiva para esses trabalhadores alcançou R$ 3.392, 3,9% acima do trimestre anterior, beneficiando especialmente regiões como Sudeste e Sul. Políticas como o aumento do salário mínimo e incentivos fiscais para contratações contribuíram para essa expansão, reduzindo o desemprego para 5,8% no período de abril a junho. Contudo, o crescimento é desigual: enquanto o comércio e a construção civil absorvem a maioria das vagas, profissões qualificadas como TI e saúde enfrentam escassez de mão de obra, com demanda por 2 milhões de posições formais projetadas para o ano.

Em contrapartida, o mercado informal representa a face vulnerável dessa equação. Com taxa de 38,6% no final de 2024, o informalismo abrange 40 milhões de ocupados, incluindo 32,5 milhões de autônomos sem CNPJ ou empregados sem registro. Esses trabalhadores, majoritariamente em atividades como comércio ambulante, agricultura familiar e serviços domésticos, ganham em média 40% menos que os formais – cerca de R$ 2.000 mensais –, sem acesso a proteções sociais plenas. A informalidade é mais acentuada no Norte e Nordeste (acima de 50%), afetando desproporcionalmente mulheres, jovens e negros, que compõem 60% desse contingente. Um fenômeno recente é o boom do trabalho por aplicativos, que cresceu 170% em uma década, atingindo 2,2 milhões de pessoas em 2025 – 1,7 milhão de motoristas e 455 mil entregadores. Plataformas como Uber e iFood oferecem flexibilidade, mas impõem custos altos (manutenção de veículos, combustível), reduzindo a renda líquida em até 20%. Apenas 27% desses trabalhadores contribuem para a previdência via MEI (Microempreendedor Individual), que totaliza 15 milhões de cadastros ativos, mas é criticado por mascarar subemprego em vez de formalizar de fato.

A disparidade entre formal e informal não se resume a rendas: o formal garante estabilidade e mobilidade social, enquanto o informal expõe a riscos como ausência de licença médica e aposentadoria precária. Estudos do Ipea apontam que, apesar da renda média geral subir para R$ 3.484 em julho, os 50% mais pobres – majoritariamente informais – recebem apenas R$ 824, 58% do salário mínimo. Essa dualidade freia a produtividade nacional, com o informal contribuindo pouco para a arrecadação tributária (cerca de 15% do PIB). A pandemia acelerou essa tendência, com migração para gigs economy, mas reformas como a de 2017 e a nova lei de 2024 para apps buscam equilibrar: a regulamentação exige contribuições mínimas das plataformas ao INSS, potencializando R$ 4 bilhões anuais em receitas previdenciárias.

Perspectivas para 2025 indicam estabilidade, com projeções de crescimento de 2% no PIB impulsionando mais vagas formais, mas a informalidade deve se manter acima de 35% sem investimentos em qualificação e inclusão digital. Iniciativas como o Pronatec e incentivos ao MEI são cruciais para transições, mas demandam fiscalização para evitar abusos. Em um país de contrastes, o desafio é transformar o “pleno emprego” em emprego digno, reduzindo a brecha que perpetua desigualdades. Como bem resume o IBGE, o Brasil avança, mas o “andar de baixo” ainda clama por escadas mais firmes.

Análise dos Dados e Tendências

Causas do Crescimento Informal:

Reformas Trabalhistas (2017): Facilitaram terceirizações e intermitência, reduzindo custos para empresas. Apesar do “boom” formal pós-2022, a informalidade persiste em 41% dos empregos (IBGE, 2023).

Mulheres e jovens (25-39 anos) são 60% dos novos informais, com rendas 20% inferiores aos homens. Regiões Norte/Nordeste concentram 55% dessa força, agravando desigualdades regionais.

  • Implicações Econômicas:
    • Positivas: Informalidade como “amortecedor” – evitou desemprego em massa (taxa em 7,5% em 2024). MEI formaliza fluxos, gerando R$ 200 bi em arrecadação anual.
    • Negativas: Baixa proteção social – apenas 11,6% dos informais contribuem para previdência, elevando risco de pobreza na velhice. A “armadilha da baixa produtividade”: sem investimento em qualificação, o Brasil fica preso em empregos de baixa remuneração (média informal: R$ 1.200 vs. R$ 2.800 formal).

Desde 2012 (pico formal pré-recessão), o ganho de 6,8% nos formais é irrisório frente à inflação acumulada (40%). Isso reflete estagnação, com setores como indústria encolhendo 5% em vagas.

Esse cenário ilustra a “dupla velocidade” do mercado brasileiro: formalidade cresce devagar (influenciada por juros altos e incertezas fiscais), enquanto informalidade “salva” estatísticas de emprego, mas perpetua vulnerabilidade. No contexto de 2025 (com eleições municipais e foco em crescimento de 2-3% no PIB), o texto sugere urgência em políticas como:

O “recorde” formal, denuncia a precarização como norma. É um chamado para debates sobre trabalho digno.

