Etanol de Milho: o agronegócio brasileiro revelando novas soluções para a economia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Estamos prestes a escolher o gestor ou gestora da nossa cidade, e. realizando uma pesquisa em outros países sobre perfil de chefes de estado, encontrei o perfil do Primeiro-Ministro da Cingapura – Lawrence Wong.

A imagem abaixo é perfil do Primeiro-Ministro da Cingapura - é Top Voice do Linkedin. Neste país, esse cargo é ocupado por um profissional, que inclusive ganha um bom salário (US$ 2,2 milhões/ano), sendo o chefe de estado mais bem pago do mundo. Ao mesmo tempo, acumula o cargo de Ministro das Finanças. Antes de ter esses cargos, foi Diretor do GIC, o fundo soberano da Cingapura, que investe quase US$ 1 trilhão.

Uma formação em Economia pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, além de Mestrado em Economia Aplicada por Michigan e Mestrado em Administração Pública em Harvard.

Mas isso é comum na Cingapura, pois todos os primeiros-ministros têm a melhor formação acadêmica possível. E não é só o Primeiro-Ministro. Praticamente todos os cargos do governo são ocupados por profissionais, para funcionar como se fosse uma empresa.

Todos sabemos que a Cingapura sempre figura no topo dos exames do PISA. Tem a melhor educação do mundo. Alguém vai dizer que é fácil administrar um país pequeno, mas existem dezenas e dezenas de países pequenos que não tem o sucesso desse país. E trata-se de uma ilha que não possui água potável e cria várias tecnologias para purificar e dessalgar a água do mar. Antes de se tornar um país independente nos anos 60, era uma região pobre e dominada pelo crime.

O Primeiro-Ministro Lawrence Wong apresenta uma dedicada particularidade, ele mesmo dá notícias de seu governo no Linkedin, como se estivesse prestando contas para seus clientes.

Esse exemplo mostra que é possível mudarmos o modelo atual de escolha e alocação dos recursos humanos que cuidam da gestão do país. Escolhas profissionais, com metas, alta remuneração e principalmente, uma formação sólida, pode mudar o rumo de um país.