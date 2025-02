Financiamento privado: O novo movimento do agronegócio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Estamos acompanhando um vai e vem de decisões do Governo Federal que mexem com a sociedade e o comportamento das pessoas no dia a dia. Olhando somente para 2025 e há um mês observamos a questão sobre os valores que a receita federal iria investigar com mais cautela na conta dos brasileiros que movimentasse até 5 mil reais.

Essa decisão e outras mais influenciam de forma heterogênea como as pessoas reagem ao anúncio e como cada um avalia o efeito na sua vida e da sua família. Foi uma forma complexa de comunicar, em um momento não apropriado e agregou várias outras decisões que deixaram as pessoas em dúvida, com medo e acuadas quanto ao que realmente aquele anúncio queria dizer.

As decisões econômicas do Governo Federal reverberam por todo o país, impactando diretamente a vida de milhões de brasileiros em seus municípios e estados. Seja através de investimentos, cortes de gastos, políticas de incentivo ou reformas estruturais, as ações do governo central moldam a realidade econômica local, com efeitos que podem ser positivos ou negativos, dependendo da perspectiva e do contexto.

Os estados e municípios (que acabaram de sair de uma eleição) fazem seus planos contando que o Governo Federal ao decidir alguma estratégia avalie seus efeitos locais. Porém, isso não acontece, um exemplo atual é a política de gastos e investimentos federal, que vem expandido crédito, auxílios e salários públicos, criando uma bola de neve que resulta em preços mais altos localmente e influenciando uma política monetária restritiva, que o efeito é uma taxa de juros alta e que impacta negativamente nos mercados locais, como o mercado imobiliário, o agronegócio, os investimentos para novos empreendimentos e os grandes investimentos estaduais como ferrovias e rodovias.

Este cenário é mais um desafio para o gestor público local, que precisa apresentar resultados para a população, porém, depende de uma melhor gestão do ente nacional que nestes casos apresentados não apresentam mudança de rumo, ou seja, um rumo para a prosperidade e eficiência.