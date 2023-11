Juliane Penteado

Estamos de volta!



Os anos de contribuição com o INSS é um bom investimento financeiro para a vida, tanto nos momentos de vulnerabilidade, quanto para aposentadoria.

Para aposentadoria, o segurado do INSS pode e deve se programar para garantir um conforto futuramente.

Planejamento Previdenciário bem feito é garantia de vida tranquila

É possível ter um futuro tranquilo, com uma aposentadoria vantajosa depois de ter passado anos contribuindo para o INSS.

Por isso, no planejamento previdenciário da aposentadoria, será possível com o advogado previdenciarista simular o valor de salário que poderá receber, melhor idade para se aposentar e qual regra é a mais vantajosa, por exemplo.

Para isso é necessário que o segurado:

Contribua em dia com o INSS;

Contribuir no valor correto;

Saber a alíquota certa de contribuição para não ter prejuízos;

Contribuir na modalidade certa ;

Ter sempre as provas e comprovantes de pagamento;

Todos esses passos devem ser seguidos ao longo de toda a sua vida;

Atualizar sempre o CNIS.

O que acontece se não contribuir corretamente com o INSS?

Aposentadoria indeferida ou negada;

Valor da aposentadoria menor do que tem direito;

Ficar sem benefícios que auxiliam em situações de vulnerabilidade ou em momentos importantes como Salário-Maternidade;

O padrão de vida não será o mesmo de quando trabalhava;

Deverá “pagar atrasados” com juros e multa;

Perder a qualidade de segurado;

Não poder se aposentar;



Você sabe o que é o ROI?

Essa é uma sigla que significa Retorno Sobre o Investimento, um cálculo feito para saber se o investimento feito para aposentadoria valerá a pena no futuro.

É a diferença entre o valor que o segurado precisa investir para obter a aposentadoria desejada. Um advogado previdenciarista especialista no assunto fará esses cálculos para o segurado não sair perdendo.

As provas como estratégia da melhor aposentadoria

Segurado, reúna as provas da aposentadoria para reduzir os prejuízos:

Guarder os principais documentos que comprovam seu histórico de trabalho de toda vida laboral;

Consulte o CNIS e verifique se todos os períodos trabalhados constam nele, caso não tenha, atualize;

Verifique se existem pendências ou erros no seu CNIS;

Tenha em mãos a carteira de trabalho;

Guarde os carnês que comprovem o pagamento da contribuição;

Forma eficaz de fazer o planejamento previdenciário

É importante ressaltar que esse planejamento além dos cálculos, que não são fáceis, envolve reunir documentos e provas, correção do CNIS com antecedência para evitar negativas na solicitação.

Esses são motivos que justificam a demora para o pagamento de algumas aposentadorias.

O segurado pode até planejar por conta própria,mas em cálculos complexos pode ter o pior benefício.

Com um advogado previdenciarista é possível ter um planejamento com simulações e possíveis valores a pagar e a receber, também a análise detalhada do que ainda é possível fazer para ter a melhor aposentadoria

Se você quiser mais informações sobre o planejamento com o advogado, solicite informações aqui pelo site com a nossa equipe de profissionais.



Espero ter ajudado.