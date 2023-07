Juliane Penteado: Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são a mesma coisa?

Economia

O Estado de Mato Grosso do Sul está no centro das atividades relacionadas com a Rota (Corredor) Bioceânico. Com vantagem comparativas claras como a localização estratégica entre os países sul-americanos e uma rica variedade de recursos naturais e produtivos, o estado se desponta em potencial de crescimento entre os estados brasileiros.

A Rota Bioceânica integra 4 países que tem um fluxo comercial já conhecido e pode aumentar em aproximadamente 30% esse fluxo nos próximos 5 anos, melhorando a economia entre os países e parceiros.

O fluxo comercial entre o Brasil e Chile foi o que mais cresceu nos últimos 4 anos, com acordos bilaterais que facilitaram ao ambiente de negócios entre os países.

Mas a potencialidade da Rota Bioceânica se mistura com o momento de crescimento virtuoso do estado, seguindo recordes nas atividades produtivas, em destaque: soja; proteína animal; milho; tilápia; floresta; indústria e turismo. As perspectivas atuais são ainda mais promissoras com a economia e investimentos estrangeiros diretos para os próximos 5 anos:

IED em Mato Grosso do Sul, previsão 5 anos.

A geração de negócios com a Rota Bioceânica que torna o estado de Mato Grosso do Sul na Rota do Crescimentos:

Mato Grosso do Sul tem a maior expansão de área e produção agrícola, a maior variação positiva do PIB, a maior produção de floresta e duas maiores empresas de Papel e Celulose do Mundo. Temos 5 cidades do estado estão entre os maiores PIB per capita do Brasil e uma estimativa de aumento de 50% no fluxo turístico com a Rota.

