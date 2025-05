Juliane Penteado: Como atualizar seus dados no CNIS em 2025

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Nesta semana que deparamos com um dos maiores roubos que ocorreu com aposentados da história brasileira, uma pesquisa que realizamos a 10 anos atrás volta a esquentar a vontade de realizar uma nova amostra, agora analisando o comportamento e o entendimento das pessoas sobre descontos na sua conta bancária, gastos com BETS e uso do cartão de crédito como extensão da renda.

Os valores, que atingiram R$ 2,8 bilhões apenas em 2024, eram descontados diretamente da folha de pagamento dos beneficiários sob o pretexto de mensalidades associativas. A operação resultou no afastamento de seis servidores do INSS, incluindo o presidente Alessandro Stefanutto, além de prisões e mandados de busca e apreensão em 14 estados.

O caso expõe a fragilidade na proteção financeira de aposentados, especialmente aqueles com baixa escolaridade ou acesso limitado à tecnologia. A defensora pública Dione Ribeiro Basílio, que já atuou em casos semelhantes, destaca que “a falta de clareza nas cláusulas contratuais e a linguagem inacessível dos bancos tornam os idosos alvos fáceis”. Essa realidade motivou a retomada de uma discussão iniciada há uma década, quando uma pesquisa pioneira analisou o comportamento financeiro de aposentados brasileiros.

Em 2015, um estudo conduzido por especialistas em finanças pessoais revelou que grande parte dos aposentados brasileiros desconhecia os detalhes de suas contas bancárias, incluindo descontos automáticos e taxas cobradas por serviços. A pesquisa apontou que 60% dos entrevistados não verificavam regularmente seus extratos bancários, enquanto 45% admitiam assinar contratos sem compreender totalmente os termos. Na época, o estudo alertou para a necessidade de maior educação financeira e políticas públicas voltadas à proteção de idosos contra abusos financeiros.

Agora, com o escândalo da fraude no INSS, pesquisadores planejam uma nova amostra, ampliando o escopo para incluir temas contemporâneos. A proposta é analisar três eixos principais: o entendimento sobre descontos bancários não autorizados, o impacto das apostas online (bets) no orçamento e o uso do cartão de crédito como uma extensão da renda.

Os descontos não autorizados, como os revelados pela Operação “Sem Desconto”, não são novidade. Casos de empréstimos consignados contratados sem consentimento ou mensalidades associativas fraudulentas são frequentes. Segundo o INSS, entre janeiro de 2023 e maio de 2024, mais de um milhão de beneficiários solicitaram a exclusão de descontos indevidos, totalizando R$ 45,5 milhões. A nova pesquisa pretende mapear o nível de awareness dos aposentados sobre esses descontos e avaliar se medidas como o bloqueio de benefícios para novos empréstimos, implementado em 2024, têm sido eficazes.

Outro foco da pesquisa será o crescente envolvimento de pessoas com apostas online, conhecidas como bets. Um estudo da Serasa Experian, divulgado em 2024, mostrou que 63% dos brasileiros que apostam online comprometeram parte de sua renda, com 14% deixando de comprar medicamentos para sustentar o hábito. Por fim, a pesquisa investigará o uso do cartão de crédito como uma ferramenta para “esticar” a renda mensal.