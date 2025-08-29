Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?

Juliane Penteado

Juliane Penteado

29/08/2025 - 00h05
Olá, bem-vindo a mais um artigo por aqui!

Você é médico servidor público, ou conhece alguém que seja? Então, envie este artigo para ele!

A Aposentadoria Especial é devida a quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde (físicos, químicos ou biológicos, ou a associação desses agentes) ou perigosos durante 25, 20 ou 15 anos de atividade especial.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor

22/08/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Olá, tudo bem?

Bem-vindo a mais um artigo por aqui!

Você é servidor ou tem um amigo servidor? Então esse texto é para vocês!

Chamamos de contagem recíproca o direito que o servidor público tem de juntar o tempo contribuído, tanto no RGPS e no RPPS, ou seja, o tempo trabalhado com carteira assinada pode ser averbado para aposentadoria como servidor e vice-versa. Para isso é preciso a Certidão de Tempo de Contribuição para comprovação.

Você sabe a diferença entre RGPS e RPPS?

No RGPS (Regime Geral da Previdência Social) estão vinculados trabalhadores segurados da iniciativa privada, regidos pela CLT ( Consolidação de Leis Trabalhistas), autônomos, empresários, MEIs, e até mesmo servidores celetistas, por exemplo. Para ficar mais fácil, é o conhecido regime do INSS. Já no RPPS (Regime Próprio da Previdência Social) estão vinculados servidores públicos, sejam eles da União, estados, municípios ou Distrito Federal, como concursados ou estáveis pela Constituição Federal.

A importância da CTC para aposentadoria do servidor

A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é um documento importantíssimo que o servidor público deve ter. Nela consta o registro das contribuições feitas para o RPPS, assim como, os períodos do RGPS( INSS) para averbar em regime do serviço público.

É somente através da CTC que o servidor consegue somar os tempos contribuídos em diferentes regimes da previdência.

Então, como averbar tempo de serviço privado no público?

É necessário que o servidor peça primeiramente a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) no INSS. Com o documento em mãos, é importante verificar como estão as informações nele, se está constando todo o tempo de contribuição no setor privado, para daí então entrar com o pedido de averbação no RH da empresa ou no RPPS do órgão público que você trabalhou.

É importante entender que esse não é um processo fácil e que pode ser feito sem auxílio de um especialista. Busque assistência jurídica de um escritório especializado com profissionais experientes neste caso. No escritório Penteado Santana temos advogadas preparadas.

Espero ter ajudado.

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira

19/08/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou retração de 0,10% em junho de 2025, surpreendendo negativamente o mercado financeiro que esperava leve alta de 0,05%. Este resultado marca a segunda queda consecutiva do indicador, considerado a "prévia do PIB", sinalizando uma desaceleração significativa da economia brasileira no segundo trimestre do ano.

O IBC-Br acumulou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2025, representando forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando registrou expansão de 1,5%. Em termos anuais, o indicador mantém trajetória positiva com alta de 3,9% em 12 meses até junho.

Michel Constantino

A desaceleração observada no IBC-Br é resultado da estratégia do Banco Central de conter as pressões inflacionárias através da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Esta política monetária restritiva visa convergir a inflação à meta de 3%, sendo a moderação do crescimento econômico um "elemento necessário" para este objetivo, conforme comunicado pela autoridade monetária.

O cenário econômico atual reflete o dilema entre crescimento e estabilidade de preços. Enquanto o mercado financeiro projeta crescimento do PIB de 2,21% para 2025, o Banco Central estima expansão de 2,1%, ambos significativamente abaixo dos 3,4% registrados em 2024. Esta desaceleração programada faz parte do processo de normalização da economia após o período de forte expansão pós-pandemia.

Agropecuária: Principal Fator de Retração

O setor agropecuário foi o principal responsável pela desaceleração econômica no segundo trimestre, registrando contração de 3,1%. Esta retração representa uma reversão significativa em relação ao forte desempenho do primeiro trimestre, quando o setor impulsionou o crescimento da economia. Em junho especificamente, a agropecuária recuou 2,3% na comparação mensal.

A performance negativa do setor pode ser atribuída a fatores sazonais típicos do período de entressafra, além de condições climáticas adversas que afetaram a produtividade em algumas regiões. O setor agropecuário, tradicionalmente volátil, continua sendo um componente crucial para o desempenho geral da economia brasileira, dada sua participação significativa no PIB e nas exportações.

Indústria: Estabilidade com Leve Crescimento

O setor industrial apresentou desempenho modesto, mas positivo, com crescimento de 0,1% no segundo trimestre. Em junho, o setor registrou pequena contração de 0,1% na comparação mensal, após alta de 0,52% em maio. Esta performance reflete a cautela dos empresários diante do cenário de juros elevados e incertezas sobre a demanda futura.

A indústria brasileira enfrenta desafios estruturais relacionados ao alto custo do capital, competitividade internacional e necessidade de modernização tecnológica. O ambiente de juros elevados impacta diretamente os investimentos industriais, limitando a capacidade de expansão do setor.

Serviços: Motor do Crescimento Econômico

O setor de serviços emergiu como o principal sustentáculo do crescimento econômico no período, registrando expansão de 0,7% no segundo trimestre e 0,1% em junho. Este desempenho positivo reflete a resiliência do consumo interno e a recuperação gradual de atividades que foram mais afetadas durante a pandemia.

O setor de serviços, que representa a maior parcela do PIB brasileiro, continuam apresentando dinamismo, compensando parcialmente a desaceleração em outros setores, uma ressalva para a expansão monetária que pressiona crescimento de forma artificial.

As perspectivas para os próximos meses indicam continuidade da desaceleração econômica, com o Banco Central mantendo a postura restritiva da política monetária. A autoridade monetária tem sinalizado que os juros permanecerão no patamar atual por um "período bastante prolongado", com analistas projetando cortes apenas em 2026.

O "hiato do produto" permanece positivo, indicando que a economia ainda opera acima de seu potencial sem pressionar a inflação. Esta situação justifica a manutenção da política monetária restritiva até que haja convergência efetiva da inflação à meta estabelecida.

A economia brasileira enfrenta desafios estruturais que transcendem o ciclo econômico atual. A necessidade de reformas que promovam maior produtividade, melhoria do ambiente de negócios e modernização da infraestrutura permanece como agenda prioritária para sustentar o crescimento de longo prazo.

A questão fiscal também representa um elemento crucial para a estabilidade macroeconômica. O equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade fiscal requer políticas coordenadas que promovam eficiência no gasto público e melhoria da qualidade dos investimentos.

O resultado do IBC-Br de junho confirma a trajetória de desaceleração da economia brasileira, alinhada com os objetivos da política monetária de convergir a inflação à meta. Embora esta moderação seja necessária no curto prazo, é fundamental que as autoridades econômicas mantenham foco nas reformas estruturais que promovam crescimento sustentável de longo prazo.

A coordenação entre política monetária, fiscal e estrutural será crucial para navegar o período de transição atual, garantindo que a estabilização da inflação não comprometa permanentemente o potencial de crescimento da economia. O monitoramento contínuo dos indicadores econômicos e a flexibilidade na condução das políticas públicas serão elementos essenciais para o sucesso desta estratégia.

