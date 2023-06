Juliane Penteado: Dicas na hora de contratar um advogado previdenciarista

NOVIDADES DA SEMANA

Incentivo do governo reduziu preços dos carros 0km de entrada entre R$5.000 e R$10 mil.

Com incentivo do governo, as montadoras estão animadas, e já reduziram os preços dos carros 0km, e aproveitaram o momento, e estão oferecendo descontos de até R$30 mil com taxa zero. É fato que as vendas estavam frias, e com esse incentivo, que é temporário, deve aquecer de certa forma o mercado. O Renault Kwid assume a ponta como o mais barato do país, e tem preço sugerido de R$58.990.



A Ford vem apresentando a nova Ranger em partes, essa semana estive em São Paulo para conhecer o interior da picape, a promesa é ser a mais tecnológica do mercado, mais para o final do mês embarco para Argentina e vou poder contar tudo da bruta com motor V6 3.0 turbo diesel.



O vídeo de hoje está diferenciado, e contou com a participação dos meus amigos, Clayton Sousa e João Fusquine do programa Última Marcha de Brasília, DF.