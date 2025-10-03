Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?

Juliane Penteado

Juliane Penteado

03/10/2025 - 00h05
O direito à aposentadoria também alcança os povos indígenas. Embora muitas vezes esse tema ainda seja pouco discutido, a legislação previdenciária brasileira garante a proteção social a essas comunidades, respeitando sua forma de organização e os modos de vida tradicionais.

No Mato Grosso do Sul, estado que abriga a segunda maior população indígena do país, são oito povos diferentes, distribuídos em 29 municípios. Esse contexto torna o debate ainda mais relevante para a região.

Quem tem direito à aposentadoria?

Em regra, os indígenas que exercem atividade remunerada e contribuem para o INSS podem acessar as mesmas aposentadorias gerais disponíveis aos demais trabalhadores urbanos ou rurais.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você

26/09/2025 00h01

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Você sabia que há a possibilidade de uma regra mais vantajosa de aposentadoria para quem ingressou antes de 1998?

Pois é, e se é seu caso, as regras são:

  • 95 pontos (homens) e 85 pontos (mulheres);

  • 25 anos de serviço público;

  • 15 anos de carreira;

  • 5 anos no cargo efetivo.

Há ainda a redução de 1 ano na idade para cada ano de contribuição que exceder ao mínimo do tempo de contribuição.

A Reforma da Previdência tirou a possibilidade de integralidade e paridade para quem ingressa atualmente no serviço público, e o cálculo da aposentadoria é feito com base na média de todas as contribuições, e os reajustes seguem o índice de inflação (IPCA).

APOSENTADORIA INTEGRAL NO SERVIÇO PÚBLICO
 

Todo servidor que ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, têm direito à aposentadoria integral, e recebe como aposentadoria o valor da última remuneração.

Não entram na regra de transição os servidores que:

  • Ingressaram no serviço público após 13/11/2019, pois já se enquadram nas novas regras da Reforma da Previdência e a aposentadoria será calculada com base na média de todas as contribuições e, se o regime tiver previdência complementar, o benefício será limitado ao teto do INSS.

  • Aqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria antes da Reforma (12/11/2019). Esses podem escolher entre as regras novas e antigas.

  • Servidores estaduais e municipais cujos regimes próprios ainda não aprovaram regras de transição, já que pela Reforma da Previdência, cada estado e município precisa aprovar suas próprias mudanças. Neste caso, os servidores continuam seguindo as regras antigas do seu regime próprio de previdência.

  • Se um servidor ingressou antes da Reforma, mas não se encaixa em nenhuma das regras de transição disponíveis, ele terá que seguir as novas regras da Reforma de 2019.

A idade mínima para aposentadoria de um servidor público homem é de 65 anos, enquanto para as mulheres é de 62 anos, e os requisitos são:

  • Idade mínima: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres;

  • Tempo mínimo de contribuição: 15 anos;

  • Tempo mínimo: 10 anos no serviço público;

  • Tempo mínimo no cargo: 5 anos.

Servidores de ente federativo que adotou as novas regras, ou servidor federal, que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 podem se aposentar com salário integral, se cumprirem as seguintes exigências:

 

Homem

Mulher

Idade mínima

60 anos

55 anos

Tempo de contribuição

35 anos

30 anos

Tempo de serviço público

20 anos

20 anos

Tempo na carreira

10 anos

10 anos

Tempo no cargo

5 anos

5 anos

 

Aposentadoria integral pela Regra 85/95

Essa regra exige uma pontuação mínima, que soma a idade com o tempo de contribuição:

 

Homem

Mulher

Pontuação mínima (idade + tempo de contribuição)

95 pontos

85 pontos

Tempo de contribuição

35 anos

30 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público

25 anos

25 anos

Tempo na carreira

15 anos

15 anos

Tempo no cargo

5 anos

5 anos

A Reforma trouxe novas exigências para a aposentadoria dos servidores, e aumentou a idade mínima e o tempo de contribuição. Agora, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Homens: 65 anos de idade;

  • Mulheres: 62 anos de idade;

  • Tempo de contribuição: 25 anos;

  • Tempo no serviço público: 10 anos;

  • Tempo no cargo: 5 anos.

Aposentadoria proporcional para servidor público

Caso o servidor tivesse cumprido um tempo mínimo de contribuição, era possível se aposentar antes de atingir a idade mínima exigida, antes da Reforma da Previdência de 2019. O valor era reduzido, proporcional ao tempo de contribuição que faltava para atingir a aposentadoria integral.

Quem completou os critérios antes de 31/12/2003

Os servidores podem ter direito à aposentadoria proporcional, sendo que, neste caso, o benefício é calculado com base em uma fração do salário, proporcional ao tempo de contribuição.

Aqueles que completaram os requisitos para a aposentadoria proporcional até 31 de dezembro de 2003 ainda têm direito a esse benefício, caso não tenham se não tinham atingido os critérios para a aposentadoria integral.

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo

Essa pode ser a maior alteração da lei, mas pouca gente notou

25/09/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

A Lei 15.040/2024 trouxe uma inovação que promete causar impacto direto no mercado em relação ao seguro de vida: o contrato de seguro agora é considerado título executivo extrajudicial, conforme artigo 132 da nova lei. Essa mudança dá mais força jurídica ao documento e pode alterar profundamente a forma como seguradoras e segurados lidam com cobranças e execuções.

O que significa ser título executivo?

Um título executivo extrajudicial permite que a parte credora vá direto à Justiça para executar a obrigação, sem precisar passar por uma ação de conhecimento para provar a existência da dívida.

Na prática, o segurado ou beneficiário provando que tem o direito, com os documentos necessários, logo no início do processo, o juiz já pode determinar que a seguradora realize o pagamento, sob pena de multa. A seguradora ainda poderá se defender, e até mesmo se opor ao pagamento, mas agora, caso sua defesa não seja acolhida, seu prejuízo aumenta, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções judiciais, se assim for determinado pelo magistrado da causa.

Em termos simples: agora há a esperança de que o processo seja menos burocrático e mais ágil.

Como essa mudança pode beneficiar o segurado (ou seus beneficiários)?

O grande potencial do artigo 132 está justamente no reforço da posição do segurado.

Veja alguns cenários:

1. Cobrança mais rápida de indenizações de seguro de vida

Se a seguradora negar indevidamente o pagamento, o segurado (ou seus beneficiários) poderá utilizar o próprio contrato como título executivo, pedindo diretamente o cumprimento da obrigação. Isso pode reduzir o tempo de espera para receber valores que muitas vezes são essenciais para a família.

2. Maior equilíbrio contratual

O contrato de seguro sempre foi visto como uma promessa de proteção. Agora, ele se transforma em um instrumento jurídico dotado de força executiva, o que aumenta o peso das obrigações da seguradora.

3. Mais segurança para os beneficiários

Em casos de falecimento, os beneficiários já sofrem com a perda e não deveriam enfrentar demora para receber a indenização. A nova lei tende a acelerar esse processo, já que o contrato deixa de ser apenas um documento e passa a ser uma “arma jurídica” pronta para ser executada.

Pontos de atenção: como os tribunais vão interpretar?

Embora o artigo 132 seja claro ao reconhecer o contrato de seguro como título executivo, ainda existem pontos necessários de serem explicados e dúvidas práticas:

  • A execução só é válida se o contrato contiver todos os elementos essenciais (partes, valor, objeto, condições de exigibilidade).

  • Ainda haverá debates jurídicos sobre até onde essa força executiva alcança: apenas indenizações e obrigações líquidas, ou também indenizações negadas?

  • O Judiciário terá papel importante na interpretação inicial dessa novidade e será decisivo para definir os limites dessa inovação.

De todo modo, o segurado já pode se preparar para usar esse dispositivo a seu favor quando houver resistência injustificada da seguradora.

A Nova Lei de Contrato de Seguros (Lei 15.040/2024), ao transformar o contrato em título executivo extrajudicial, inaugura uma nova fase de celeridade e efetividade nas relações securitárias.

Para os segurados e seus beneficiários, especialmente em casos de seguro de vida, essa mudança pode significar a diferença entre esperar anos em uma ação judicial ou obter a indenização em muito menos tempo.

O contrato de seguro deixa de ser apenas uma promessa de proteção e passa a ser um instrumento jurídico robusto, capaz de garantir que os direitos sejam respeitados de forma mais rápida.

Agora o contrato de seguro não é só promessa: virou arma jurídica pronta para ser executada.

