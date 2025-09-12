Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?

Juliane Penteado

Juliane Penteado

12/09/2025 - 00h05
Sim, é possível acumular pensão por morte do INSS com aposentadoria de servidor público, mas com restrições legais importantes.

Base constitucional e legal

  • A Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) trouxe regras sobre a acumulação de benefícios previdenciários, tanto no RGPS (INSS) quanto nos RPPS (regimes próprios de servidores).
     

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?

05/09/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Vai chegando o tempo de aposentadoria, com idade e muitos anos de contribuição e o segurado querendo descansar.

Mesmo com os requisitos, é interessante um planejamento previdenciário.

Fique comigo que hoje te conto tudo sobre esse assunto.

A idade mínima para concessão da aposentadoria

Com a Reforma da previdência, em regra, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres.

Também, são necessários 20 anos de contribuição para homens e 15 para as mulheres.

Isso quer dizer que não é possível se aposentar por idade com menos idade que essas estipuladas.

Porém, existem regras que não precisam de idade mínima e direito adquirido, que fogem a essa regra acima.

Já explico.

E quais as regras de transição que não precisam de idade mínima?

Bem, vamos lá.

Já falei várias vezes dessas regras, mas não custa lembrar. E são elas:

Pedágio 50%

Para o homem são necessários 35 anos de tempo de contribuição + metade do tempo que faltava para completar 35 anos na data da Reforma (13/11/2019) e 180 meses (15 anos) de carência.

Para a mulher são necessários 30 anos de tempo de contribuição + metade do tempo que faltava para completar 30 anos na data da Reforma (13/11/2019) e 180 meses ( 15 anos) de carência.

Regra dos Pontos por Transição

Nessa regra os requisitos são a soma da idade + tempo de contribuição.

Para o homem são necessários 35 anos de tempo de contribuição + 102 pontos em 2025.

Já a mulher precisa de 30 anos de tempo de contribuição + 92 pontos em 2025.

Regra para a Aposentadoria especial

Nesta regra são necessários:

  • 86 pontos + 25 anos de atividade especial para exposição em trabalhos de menor risco ( exposição a ruídos acima do permitido, frio ou calor intensos, etc.);

  • 76 pontos + 20 anos de atividade especial para exposição em trabalhos de médio risco ( segurados que trabalham em minas subterrâneas afastadas da frente de produção ou expostas a amianto);

  • 66 pontos + 15 anos de atividade especial para exposição em trabalhos de alto risco (pessoas que realizam atividades permanentes no subsolo de mineração subterrânea em frente de produção).

Os requisitos são os mesmos para homens e mulheres.

Regras que exigem menos de 65 e 62 anos para homens e mulheres

Isso mesmo, e são elas:

Regra do Pedágio 100%

Ela é excelente para quem tem bastante tempo de contribuição e já ia se aposentar perto da data da Reforma (13/11/2019).

Homem: 35 anos de tempo de contribuição + dobro do tempo que faltava para completar 35 anos de contribuição na data da Reforma (13/11/2019).

Mulher: 30 anos de tempo de contribuição + dobro do tempo que faltava para completar 30 anos na data da Reforma (13/11/2019).

Regra da Idade mínima progressiva

Os requisitos são:

Homem: 35 anos de tempo de contribuição + 64 anos de idade em 2025.

Mulher: 30 anos de tempo de contribuição + 59 anos de idade em 2025.

Idade por transição

Requisitos:

Homem: 15 anos de tempo de contribuição + 65 anos de idade.

Mulher: 15 anos de tempo de contribuição + 62 anos.

Vamos falar agora de Direito adquirido

Essa é a regra para quem completou os requisitos dessa aposentadoria até a Reforma da Previdência (13/11/2019).

Veja agora se você se encaixa nela:

Aposentadoria por idade

Homem: 65 anos de idade + 180 meses de carência.

Mulher: 60 anos de idade + 180 meses de carência.

Aposentadoria por tempo de contribuição

O homem necessita de 35 anos de tempo de contribuição e a Mulher precisa de 30 anos de tempo de contribuição.

Aposentadoria por pontos

Homem 96 pontos + 35 anos de tempo de contribuição.

Mulher 86 pontos + 30 anos de tempo de contribuição.

Aposentadoria especial

Tanto para homem quanto para mulheres os requisitos são:

  • 25 anos de atividade especial para Atividades de baixo risco

  • 20 anos de atividade especial para Atividades de médio risco

  • 15 anos de atividade especial para Atividades de alto risco

Então, qual aposentadoria é mais fácil?

Isso varia de acordo com o caso, pois vai depender da idade e do tempo de contribuição que o segurado tinha até a data da Reforma em 13/11/2019.

Por exemplo, quem é mais jovem e tem bastante tempo de contribuição, a melhor regra é o pedágio de 50%.

Já para quem está próximo de completar 60 anos de idade neste ano pode ser que a do pedágio 100% seja melhor.

Em todos os casos é importante a consulta a um advogado previdenciarista e num estudo de caso saber qual a melhor opção para você.

Quanto antes isso acontecer, será melhor. Pois, no planejamento é possível entender cada situação, preparar-se para a aposentadoria e saber até mesmo valores a receber, claro, buscando sempre o melhor.

Nosso escritório tem profissionais gabaritados para efetuar esse tipo de trabalho.

Espero ter ajudado

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei

04/09/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

A tão esperada nova lei de contratos de seguro chega para condensar em um único texto normativo todo o aparato legal que rege as relações entre seguradoras e segurados. Um marco que visa desatar nós jurídicos e oferecer clareza aos consumidores.

Prazos definidos e multas para seguradoras negligentes

A legislação traz prazos mais claros e objetivos para que o segurado saiba exatamente o que esperar — e o que exigir — da seguradora. E, pasme: quem ultrapassar esses prazos, ou usar artifícios como exigir documentos em excesso para “ganhar tempo”, será penalizado com multa direta. Isso coloca fim ao jogo de empurra, obrigando as seguradoras a agirem com eficiência e boa-fé.

Jurisprudência incorporada: segurança legal elevada à letra da lei

Não se trata apenas de inovação — é a consolidação de entendimentos já consolidados pela jurisprudência. A nova lei agora traz expressamente:

  • Pagamento da indenização em caso de suicídio, com carência de 2 anos;

  • Vedação a alegar doença pré-existente em seguros de vida, quando não foram exigidos exames médicos na contratação;

  • Impossibilidade de recusa de indenização por inadimplemento, caso não haja notificação formal ao segurado;

  • E, em interpretação de cláusulas ambíguas, o contrato será interpretado a favor do segurado, afastando malabarismos contratuais.

Transparência pode impulsionar o mercado de seguros

Com essas novidades, a relação entre seguradora e segurado ganha em transparência e confiança — ingredientes fundamentais para impulsionar a contratação de seguros pelo brasileiro. O país é hoje a décima maior economia do mundo, o que o coloca entre as potências globais. No entanto, o mercado segurador ainda é subexplorado, figurando apenas como o 12.º maior do mundo em termos de volume de prêmios arrecadados, com nível de penetração muito aquém do potencial real.

No entanto, se no comparativo geral o mercado de seguros no Brasil tem espaço para avançar, quando se trata de seguro rural, essa diferença é gritante, pois apesar de sermos um dos maiores produtores mundiais, estima-se que cerca de apenas 10 a 15% de nossa área agrícola possuem algum tipo de seguro. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 90% da área agrícola é protegida por seguro.

Essa disparidade evidencia a urgência em desenvolver um mercado segurador rural mais robusto, que reflita a força e a relevância econômica do agronegócio brasileiro — e que pode ser amplamente beneficiado por dispositivos mais claros e protetivos, como os recentemente incorporados pela nova legislação que oferece mais segurança jurídica e agilidade.

A nova Lei de Contratos de Seguro representa um marco para o setor, pois consolida direitos, define prazos e impõe responsabilidade às seguradoras. Mais do que corrigir distorções históricas, ela abre caminho para que o seguro deixe de ser visto como um entrave burocrático e passe a ser reconhecido como um instrumento essencial de proteção patrimonial, social e econômica.

Para o Brasil, que já ocupa lugar de destaque entre as maiores economias e potências do agronegócio mundial, o fortalecimento do mercado segurador não é apenas uma questão de modernização legislativa, mas de justiça econômica e de segurança para milhões de famílias e empresas.

 

