Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?

Vai chegando o tempo de aposentadoria, com idade e muitos anos de contribuição e o segurado querendo descansar.
Mesmo com os requisitos, é interessante um planejamento previdenciário.
Fique comigo que hoje te conto tudo sobre esse assunto.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
29/08/2025 00h05
Juliane Penteado
Olá, bem-vindo a mais um artigo por aqui!
Você é médico servidor público, ou conhece alguém que seja? Então, envie este artigo para ele!
A Aposentadoria Especial é devida a quem trabalha exposto a agentes nocivos à saúde (físicos, químicos ou biológicos, ou a associação desses agentes) ou perigosos durante 25, 20 ou 15 anos de atividade especial.
Já no caso dos médicos, eles estão geralmente expostos aos agentes biológicos,com o risco de contaminação em hospitais, postos de saúde, consultórios médicos, por exemplo. Por isso, eles têm direito à esta aposentadoria.
Os médicos servidores públicos federais devem cumprir alguns requisitos para ter direito à Aposentadoria Especial e ter cumprido ao menos 25 anos de atividade especial.
Se o médico Ingressou no serviço público antes de 13/11/2019 e tem o tempo de atividade especial
Mulheres e homens têm direito desde que cumpram 25 anos de atividade especial. Essa regra vale para ambos os sexos.
Já se o médico ingressou antes da data da Reforma e não cumpriu todo o período especial, ele entra na Regra de Transição da Aposentadoria Especial da Reforma da Previdência com os seguintes requisitos;
86 pontos;
25 anos de atividade especial;
desse tempo, você precisa ter, no mínimo, 20 anos de efetivo exercício no serviço público;
e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.
Nesse sentido, se o médico ingressou no serviço público a partir de 13/11/2019 precisará cumprir o mesmo tempo de atividade especial + uma idade mínima para aposentar.
As regras valem para ambos os sexos e são:
60 anos de idade;
25 anos de atividade especial;
desse tempo, você precisa ter no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público;
e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.
Neste caso é possível usar o tempo de contribuição comum para contar nos anos de atividade especial, ou, de atividade especial para tempo de contribuição comum, se você decidir se aposentar nas regras comuns.
Para comprovar o tempo de atividade especial é preciso ter em mãos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).
Estes dois documentos nem sempre estão disponíveis e caso eles não tenham ou não forneçam, é necessário fazer um recurso administrativo.
Em 2025, o teto do INSS é de R$ 8.157,41 e se nos cálculos o valor for maior que este, será necessário uma ação de complementação de aposentadoria.
Para isso será preciso o auxílio de um advogado previdenciarista.
A melhor forma de não acontecer imprevistos, como este é realizar um planejamento previdenciário.
No escritório Penteado Santana temos profissionais preparados para atender esses casos.
28/08/2025 00h03
Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado
Nos últimos anos, tornou-se comum em Mato Grosso do Sul — tanto no Estado quanto em diversos municípios — a contratação de servidores públicos por meio de contratos temporários. Professores são os mais atingidos, mas também há médicos, enfermeiros e outros profissionais essenciais atuando sob essa modalidade.
Esses profissionais, embora não sejam concursados e, portanto, não se enquadrem tecnicamente como servidores públicos efetivos, são agentes temporários contratados pelo Estado ou município para suprir necessidades emergenciais.
A justificativa para esse modelo é simples: trata-se de uma forma mais econômica de contratação para a Administração Pública. Diferentemente do servidor concursado, o contratado temporário tem vínculo por prazo determinado e, na maioria das vezes, não recebe direitos como 13º salário, férias remuneradas e o adicional de um terço de férias. Isso acontece porque o contrato temporário foi concebido pela Constituição (art. 37, IX) para atender situações emergenciais e excepcionais, como a necessidade de suprir professores durante o afastamento de titulares ou garantir atendimento imediato em unidades de saúde.
No entanto, na prática, esse mecanismo tem sido utilizado de forma contínua, servindo como alternativa à realização de concursos públicos. No caso dos professores, o cenário é ainda mais evidente: por conta do calendário escolar, há dois períodos de férias por ano em que o serviço se reduz. Se fossem concursados, receberiam seus salários integralmente mesmo nesses períodos. Para o Estado e os municípios, a contratação temporária é financeiramente mais vantajosa, pois permite ajustes conforme a demanda, sem encargos adicionais.
Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou exatamente essa questão no chamado Tema 551 da repercussão geral. A Corte fixou a tese de que os servidores temporários não têm direito automático a 13º salário nem a férias com adicional de um terço, salvo em duas hipóteses:
Se houver previsão legal ou contratual expressa garantindo esses direitos;
Se ficar comprovado que a contratação temporária foi desvirtuada, ou seja, quando sucessivas renovações transformam o vínculo temporário em uma relação permanente, burlando a exigência constitucional de excepcionalidade.
Na prática, isso significa que um professor ou outro servidor contratado temporariamente pode buscar na Justiça o reconhecimento de tais direitos quando demonstrar que o contrato deixou de ser provisório e emergencial, tornando-se uma forma habitual de suprir a falta de concurso público, que é o que ocorre em grande parte no estado.
Em Mato Grosso do Sul, essa questão fica clara ao analisarmos os contratos de trabalho desses profissionais, que estão em caráter “temporário” há mais de 5 anos, sendo contratados todos os anos, desvirtuando a questão “emergencial” da medida.
É importante destacar que não se trata de uma autorização irrestrita para estender todos os benefícios do regime estatutário ao contratado temporário. O STF estabeleceu limites claros, justamente para evitar que o caráter emergencial do contrato seja deturpado.
No entanto, para profissionais que acumulam anos de contratações temporárias consecutivas, o precedente abre espaço para o reconhecimento de direitos que, em tese, não seriam pagos. Isso vale especialmente em setores como educação e saúde, em que as demandas são constantes e a excepcionalidade acaba se tornando regra.
O uso de contratos temporários atende a uma necessidade orçamentária e administrativa do poder público, mas também cria um ambiente de instabilidade para profissionais que dedicam anos de serviço sem as garantias de um cargo efetivo.
Por isso, é fundamental que os servidores contratados nessa modalidade conheçam seus direitos e entendam que, em determinadas situações, a Justiça pode reconhecer benefícios como férias remuneradas e 13º salário.
Em última análise, a valorização do serviço público passa pela realização de concursos e pela transparência nas contratações. Até que isso se torne regra, o conhecimento jurídico é a principal ferramenta de proteção para os trabalhadores temporários.
