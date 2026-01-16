Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência

O Microempreendedor Individual (MEI) tornou-se uma das principais portas de entrada para a formalização no Brasil. Além de permitir a emissão de notas fiscais e o acesso a linhas de crédito, o MEI também assegura direitos previdenciários importantes. Porém, para manter esses direitos, é fundamental estar em dia com todas as obrigações, especialmente com as guias de 2025 — que terão impacto direto na Declaração do Imposto de Renda de 2026 e na sua vida previdenciária.
A seguir, confira o que muda, por que regularizar sua situação ainda este ano e quais são os benefícios previdenciários do MEI.
Por que o MEI precisa quitar todas as faturas (DAS) de 2025 antes da declaração do IR 2026
O MEI tem poucas obrigações, mas elas precisam ser cumpridas rigorosamente. Entre elas, estão:
Para quem está obrigado a declarar Imposto de Renda em 2026 seja por faturamento, bens ou outros critérios é crucial não deixar pendências no ano-base 2025.
Mas por quê?
-
Pendências no DAS geram divergências: dívidas em aberto podem causar inconsistências entre os dados informados na declaração e as bases da Receita Federal.
-
Irregularidades podem bloquear benefícios, como empréstimos, participação em licitações e até o enquadramento como MEI.
-
Guia atrasada não conta para benefícios do INSS até ser quitada — e isso pode prejudicar sua contagem de tempo de contribuição.
Manter tudo pago até dezembro de 2025 significa entrar em 2026 com segurança fiscal e previdenciária.
Projeção do valor do MEI para 2026
O valor do MEI varia conforme o salário mínimo, porque o INSS dentro do DAS é calculado em 5% do mínimo.
Projeção do salário mínimo 2026:
Estimativas apontam reajuste para a faixa de R$ 1.520 a R$ 1.550 (a depender da inflação consolidada e crescimento real).
Com isso, o valor mensal do DAS MEI deve ficar aproximadamente entre:
Ou seja, o total mensal projetado fica entre:
-
MEI Comércio/Indústria: cerca de R$ 77,00 a R$ 78,50
-
MEI Serviços: cerca de R$ 81,00 a R$ 82,50
-
MEI Comércio + Serviços: entre R$ 82,00 a R$ 83,50
Os valores finais dependem da divulgação oficial do salário mínimo pelo Governo Federal.
Benefícios do INSS garantidos ao MEI
O pagamento do DAS inclui contribuição previdenciária. Com isso, o MEI, quando está em dia, tem direito aos seguintes benefícios:
Benefícios para o próprio segurado
-
Aposentadoria por idade (65 anos para homens; 62 anos para mulheres, com tempo mínimo de contribuição).
-
Auxílio-doença (hoje chamado Auxílio por Incapacidade Temporária).
-
Aposentadoria por invalidez (Benefício por Incapacidade Permanente).
-
Salário-maternidade.
Benefícios para a família
-
Pensão por morte.
-
Auxílio-reclusão.
Importante
Para ter direito aos benefícios, é necessário cumprir carências mínimas.
Além disso, benefícios como aposentadoria por tempo de contribuição não são liberados automaticamente ao MEI, já que a alíquota de 5% não permite este tipo de contagem. Porém, é possível complementar a contribuição para ter esse direito.
4. Regularidade é sinônimo de proteção: impacto do MEI na aposentadoria
Para o MEI, cada guia DAS paga representa contribuição ao INSS, que conta:
Mas atenção: a contribuição do MEI é baseada no salário mínimo, e isso influencia diretamente o valor futuro da aposentadoria.
Como isso impacta o valor da aposentadoria?
-
Se contribuir apenas como MEI, o valor da aposentadoria será um salário mínimo.
-
Se quiser aumentar o valor do benefício, pode complementar a contribuição mensal para 20% do salário desejado.
-
Quem deseja se aposentar por tempo de contribuição também precisa complementar.
Por isso, regularizar todos os DAS até dezembro de 2025 é fundamental para não perder meses de contribuição.
O MEI precisa de organização hoje para ter segurança em 2026 e no futuro
Quitar todas as pendências de 2025, acompanhar as mudanças de valor do DAS para 2026 e manter as obrigações em dia garantem:
-
Evitar problemas na declaração do IR.
-
Manter o CNPJ ativo e regular.
-
Preservar todos os direitos previdenciários.
-
Proteger a futura aposentadoria.
O MEI é simples, mas não pode ser negligenciado. Cada guia paga é uma parte da sua segurança financeira, fiscal e previdenciária. Pensar nisso agora é garantir mais tranquilidade em 2026 e no restante da vida laboral.