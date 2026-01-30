Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?

Exclusivo para Assinantes

O Seguro que Pode Blindar o Dinheiro do Contribuinte e do Consumidor

Imagine a cena: uma manhã ensolarada, máquinas paradas, canteiro de obras vazio e o mato começando a tomar conta de uma estrutura de concreto que deveria ser um hospital, uma escola ou o condomínio onde você planejou morar. Esse cenário, infelizmente comum no Brasil, não é apenas um problema de engenharia ou um dreno de dinheiro público; é um trauma social que destrói sonhos e desrespeita o cidadão. Mas existe uma ferramenta capaz de impedir que esse "esqueleto" de concreto permaneça ali por décadas: o Seguro Garantia de Obra, ou Performance Bond.

O Que é Esse "Seguro de Performance"?

Imagine o Seguro Garantia como um "fiador profissional" de alta competência. Quando uma empresa vence uma licitação ou é contratada para uma incorporação imobiliária, ela apresenta uma apólice de seguro. Se a construtora falhar, parar a obra ou enfrentar um colapso financeiro, a seguradora assume a responsabilidade.

Diferente de um seguro comum, onde se recebe apenas uma indenização em dinheiro, no Seguro Garantia, a seguradora tem o dever de garantir a conclusão da obra. Ela não entrega apenas um cheque; ela entrega a chave na mão.

Seu uso nas Licitações Públicas

Para o Estado, o Seguro Garantia é revolucionário. Com a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), o governo ganhou um aliado técnico. Quando uma seguradora garante uma obra pública, ela faz um rigoroso "filtro de qualidade". Ela só aceita garantir empresas que realmente têm saúde financeira e capacidade técnica para concluir a obra pela qual foi contratada.

As vantagens são triplas: o Governo ganha eficiência privada para fiscalizar cronogramas; as Empresas não precisam "congelar" seu capital de giro em cauções bancárias; e o Cidadão recebe a segurança de que a obra pública prometida será entregue, independentemente de crises políticas ou financeiras da empresa executora. É a eficiência servindo ao interesse público.

O Drama Real: A lição que o brasil insiste em não aprender

Historicamente, o Brasil é um cemitério de obras inacabadas. Não precisamos ir longe na memória para lembrar de gigantes da construção civil que, do dia para a noite, ruíram financeiramente. O resultado? Canteiros abandonados e centenas de famílias que investiram as economias de uma vida inteira em imóveis que nunca receberam. Famílias que continuam pagando aluguel enquanto veem o sonho da casa própria se transformar em uma estrutura de ferro enferrujada.

É aqui que o Seguro Garantia deixa de ser um detalhe técnico para se tornar uma necessidade. Consumidores e, principalmente, corretores de imóveis — que são os primeiros consultores de quem compra — devem passar a exigir a contratação deste seguro.

No momento da venda, a pergunta "Este empreendimento possui Seguro Garantia de entrega?" deve ser tão comum quanto perguntar o valor do condomínio.

Credibilidade Não é Imunidade

Um erro comum é acreditar que construtoras de grande porte, com décadas de mercado e credibilidade inabalável, estão imunes a problemas. A história nos mostra o contrário: o mercado é volátil e até as empresas mais sólidas podem enfrentar reveses imprevistos, crises de liquidez ou mudanças macroeconômicas drásticas. Ter esse seguro não é uma desconfiança contra a construtora, mas uma garantia para todos os envolvidos.

O Seguro Garantia é a diferença entre o prejuízo total e a continuidade da vida. Ele garante que, mesmo diante do pior cenário para a empresa, o melhor cenário para o comprador — a entrega das chaves — seja preservado.

No fim do dia, o Seguro Garantia não trata apenas de números e apólices; trata de honrar promessas. Em um país que ainda sofre com o fantasma de obras paralisadas, entender e exigir essa proteção é o único caminho para um desenvolvimento imobiliário maduro e verdadeiramente seguro.

Afinal, em uma sociedade que planeja o futuro, uma obra inacabada não é apenas um atraso no cronograma — é uma cicatriz na cidade e uma ferida aberta na dignidade de quem pagou por um lar e recebeu apenas entulho.