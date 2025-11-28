Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS

Juliane Penteado

Juliane Penteado

28/11/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

O acesso aos direitos previdenciários pode ser um labirinto, especialmente quando se trata de condições de saúde sensíveis como o HIV/Aids. Este guia simplifica as principais informações sobre o que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconhece, garantindo que você tenha acesso à proteção social.

Viver com HIV/Aids não implica uma presunção automática de incapacidade para o trabalho. No entanto, a legislação brasileira e o próprio INSS reconhecem a gravidade histórica e o potencial que a condição tem de gerar incapacidades laborais variáveis. Por isso, existem regras específicas e proteções ampliadas para garantir o seu direito.

O critério chave para a concessão de benefícios não é o diagnóstico isolado, mas sim a incapacidade que a condição impõe ao exercício do trabalho.Principais Benefícios do INSS Acessíveis

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata

21/11/2025 00h05

Compartilhar
Juliane Penteado

Juliane Penteado

Continue Lendo...

Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. Além disso, o mês lembra direitos previdenciários relevantes: segurados diagnosticados com neoplasia maligna (câncer) podem ter acesso a benefícios por incapacidade, à dispensa de carência e, em casos extremos, a acréscimos previstos em lei. Essas garantias visam reduzir o risco de desamparo econômico enquanto durar a incapacidade laboral.

Benefícios aplicáveis ao portador de câncer de próstata

Auxílio-incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)

Quando o tratamento, ou a própria doença, torna o segurado incapaz de desempenhar suas atividades laborais por mais de 15 dias, ele pode requerer benefício por incapacidade temporária. A incapacidade é aferida pela perícia médica do INSS e o benefício será devido enquanto persistir a incapacidade certificada.

Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez)

Se a perícia concluir que a incapacidade é definitiva e o segurado não está em processo de reabilitação para retornar ao trabalho, pode ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Em alguns casos, quando a doença impõe dependência de terceiros para a vida diária, há previsão de acréscimo de 25% sobre o benefício. Esse adicional está previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 e é operacionalizado pelo INSS mediante perícia específica.

Peculiaridade: dispensa de carência para neoplasia maligna

A legislação e normativas administrativas dispensam, para várias doenças graves, o cumprimento do período de carência (normalmente 12 contribuições) para obtenção de benefícios por incapacidade. A neoplasia maligna integra essa lista, o que significa que, desde que o segurado mantenha qualidade de segurado, não precisa ter cumprido a carência para pleitear auxílio por incapacidade ou aposentadoria por incapacidade em razão do câncer. Essa matéria foi reafirmada em comunicados e portarias recentes do Executivo e do INSS.

Regras práticas e etapas do requerimento administrativo

  1. Requerimento: o pedido pode ser feito no Meu INSS ou em agência, incluindo solicitação de perícia. Em períodos recentes o INSS tem ampliado meios digitais e reduzido prazos de espera para concessões por incapacidade, como parte de ações que visam agilizar análises.

  2. Perícia médica: comparecimento com toda documentação clínica para comprovar incapacidade. Caso exista impedimento físico para comparecer, o segurado deve checar opções de atendimento ou requerer análise documental por telefone/central.

  3. Revisões e monitoramento: benefícios por incapacidade podem ser revisados; se o quadro clínico piorar permanentemente, há possibilidade de conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e pedido de acréscimo de 25%.

Novidades

  • O INSS tem reforçado, nas campanhas de Novembro Azul, a informação sobre direitos dos pacientes oncológicos e os canais de atendimento para requerer benefícios. É recomendável acompanhar as publicações oficiais do INSS durante o mês e fora dele.

  • A dispensa de carência para neoplasia maligna continua sendo regra relevante para quem recebe diagnóstico recente; contudo, a exigência de qualidade do segurado subsiste, ou seja, é necessário verificar as contribuições mais recentes e eventual período de graça.

  • Em 2024–2025, o INSS adotou medidas para redução do tempo médio entre requerimento e concessão em benefícios por incapacidade; para o segurado em tratamento oncológico isso pode significar decisões mais céleres, mas não elimina a necessidade de prova documental e perícia.

Documentos recomendados para requerer o benefício

Documentos pessoais e previdenciários

  • CPF e documento de identificação com foto (do segurado).

  • Carteira de Trabalho, carnês de contribuição, comprovantes de recolhimento ou declaração do empregador.

  • Número de benefício ou matrícula, se já houver histórico previdenciário.

Documentos médicos (fundamentais)

  • Relatório médico atualizado do oncologista/uro-oncologista, com CID, histórico clínico, data do diagnóstico, estágio e previsão (quando possível).

  • Laudo de anatomia patológica (biópsia) confirmando neoplasia maligna da próstata (histopatologia).

  • Exames complementares: PSA, ultrassonografia, ressonância magnética da próstata, cintilografia, tomografias/TC, PET-CT etc., conforme o caso.

  • Registro de tratamentos realizados: relatório de cirurgia (prostatectomia), fichas de radioterapia, termos de quimioterapia (protocolos, doses, datas), laudos de internações.

  • Prescrições médicas e atestados de incapacidade para o trabalho (com assinatura e CRM do médico).

  • Laudos de restrição funcional ou avaliação de atividades da vida diária (AVD), quando houver perda da autonomia. (Esses documentos são úteis caso se pleiteie o acréscimo de 25% na aposentadoria por incapacidade).

Documentos complementares (se necessário)

  • Comprovantes de tratamento via SUS (SIA/SUS, autorizações, protocolos) ou prontuários hospitalares.

  • Declaração de empregador sobre afastamentos e remuneração.

  • Procuração e documentos do advogado, se o pedido for feito por procurador.

Atenção

  • Não omita informações médicas: a perícia avaliará o conjunto probatório; relatórios completos e exames cronológicos facilitam a avaliação.

  • Verifique qualidade de segurado: para segurados com contribuições descontínuas, confirmar período de graça ou eventual recolhimento em atraso.

  • Acompanhamento processual: usar o Meu INSS para acompanhar perícia, decisões e eventuais convocações para revisão.

  • Planejamento de prova pericial: quando há possibilidade de pedido do acréscimo de 25% por necessidade de terceiros, incluir laudos ou atestados que demonstrem incapacidade para atividades diárias e necessidade de cuidador.

Detalhes como este podem ser facilitados com a ajuda de uma advogada previdenciarista.

O Novembro Azul é oportunidade para lembrar que o diagnóstico de câncer de próstata não é apenas questão de saúde: é questão de direitos. A lei brasileira prevê, desde a dispensa de carência até a concessão de benefícios por incapacidade e o acréscimo de 25% quando houver dependência permanente, mas a efetivação depende de prova médica robusta, manutenção da qualidade de segurado e orientação adequada no procedimento administrativo.

Para o caso concreto, sugere-se análise personalizada por advogada previdenciarista aliado a equipe médica para montar a melhor estratégia probatória.

Exclusivo para Assinantes

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais

Do CAT à Indenização - seu guia de direitos

20/11/2025 00h05

Compartilhar
Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

Todos os meses milhares de trabalhadores se afastam de suas atividades laborais por causa de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. As doenças psiquiátricas e psicológicas ganham destaque e relevância neste cenário, uma vez que seus afastamentos são os que mais aumentam com o passar dos meses, conforme números oficiais.

Se você sofreu acidente de trabalho ou descobriu uma doença ocupacional, este guia é para você.

O que é acidente de trabalho?

É o evento ligado ao exercício do trabalho que causa lesão ou perturbação funcional, gerando morte ou incapacidade (temporária ou permanente). A lei equipara a acidente de trabalho as doenças ocupacionais (profissionais e do trabalho), e várias situações específicas.

Doenças ocupacionais (equiparadas a acidente)

  • Doença profissional: gerada pela atividade típica da profissão.

  • Doença do trabalho: causada pelas condições em que o trabalho é realizado.
    Ambas contam como acidente de trabalho para fins de benefícios.

CAT — Comunicação de Acidente de Trabalho

A empresa é obrigada a emitir a CAT até o 1º dia útil seguinte ao acidente; em caso de morte, a comunicação é imediata. Se ela não emitir, você mesmo, seus dependentes, sindicato, médico ou autoridade pública podem registrar a CAT (on-line). O descumprimento gera multa.

Estabilidade de 12 meses

A lei garante estabilidade no emprego por 12 meses após a alta do benefício acidentário. E a Súmula 378/TST ampliou: se ficar provado depois que a doença profissional tem nexo com o trabalho, a estabilidade também se aplica mesmo sem ter recebido o Auxílio-Doença Acidentário do INSS, à época. Aplica-se inclusive a contratos por prazo determinado.

Tradução: se o médico ou a perícia reconhecerem o nexo, você não pode ser demitido sem justa causa por 12 meses após a alta.

Deveres da empresa (segurança e saúde)

  • PGR/GRO (NR-1): gerenciamento de todos os riscos ocupacionais (substituiu o antigo PPRA).

  • PCMSO (NR-7): exames admissionais, periódico, retorno, mudança de risco e demissional; monitoramento da saúde.

  • PPP: documento obrigatório com histórico laboral e exposições.

Se a empresa falha (não previne/treina, não fornece EPI, não cumpre NRs) e há culpa, cabe indenização por danos materiais/morais e, se for o caso, pensão.

O que fazer AGORA, caso você sofra um acidente de trabalho ou contraia uma doença ocupacional:

  1. Cuide de sua saúde primeiro: pronto-socorro/consulta; guarde laudos, receitas e CIDs.

  2. Exija/registre a CAT (até o 1º dia útil seguinte; morte = imediato). Se a empresa não emitir, emita você (Meu INSS/eSocial).

  3. Comunique o RH por escrito e anexe atestados.

  4. Se passar de 15 dias, agende perícia no INSS para o benefício acidentário (B91).

  5. Reúna provas do nexo: ASO/PCMSO, PPP, LTCAT, descrição das atividades, fotos do posto, nomes de testemunhas.

  6. Guarde extratos do FGTS: verifique depósitos durante o B91.

  7. Na alta: confirme se a sequela reduz sua capacidade → avalie auxílio-acidente e/ou reabilitação.

  8. Demissão no período protegido? Procure orientação: em regra, há direito à reintegração ou indenização (estabilidade de 12 meses).

Acidente de trabalho e doença ocupacional não são “azar”: são eventos juridicamente protegidos. Emita a CAT, busque o benefício correto, confira o FGTS, acione a estabilidade quando cabível e documente o nexo com os seguintes documentos: PPP/PCMSO/LTCAT.

No trabalho, segurança é dever; na Justiça, informação é poder: conheça seus direitos, registre a CAT e não renuncie ao que garante seu futuro. Conhecer essas regras tira você da defensiva, acelera o acesso a benefícios e reforça sua posição em acordos e eventuais ações judiciais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 1 dia

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa
OAB suspensa

/ 2 dias

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6887, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6887, quarta-feira (19/11): veja o rateio

4

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 306, quarta-feira (26/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 306, quarta-feira (26/11)

5

Resultado da Loteria Federal 06021-6 de hoje, quarta-feira (26/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06021-6 de hoje, quarta-feira (26/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 hora

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata