DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?

Juliane Penteado

Juliane Penteado

15/08/2025 - 00h05
Empreender é sempre um desafio. Uma opção que muitos têm optado é se tornar Microempreendedor Individual (MEI).

Além das implicações para ser um empreendedor comuns da função, ainda tem a obrigatoriedade da contribuição que fica sob responsabilidade do próprio empreendedor.

Infelizmente, nem sempre é possível continuar nesse ramo, e algumas pessoas desistem. Mas e o tempo recolhido como MEI? Como fica? É perdido se encerra as atividades?

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos

O que você precisa saber sobre isso?

07/08/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano

Imagine acordar pela manhã, olhar pela janela e ver que o seu carro simplesmente… sumiu. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Apenas um guincho e uma liminar.

Se você financiou um veículo, essa cena pode não ser tão distante quanto se imagina. Mas o que pouca gente sabe — e o que os bancos raramente explicam — é que existem caminhos legais para se defender.

A purgação da mora é a estratégia mais eficaz e segura para reaver o veículo, mas ela esconde uma situação que pouca gente sabe

A chamada “purgação da mora” é o pagamento das parcelas em atraso com os encargos previstos em contrato. Ela é, na maioria dos casos, a forma mais eficaz de retomar o veículo sem entrar em discussões judiciais mais longas. Ela garante que o devedor possa reaver o veículo sem maiores burocracias, desde que pague o valor integral cobrado na ação de busca e apreensão.

Embora pareça ser um caminho relativamente fácil, há algo que pouca gente sabe. O banco no processo de busca e apreensão pode lhe cobrar não somente as parcelas em atraso, mas também as parcelas futuras, ainda não vencidas (parcelas vincendas), o que dificulta muito a purgação da mora devido aos valores envolvidos.

Se o seu objetivo é proteger o patrimônio com agilidade, pagar e depois discutir eventuais abusos envolvidos no caso, esta saída é a mais segura.

O prazo de 5 dias para pagamento não é processual. E isso muda tudo.

Muita gente acredita que tem 5 dias úteis após a apreensão para “purgar a mora” e evitar a perda definitiva do carro. Isso é um erro. Por não se tratar de um prazo processual (que são contados em dias úteis), o prazo para pagamento é contado em dias corridos, e começa a partir da efetiva apreensão do veículo, o que faz com que feriados e finais de semana deixem seu prazo para pagamento ainda mais curtos.

Ou seja, se você perder o momento certo, não poderá mais pagar os valores em atraso e exigir a devolução do carro — mesmo tendo o dinheiro em mãos.

A tese da “Teoria do Comportamento Contraditório” pode ser útil, mas somente em alguns casos

Se o banco aceitou negociar, autorizou a devolução amigável do bem, ou deixou evidente que haveria acordo — e mesmo assim entrou com a ação judicial de busca e apreensão — ele pode estar ferindo o princípio da boa-fé contratual. Principalmente se o devedor já pagou algo referente ao acordo que se estava realizando no momento da apreensão do veículo.

Isso é o que chamamos de comportamento contraditório: não se pode, ao mesmo tempo, fingir diálogo e agir com hostilidade judicial. Tribunais têm anulado algumas liminares com base nessa tese, principalmente quando há prova da negociação. Mas muito cuidado, esse entendimento tem sido aplicado por alguns juízes, e não por todos, logo, esta não é a saída mais segura para reaver seu veículo.

Alerta: golpes com boletos falsos são mais comuns do que parece

Ao receber ligações ou mensagens com propostas de quitação da dívida, confirme sempre a autenticidade dos boletos antes de pagar.

Diversos consumidores em situação de busca e apreensão têm sido vítimas de fraudes sofisticadas, com boletos aparentemente legítimos, mas que desviam o valor para contas de estelionatários.

Jamais confie apenas na aparência do documento. Consulte diretamente o banco ou um advogado de confiança antes de realizar qualquer pagamento. O meio mais seguro de realizar o pagamento quando já existe um processo de busca e apreensão é por meio do próprio processo, e isso pode evitar um prejuízo imenso para quem já está passando por problemas financeiros.

Cuidado com “assessorias” com promessas milagrosas

Nos momentos de desespero, é comum o consumidor recorrer a empresas que prometem revisar o contrato, eliminar a dívida ou suspender a ação judicial.

A maioria dessas “assessorias” não tem autorização da OAB e muitas praticam estelionato disfarçado de consultoria.

Desconfie de quem promete resultados sem conhecer o seu contrato e sem estar autorizado a atuar judicialmente. Normalmente há 2 coisas que não se consegue prometer quando se trata de um processo judicial: 1- Prazo e 2- Resultado, portanto, sempre desconfie de quem te promete alguma delas.

Informação é proteção patrimonial

No cenário atual, a desinformação é o maior inimigo do consumidor. Muitas pessoas perdem veículos e valores expressivos simplesmente por desconhecerem seus direitos ou por agirem tarde demais.

Buscar orientação jurídica qualificada, com profissionais que conhecem a fundo a legislação e a jurisprudência sobre busca e apreensão, pode ser a diferença entre perder um bem de valor ou preservar o seu patrimônio.

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual

05/08/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

A hegemonia do dólar americano no sistema financeiro internacional, consolidada desde os Acordos de Bretton Woods em 1944, dados do FMI revelam que o dólar ainda domina 96% das faturas comerciais nas Américas, 74% na região da Ásia-Pacífico e 79% no resto do mundo.

A pergunta que se faz é: a criação de moedas alternativas ao dólar para transações internacionais emerge como uma estratégia técnica para reduzir vulnerabilidades cambiais? ou, uma estratégia política?

O dólar americano mantém uma posição privilegiada no sistema monetário internacional que se traduz em números impressionantes. Segundo dados do FMI para o período 1999-2019, a moeda americana representa a esmagadora maioria das transações comerciais globais. Esta dominância confere aos Estados Unidos um "privilégio estratégico" – pois da capacidade de financiar déficits comerciais emitindo sua própria moeda e influenciar a economia global através de sua política monetária.

Quais as críticas em relação a hegemonia - cria assimetrias significativas. Países emergentes ficam expostos às decisões do Federal Reserve (FED), como demonstrado durante a crise financeira de 2008-2009. As políticas anticíclicas adotadas pelo FED exportaram inflação para economias emergentes e forçaram a desvalorização do dólar, prejudicando a competitividade de suas exportações em um contexto de desaceleração global.

O euro, a mais bem-sucedida moeda alternativa ao dólar, oferece lições importantes. Mesmo após mais de duas décadas de existência e consolidação, os dados da Eurostat para 2023 mostram que o euro foi usado em apenas 51,6% das exportações dos países europeus, com o dólar mantendo 31,6% de participação. Nas importações, a situação se inverte: o dólar domina com 50,3% contra 41,2% do euro. Estes números demonstram que mesmo em sua zona de influência natural, uma moeda alternativa enfrenta dificuldades para suplantar completamente o dólar.

O Movimento BRICS e a Estratégia de Desdolarização

O BRICS emergiu como protagonista do processo de desdolarização após a crise financeira de 2008-2009, quando os países emergentes perceberam sua vulnerabilidade às decisões monetárias americanas. Embora inicialmente menos expostos aos títulos de alto risco que desencadearam a crise do subprime, esses países sofreram os efeitos posteriores via dólar, com as políticas do FED exportando inflação e afetando sua competitividade.

Desde sua institucionalização, o BRICS defende três pilares fundamentais: a reforma das cotas de votação do FMI e Banco Mundial, a redução da dependência do dólar e o fortalecimento do G20 como principal fórum de governança financeira internacional. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade a políticas macroeconômicas americanas.

A desdolarização representa mais que uma mudança técnica nos sistemas de pagamento; constitui uma estratégia política. A ameaça do ex-presidente Donald Trump de impor tarifas adicionais de 10% sobre países que adotassem medidas "antiamericanas" relacionadas ao BRICS ilustra a dimensão geopolítica dessa questão.

A transição para moedas alternativas enfrenta desafios substanciais. O risco de corridas bancárias representa uma preocupação central: cidadãos poderiam retirar dinheiro dos bancos massivamente para adquirir CBDCs, afetando a capacidade de empréstimo bancário e causando choques nas taxas de juros. Este risco é especialmente problemático para países com sistemas financeiros instáveis.

Riscos operacionais também são significativos. CBDCs são vulneráveis a ataques cibernéticos e requerem infraestrutura tecnológica robusta. Além disso, necessitam de marcos regulatórios complexos incluindo padrões de privacidade, proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro.

Nesta coluna, a análise mostra que criar uma moeda alternativa depende de fundamentos técnicos e as consequências podem ser políticas. O Brasil está fazendo atualmente uma reação inversa, levando para a política o assunto técnico. Ou seja, mais uma vez trocando a oportunidade de realizar estudo profundo e técnico para analisar os prós e contras desta alternativa, e, lembrando que o Brasil tem várias demandas muito mais importante neste momento.

