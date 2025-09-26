Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você

Você sabia que há a possibilidade de uma regra mais vantajosa de aposentadoria para quem ingressou antes de 1998?
19/09/2025 00h05
Juliane Penteado
Estamos de volta e desta vez para falar dessa diferença e como os dois podem ajudar o segurado a ter o melhor benefício.
Fique por aqui, o artigo está incrível.
Essa é uma área do direito e esse advogado é especialista em assuntos como aposentadorias,por exemplo.
Ele entende sobre os assuntos referentes à Previdência Social do Brasil,inclusive alguns se especializou em temas específicos dentro dessa área.
Vamos a diferença entre consulta previdenciária e planejamento previdenciário
É como uma consulta médica. O segurado vai até o escritório para entender sobre situações da Previdência social, como aposentadoria, se os recolhimentos estão sendo feitos corretamente, Cnis, enfim, os questionamentos são respondidos e o advogado fará um diagnóstico e o que é mais indicado em cada caso.
Para essa consulta o advogado precisará dos seguintes documentos:
Extrato do CNIS;
Carteira de Trabalho;
Documentação médica;
Guias e carnês de recolhimento do INSS;
CTC;
PPP e LTCAT;
Documentos rurais, se for o caso;
Os cálculos e simulações sobre aposentadoria, isso será feito no planejamento previdenciário.
Depois da consulta, o cliente, entendendo o processo vai assinar ou não um contrato para realizar um Planejamento previdenciário e nele o advogado irá analisar para cada caso:
Os tipos de aposentadorias;
Tempo e valor de contribuição;
Um possível valor receber de benefício;
Se o segurado tem direito adquirido;
As Regras de Transição da Reforma da Previdência;
Novas normas previdenciárias;
Recolhimentos em atraso e futuros;
Tempos de contribuição que não estão no CNIS
Simulação de todos os cenários possíveis de aposentadoria.
Cálculos completos de aposentadoria, considerando o Teto e o salário-mínimo.
No planejamento previdenciário, o advogado já oferece todos os caminhos para que o segurado receba o melhor benefício possível.
Para saber exatamente qual o melhor para cada segurado, é necessário que os casos sejam analisados de forma separada.
Tem casos que uma consulta já resolve, e o segurado entende tudo que precisa. Mas é muito difícil passar por uma consulta e não vislumbrar um planejamento para que a aposentadoria seja a melhor possível.
O advogado previdenciarista deve estar pronto para todo esse diagnóstico e preparado para dar a resposta correta sobre a aposentadoria mais vantajosa.
Nosso escritório está preparado para atender todas essas situações. Planeje-se.
Espero ter ajudado
Suicídio, invalidez e morte: o que a nova lei garante?
18/09/2025 00h05
Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado
O seguro de vida é, talvez, a modalidade mais sensível do mercado, porque envolve a proteção daquilo que mais importa: a vida e a dignidade da família. A Lei 15.040/2024 -conhecida como a nova lei de contrato de seguros - consolidou entendimentos da jurisprudência e trouxe regras claras sobre suicídio, invalidez e morte, temas que historicamente geravam discussões e negativas de cobertura.
O artigo 120 da nova lei estabelece que a seguradora só pode negar o pagamento em caso de suicídio se ele ocorrer nos primeiros 2 anos de vigência do contrato.
Após esse período, a indenização deve ser paga normalmente.
É proibida qualquer cláusula de exclusão de suicídio.
Mesmo dentro da carência, a lei garante ao beneficiário o direito de receber a reserva matemática acumulada.
Nos seguros sobre a integridade física, a lei estabelece que o capital segurado deve ser pago em caso de invalidez, sem que a seguradora possa alegar, de forma genérica, doença pré-existente — salvo se houver omissão dolosa e comprovada do segurado.
Essa regra reforça o princípio de que a seguradora não pode fugir de sua obrigação, principalmente quando não exigiu exames médicos prévios, que é o entendimento atual da jurisprudência majoritária dos tribunais nacionais.
O artigo 121 é categórico: a seguradora não pode se eximir do pagamento quando a morte decorrer de situações como trabalho, prestação de serviços militares, atos humanitários, transporte arriscado ou prática esportiva.
Com a nova lei, pessoas que antigamente não conseguiam contratar seguros de vida por exercerem atividades consideradas como perigosas, seja profissionalmente ou à lazer, agora terão mais facilidade de conseguir contratar um seguro de vida, ainda que com o valor mais elevado, o que será calculado após o pretenso segurado preencher a declaração da proposta de seguros e encaminhá-la para seguradora.
Ou seja: a vida do segurado deve ser protegida, independentemente do contexto em que ocorreu a morte.
Para os segurados: mais segurança e clareza na hora de contratar.
Para os beneficiários: fim das longas batalhas judiciais em temas já pacificados.
Para o mercado: maior confiança e estímulo à contratação de seguros de vida.
Muitas pessoas desconhecem as vantagens de ter um seguro de vida, e acreditam que ele só tem cobertura para o caso de “morte”, o que não é verdade, pois ele também pode pagar uma indenização ao segurado que se aposentar por invalidez, contrair uma doença grave, e até mesmo se precisar pagar diárias de UTI em casos de urgência.
Além disso, o valor da indenização é recebido integralmente pelo segurado ou seus beneficiários, de modo que a indenização não precisa passar por inventário, ela também é isenta de impostos, e ainda não precisa obedecer às regras de sucessão do direito brasileiro, ou seja, o segurado pode indicar como beneficiário da indenização qualquer pessoa, sendo ela de sua família ou não, física ou jurídica.
Ao consolidar regras sobre suicídio, invalidez e morte, a nova lei protege não apenas contratos, mas famílias inteiras. O seguro de vida deixa de ser terreno de incertezas jurídicas para se tornar um instrumento de confiança e amparo.
Com a nova lei, o seguro de vida cumpre sua promessa: estar presente quando a família mais precisa.
