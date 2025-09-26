Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O ADVOGADO PREVIDENCIARISTA

Essa é uma área do direito e esse advogado é especialista em assuntos como aposentadorias,por exemplo.

Ele entende sobre os assuntos referentes à Previdência Social do Brasil,inclusive alguns se especializou em temas específicos dentro dessa área.

Vamos a diferença entre consulta previdenciária e planejamento previdenciário

Consulta Previdenciária

É como uma consulta médica. O segurado vai até o escritório para entender sobre situações da Previdência social, como aposentadoria, se os recolhimentos estão sendo feitos corretamente, Cnis, enfim, os questionamentos são respondidos e o advogado fará um diagnóstico e o que é mais indicado em cada caso.

Para essa consulta o advogado precisará dos seguintes documentos:

Extrato do CNIS;

Carteira de Trabalho;

Documentação médica;

Guias e carnês de recolhimento do INSS;

CTC;

PPP e LTCAT;

Documentos rurais, se for o caso;

Os cálculos e simulações sobre aposentadoria, isso será feito no planejamento previdenciário.

Planejamento previdenciário

Depois da consulta, o cliente, entendendo o processo vai assinar ou não um contrato para realizar um Planejamento previdenciário e nele o advogado irá analisar para cada caso:

Os tipos de aposentadorias;

Tempo e valor de contribuição;

Um possível valor receber de benefício;

Se o segurado tem direito adquirido;

As Regras de Transição da Reforma da Previdência;

Novas normas previdenciárias;

Recolhimentos em atraso e futuros;

Tempos de contribuição que não estão no CNIS

Simulação de todos os cenários possíveis de aposentadoria.

Cálculos completos de aposentadoria, considerando o Teto e o salário-mínimo.

No planejamento previdenciário, o advogado já oferece todos os caminhos para que o segurado receba o melhor benefício possível.

Cada caso é um caso

Para saber exatamente qual o melhor para cada segurado, é necessário que os casos sejam analisados de forma separada.

Tem casos que uma consulta já resolve, e o segurado entende tudo que precisa. Mas é muito difícil passar por uma consulta e não vislumbrar um planejamento para que a aposentadoria seja a melhor possível.

O advogado previdenciarista deve estar pronto para todo esse diagnóstico e preparado para dar a resposta correta sobre a aposentadoria mais vantajosa.

