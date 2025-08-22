Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor

Exclusivo para Assinantes

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou retração de 0,10% em junho de 2025, surpreendendo negativamente o mercado financeiro que esperava leve alta de 0,05%. Este resultado marca a segunda queda consecutiva do indicador, considerado a "prévia do PIB", sinalizando uma desaceleração significativa da economia brasileira no segundo trimestre do ano.

O IBC-Br acumulou crescimento de 0,3% no segundo trimestre de 2025, representando forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando registrou expansão de 1,5%. Em termos anuais, o indicador mantém trajetória positiva com alta de 3,9% em 12 meses até junho.

A desaceleração observada no IBC-Br é resultado da estratégia do Banco Central de conter as pressões inflacionárias através da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas. Esta política monetária restritiva visa convergir a inflação à meta de 3%, sendo a moderação do crescimento econômico um "elemento necessário" para este objetivo, conforme comunicado pela autoridade monetária.

O cenário econômico atual reflete o dilema entre crescimento e estabilidade de preços. Enquanto o mercado financeiro projeta crescimento do PIB de 2,21% para 2025, o Banco Central estima expansão de 2,1%, ambos significativamente abaixo dos 3,4% registrados em 2024. Esta desaceleração programada faz parte do processo de normalização da economia após o período de forte expansão pós-pandemia.

Agropecuária: Principal Fator de Retração

O setor agropecuário foi o principal responsável pela desaceleração econômica no segundo trimestre, registrando contração de 3,1%. Esta retração representa uma reversão significativa em relação ao forte desempenho do primeiro trimestre, quando o setor impulsionou o crescimento da economia. Em junho especificamente, a agropecuária recuou 2,3% na comparação mensal.

A performance negativa do setor pode ser atribuída a fatores sazonais típicos do período de entressafra, além de condições climáticas adversas que afetaram a produtividade em algumas regiões. O setor agropecuário, tradicionalmente volátil, continua sendo um componente crucial para o desempenho geral da economia brasileira, dada sua participação significativa no PIB e nas exportações.

Indústria: Estabilidade com Leve Crescimento

O setor industrial apresentou desempenho modesto, mas positivo, com crescimento de 0,1% no segundo trimestre. Em junho, o setor registrou pequena contração de 0,1% na comparação mensal, após alta de 0,52% em maio. Esta performance reflete a cautela dos empresários diante do cenário de juros elevados e incertezas sobre a demanda futura.

A indústria brasileira enfrenta desafios estruturais relacionados ao alto custo do capital, competitividade internacional e necessidade de modernização tecnológica. O ambiente de juros elevados impacta diretamente os investimentos industriais, limitando a capacidade de expansão do setor.

Serviços: Motor do Crescimento Econômico

O setor de serviços emergiu como o principal sustentáculo do crescimento econômico no período, registrando expansão de 0,7% no segundo trimestre e 0,1% em junho. Este desempenho positivo reflete a resiliência do consumo interno e a recuperação gradual de atividades que foram mais afetadas durante a pandemia.

O setor de serviços, que representa a maior parcela do PIB brasileiro, continuam apresentando dinamismo, compensando parcialmente a desaceleração em outros setores, uma ressalva para a expansão monetária que pressiona crescimento de forma artificial.

As perspectivas para os próximos meses indicam continuidade da desaceleração econômica, com o Banco Central mantendo a postura restritiva da política monetária. A autoridade monetária tem sinalizado que os juros permanecerão no patamar atual por um "período bastante prolongado", com analistas projetando cortes apenas em 2026.

O "hiato do produto" permanece positivo, indicando que a economia ainda opera acima de seu potencial sem pressionar a inflação. Esta situação justifica a manutenção da política monetária restritiva até que haja convergência efetiva da inflação à meta estabelecida.

A economia brasileira enfrenta desafios estruturais que transcendem o ciclo econômico atual. A necessidade de reformas que promovam maior produtividade, melhoria do ambiente de negócios e modernização da infraestrutura permanece como agenda prioritária para sustentar o crescimento de longo prazo.

A questão fiscal também representa um elemento crucial para a estabilidade macroeconômica. O equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade fiscal requer políticas coordenadas que promovam eficiência no gasto público e melhoria da qualidade dos investimentos.

O resultado do IBC-Br de junho confirma a trajetória de desaceleração da economia brasileira, alinhada com os objetivos da política monetária de convergir a inflação à meta. Embora esta moderação seja necessária no curto prazo, é fundamental que as autoridades econômicas mantenham foco nas reformas estruturais que promovam crescimento sustentável de longo prazo.

A coordenação entre política monetária, fiscal e estrutural será crucial para navegar o período de transição atual, garantindo que a estabilização da inflação não comprometa permanentemente o potencial de crescimento da economia. O monitoramento contínuo dos indicadores econômicos e a flexibilidade na condução das políticas públicas serão elementos essenciais para o sucesso desta estratégia.