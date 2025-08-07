Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos

O que você precisa saber sobre isso?

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

07/08/2025 - 00h05
Imagine acordar pela manhã, olhar pela janela e ver que o seu carro simplesmente… sumiu. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Apenas um guincho e uma liminar.

Se você financiou um veículo, essa cena pode não ser tão distante quanto se imagina. Mas o que pouca gente sabe — e o que os bancos raramente explicam — é que existem caminhos legais para se defender.

A purgação da mora é a estratégia mais eficaz e segura para reaver o veículo, mas ela esconde uma situação que pouca gente sabe

A chamada “purgação da mora” é o pagamento das parcelas em atraso com os encargos previstos em contrato. Ela é, na maioria dos casos, a forma mais eficaz de retomar o veículo sem entrar em discussões judiciais mais longas. Ela garante que o devedor possa reaver o veículo sem maiores burocracias, desde que pague o valor integral cobrado na ação de busca e apreensão.

Lei do Superendividamento

Por que algumas pessoas falam que a lei não pegou?

31/07/2025 00h03

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano

Você já ouviu falar da “Lei do Superendividamento”? Provavelmente não. E se ouviu, pode ter achado que ela serviria apenas para quem vive com o nome no Serasa. Mas a verdade é que, mesmo entre famílias de classe média alta, o superendividamento virou realidade — e a lei, que nasceu para proteger o consumidor, ainda não virou solução.

A Lei nº 14.181/2021 completou quatro anos. Ela foi criada com uma missão nobre: proteger o consumidor de boa-fé que, por algum motivo, já não consegue pagar todas as suas dívidas sem comprometer o básico para viver. Parece simples. Mas a prática tem se mostrado diferente.

A lei existe, mas quase ninguém consegue usar

É comum dizer no Brasil que certas leis “não pegam”. E, no caso da Lei do Superendividamento, essa expressão cabe como uma luva.

O motivo? Ela exige do consumidor algo difícil de provar: que está endividado, mas ainda merece crédito moral e jurídico. Ele precisa comprovar que não agiu com má-fé, que ainda tem renda e que só quer reorganizar sua vida sem perder o mínimo necessário para viver.

O conceito de “mínimo existencial”, inclusive, virou um enigma. A lei não diz claramente o que é. Cada Tribunal possui um entendimento diferente. E enquanto isso, os bancos continuam cobrando sem piedade, e a maioria dos consumidores nem sabe que pode pedir ajuda.

Tribunais e Procons ainda não têm estrutura

O problema não é só do texto da lei. Os órgãos públicos que deveriam colocar essa engrenagem para funcionar ainda estão engatinhando. A lei foi publicada, mas não houve uma implantação técnica nos Tribunais e nos Órgãos de Proteção ao Consumidor, de modo que cada um deles tenta fazer o trabalho, que na prática tem se tornado muito difícil diante da complexidade que envolve trabalhar globalmente a dívida de uma pessoa superendividada.

Em alguns estados, como São Paulo, há iniciativas promissoras, com audiências coletivas e planos de pagamento supervisionados. Mas em grande parte do país, isso ainda não saiu do papel.

No Judiciário, há juízes sensíveis ao tema. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem decisões determinando a suspensão dos juros enquanto o consumidor tenta negociar. Mas em outros estados, os processos são tratados como ações comuns de cobrança, e os bancos raramente aceitam acordos que realmente aliviem a situação.

Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, possui um agravante quando o superendividado é servidor público, pois hoje os servidores públicos do estado podem comprometer até 70% de seu salário com empréstimos, cartões de créditos e adiantamento salarial.

Isso somado ao plano de saúde, pagamento da previdência e de imposto de renda deixa muitos servidores sem dinheiro necessário para sobreviver. Não é raro encontrarmos servidores públicos estaduais com bons salários passando por uma situação assim.

E o que o consumidor pode fazer, então?

Mesmo com tantas dificuldades, a lei não é inútil. Ela pode sim ser usada como instrumento de reestruturação financeira — desde que bem orientada. Aqui estão três caminhos possíveis para quem está afundado em dívidas:

1. Organize todas as suas dívidas com clareza

Reúna contratos, extratos e simule o valor total de cada compromisso. Isso será necessário se você quiser iniciar um pedido judicial.

2. Busque um plano judicial com ajuda profissional

É possível ajuizar uma ação com base na lei e apresentar um plano de pagamento em até 5 anos, preservando o mínimo existencial. Se os bancos não aceitarem, o juiz pode impor um plano judicial obrigatório.

3. Evite dívidas novas enquanto reorganiza a vida

A lei exige que o consumidor esteja de boa-fé, ou seja, sem continuar acumulando dívidas. A fase é de freio, não de mais parcelamento.

A mudança começa na conscientização

A Lei do Superendividamento é boa. O que falta é torná-la conhecida, exigida e aplicada.

Enquanto isso, quem tem boa orientação jurídica pode fazer valer seus direitos, reorganizar as finanças e reconquistar a tranquilidade que o crédito desordenado levou embora.

Se você — ou alguém da sua família — sente que está trabalhando apenas para pagar juros, talvez seja hora de virar a página.

Porque dívida não pode ser prisão vitalícia. E a justiça, quando provocada da maneira certa, pode ser o melhor caminho para respirar de novo.

QUERO VOLTAR A CONTRIBUIR PARA O INSS. COMO FAÇO?

25/07/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Em algum momento da vida, o empregado para de contribuir para o INSS, principalmente em casos de demissões e com o trabalho informal. Há a possibilidade de contribuir de modo facultativo, mas pouca gente sabe.

E se você parou, por algum motivo de contribuir para o INSS e deseja voltar, fique aqui e leia até o final, que te explico como.

Lembrando que a contribuição com a previdência é que garante diversos benefícios ao segurado, como já expliquei aqui em outro artigo.

Pode ser uma preocupação, mas o segurado não perde os direitos previdenciários quando pára de contribuir. Pelo menos não de forma imediata. 

Isso mesmo, existe um tempo, chamado Período de Graça, em que esses benefícios ficam protegidos. 

Período de Graça

Esse termo é utilizado para definir o tempo que o segurado não está mais contribuindo para o INSS e ainda sim tem seus direitos garantidos, podendo solicitá-los caso necessário.  

Ele varia de 3 a 36 meses, podendo ser que o segurado ganhe mais 45 dias. 

Quando esse tempo acaba, é preciso voltar a contribuir, uma vez que é dessa forma que o segurado mantém sua cobertura pelo INSS.

O termo “qualidade de segurado”, e ele caminha exatamente junto ao período de graça. 

Qualidade do segurado é quando a pessoa contribui para o INSS e tem todos os requisitos de segurado. No período de graça, o trabalhador mantém sua qualidade de segurado, e ambos chegam ao fim ao mesmo tempo.

Mas como voltar a contribuir para o INSS?

Vamos por partes.

Primeiro, você precisa saber se é segurado facultativo (não exerce atividade remunerada ou obrigatório (exerce atividade remunerada).

Contribuinte facultativo

Se você se encaixa nesse perfil, você pode fazer normalmente sua contribuição, porém é preciso disciplina, pois é você quem vai cuidar da sua contribuição. Para os segurados facultativos, o período de graça é reduzido e o máximo de tempo é de 6 meses. 

Importante: Para esse tipo de segurado, é essencial que se faça duas contribuições ao menos ao ano, e tenha um intervalo máximo de seis meses entre uma e outra.

O segurado facultativo faz contribuição por meio da guia de recolhimento da previdência social (GRPS/GPS), também chamado de carnê do INSS.

Segurado obrigatório 

Segurado obrigatório tem por obrigação contribuir com o INSS e nesse caso o pagamento é feito pelo empregador. Ou seja, a empresa não pode em hipótese alguma ficar sem contribuir com o trabalhador.

E como gerar essas guias de contribuição?

O segurado pode gerá-las pelo Sistema de Acréscimos Legais (SAL, informar o NIT ou PIS/PASEP, a categoria de contribuinte e a forma como fará suas contribuições para o INSS.
No SAL preencha:

  • O mês (competência) que pretende pagar;
  • O Valor base da contribuição;
  • Código de contribuição;
  • Tipo de recolhimento: facultativo 20%, facultativo 11% ou facultativo baixa-renda 5%.

Lembrando que, caso tenha pendências com o INSS ou não saiba qual a melhor forma de contribuição, ou ainda, queira melhorar uma futura aposentadoria, o caminho mais eficaz é a ajuda de um advogado previdenciarista. Ele sabe como fazer, e ainda, planeja sua aposentadoria.
 

