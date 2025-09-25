Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo

Essa pode ser a maior alteração da lei, mas pouca gente notou

Leandro Amaral Provenzano (leandro@provenzano.adv.br)

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

25/09/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

A Lei 15.040/2024 trouxe uma inovação que promete causar impacto direto no mercado em relação ao seguro de vida: o contrato de seguro agora é considerado título executivo extrajudicial, conforme artigo 132 da nova lei. Essa mudança dá mais força jurídica ao documento e pode alterar profundamente a forma como seguradoras e segurados lidam com cobranças e execuções.

O que significa ser título executivo?

Um título executivo extrajudicial permite que a parte credora vá direto à Justiça para executar a obrigação, sem precisar passar por uma ação de conhecimento para provar a existência da dívida.

Exclusivo para Assinantes

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros

Suicídio, invalidez e morte: o que a nova lei garante?

18/09/2025 00h05

Compartilhar
Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

O seguro de vida é, talvez, a modalidade mais sensível do mercado, porque envolve a proteção daquilo que mais importa: a vida e a dignidade da família. A Lei 15.040/2024 -conhecida como a nova lei de contrato de seguros - consolidou entendimentos da jurisprudência e trouxe regras claras sobre suicídio, invalidez e morte, temas que historicamente geravam discussões e negativas de cobertura.

Suicídio: regra da carência de 2 anos

O artigo 120 da nova lei estabelece que a seguradora só pode negar o pagamento em caso de suicídio se ele ocorrer nos primeiros 2 anos de vigência do contrato.

  • Após esse período, a indenização deve ser paga normalmente.

  • É proibida qualquer cláusula de exclusão de suicídio.

  • Mesmo dentro da carência, a lei garante ao beneficiário o direito de receber a reserva matemática acumulada.

Invalidez: proteção reforçada

Nos seguros sobre a integridade física, a lei estabelece que o capital segurado deve ser pago em caso de invalidez, sem que a seguradora possa alegar, de forma genérica, doença pré-existente — salvo se houver omissão dolosa e comprovada do segurado.

Essa regra reforça o princípio de que a seguradora não pode fugir de sua obrigação, principalmente quando não exigiu exames médicos prévios, que é o entendimento atual da jurisprudência majoritária dos tribunais nacionais.

Morte: cobertura sem exclusões abusivas

O artigo 121 é categórico: a seguradora não pode se eximir do pagamento quando a morte decorrer de situações como trabalho, prestação de serviços militares, atos humanitários, transporte arriscado ou prática esportiva.

Com a nova lei, pessoas que antigamente não conseguiam contratar seguros de vida por exercerem atividades consideradas como perigosas, seja profissionalmente ou à lazer, agora terão mais facilidade de conseguir contratar um seguro de vida, ainda que com o valor mais elevado, o que será calculado após o pretenso segurado preencher a declaração da proposta de seguros e encaminhá-la para seguradora.

Ou seja: a vida do segurado deve ser protegida, independentemente do contexto em que ocorreu a morte.

O impacto dessas regras

  • Para os segurados: mais segurança e clareza na hora de contratar.

  • Para os beneficiários: fim das longas batalhas judiciais em temas já pacificados.

  • Para o mercado: maior confiança e estímulo à contratação de seguros de vida.

Benefícios do Seguro de Vida

Muitas pessoas desconhecem as vantagens de ter um seguro de vida, e acreditam que ele só tem cobertura para o caso de “morte”, o que não é verdade, pois ele também pode pagar uma indenização ao segurado que se aposentar por invalidez, contrair uma doença grave, e até mesmo se precisar pagar diárias de UTI em casos de urgência.

Além disso, o valor da indenização é recebido integralmente pelo segurado ou seus beneficiários, de modo que a indenização não precisa passar por inventário, ela também é isenta de impostos, e ainda não precisa obedecer às regras de sucessão do direito brasileiro, ou seja, o segurado pode indicar como beneficiário da indenização qualquer pessoa, sendo ela de sua família ou não, física ou jurídica.

Ao consolidar regras sobre suicídio, invalidez e morte, a nova lei protege não apenas contratos, mas famílias inteiras. O seguro de vida deixa de ser terreno de incertezas jurídicas para se tornar um instrumento de confiança e amparo.

Com a nova lei, o seguro de vida cumpre sua promessa: estar presente quando a família mais precisa.

Exclusivo para Assinantes

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro

16/09/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

Hoje a coluna é um texto reflexivo sobre a precificação que o mercado financeiro já está praticando na economia brasileira. Os analistas não refletem o momento presente, mas sim as expectativas futuras. Os investidores analisam tendências de longo prazo, não a situação atual.

A Bolsa de Valores, o mercado financeiro, os analistas que trabalham com isso, eles não olham a foto do momento. Eles olham o vídeo, eles olham como é que esse negócio vai se desenrolar nos anos que vão vir.

O "Acordão Político"

Me parece que o mercado dá sinais de um possível "acordo político” que envolveria:

  • Condenação de Bolsonaro
  • Posterior anistia para ambos os líderes (Lula e Bolsonaro)
  • Retirada de ambos do cenário político
  • Ascensão de lideranças mais moderadas

Lideranças Emergentes estão mostrando alta aprovação, e os líderes atuais alta rejeição.

As Razões para a alta da Bolsa e queda do dólar estão claras:

  • Expectativa de mudança política
  • Possibilidade de lideranças mais responsáveis
  • Perspectiva de crescimento econômico
  • Redução da polarização política

Cenários Futuros Apresentados

Cenário Otimista

  • Anistia política
  • Ascensão de lideranças moderadas
  • Crescimento econômico
  • Estabilidade política

Cenário Pessimista

  • Manutenção da polarização
  • Vitória eleitoral de Lula
  • Deterioração econômica
  • Continuidade da instabilidade

O cenário político-econômico brasileiro, fundamentado na teoria de que o mercado financeiro está antecipando uma possível mudança no panorama político nacional, traz explicação sobre o comportamento do mercado financeiro.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 11 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

2

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 13 horas

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

5

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal
TRAGÉDIA

/ 18 horas

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros