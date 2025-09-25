Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo

Exclusivo para Assinantes

Suicídio, invalidez e morte: o que a nova lei garante?

O seguro de vida é, talvez, a modalidade mais sensível do mercado, porque envolve a proteção daquilo que mais importa: a vida e a dignidade da família. A Lei 15.040/2024 -conhecida como a nova lei de contrato de seguros - consolidou entendimentos da jurisprudência e trouxe regras claras sobre suicídio, invalidez e morte, temas que historicamente geravam discussões e negativas de cobertura.

Suicídio: regra da carência de 2 anos

O artigo 120 da nova lei estabelece que a seguradora só pode negar o pagamento em caso de suicídio se ele ocorrer nos primeiros 2 anos de vigência do contrato.

Após esse período, a indenização deve ser paga normalmente.

É proibida qualquer cláusula de exclusão de suicídio.

Mesmo dentro da carência, a lei garante ao beneficiário o direito de receber a reserva matemática acumulada.

Invalidez: proteção reforçada

Nos seguros sobre a integridade física, a lei estabelece que o capital segurado deve ser pago em caso de invalidez, sem que a seguradora possa alegar, de forma genérica, doença pré-existente — salvo se houver omissão dolosa e comprovada do segurado.

Essa regra reforça o princípio de que a seguradora não pode fugir de sua obrigação, principalmente quando não exigiu exames médicos prévios, que é o entendimento atual da jurisprudência majoritária dos tribunais nacionais.

Morte: cobertura sem exclusões abusivas

O artigo 121 é categórico: a seguradora não pode se eximir do pagamento quando a morte decorrer de situações como trabalho, prestação de serviços militares, atos humanitários, transporte arriscado ou prática esportiva.

Com a nova lei, pessoas que antigamente não conseguiam contratar seguros de vida por exercerem atividades consideradas como perigosas, seja profissionalmente ou à lazer, agora terão mais facilidade de conseguir contratar um seguro de vida, ainda que com o valor mais elevado, o que será calculado após o pretenso segurado preencher a declaração da proposta de seguros e encaminhá-la para seguradora.

Ou seja: a vida do segurado deve ser protegida, independentemente do contexto em que ocorreu a morte.

O impacto dessas regras

Para os segurados: mais segurança e clareza na hora de contratar.

Para os beneficiários: fim das longas batalhas judiciais em temas já pacificados.

Para o mercado: maior confiança e estímulo à contratação de seguros de vida.

Benefícios do Seguro de Vida

Muitas pessoas desconhecem as vantagens de ter um seguro de vida, e acreditam que ele só tem cobertura para o caso de “morte”, o que não é verdade, pois ele também pode pagar uma indenização ao segurado que se aposentar por invalidez, contrair uma doença grave, e até mesmo se precisar pagar diárias de UTI em casos de urgência.

Além disso, o valor da indenização é recebido integralmente pelo segurado ou seus beneficiários, de modo que a indenização não precisa passar por inventário, ela também é isenta de impostos, e ainda não precisa obedecer às regras de sucessão do direito brasileiro, ou seja, o segurado pode indicar como beneficiário da indenização qualquer pessoa, sendo ela de sua família ou não, física ou jurídica.

Ao consolidar regras sobre suicídio, invalidez e morte, a nova lei protege não apenas contratos, mas famílias inteiras. O seguro de vida deixa de ser terreno de incertezas jurídicas para se tornar um instrumento de confiança e amparo.

Com a nova lei, o seguro de vida cumpre sua promessa: estar presente quando a família mais precisa.