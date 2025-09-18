Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros

Suicídio, invalidez e morte: o que a nova lei garante?

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

18/09/2025 - 00h05
O seguro de vida é, talvez, a modalidade mais sensível do mercado, porque envolve a proteção daquilo que mais importa: a vida e a dignidade da família. A Lei 15.040/2024 -conhecida como a nova lei de contrato de seguros - consolidou entendimentos da jurisprudência e trouxe regras claras sobre suicídio, invalidez e morte, temas que historicamente geravam discussões e negativas de cobertura.

Suicídio: regra da carência de 2 anos

O artigo 120 da nova lei estabelece que a seguradora só pode negar o pagamento em caso de suicídio se ele ocorrer nos primeiros 2 anos de vigência do contrato.

  • Após esse período, a indenização deve ser paga normalmente.

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz

STF valida a Lei 14.385, mas isso não significa que você item dinheiro a receber

11/09/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

O STF validou a Lei 14.385/2022 e fixou prazo de 10 anos para o consumidor questionar a devolução de PIS/Cofins cobrados a mais nas contas de luz. Mas diferente do que muitos estão achando, você não vai ter direito a receber um dinheiro automaticamente da empresa de luz.

O que o STF decidiu

O Supremo validou (declarou constitucional) a Lei 14.385/2022, que manda repassar ao consumidor — via desconto nas tarifas — os créditos tributários de PIS/Cofins pagos a maior pelas distribuidoras porque o ICMS não podia compor a base de cálculo dessas contribuições. O STF também fixou prazo de 10 anos para o consumidor discutir judicialmente o repasse, contado da restituição efetiva às distribuidoras ou da homologação da compensação.

Esclarecimento: não é “devolução de ICMS” e tampouco “todo o ICMS” da conta. É a devolução do PIS/Cofins que foi cobrado a maior porque o ICMS foi indevidamente incluído na base dessas contribuições.

Como a devolução aparece na sua conta (metodologia da ANEEL)

A ANEEL aprovou, em julho/2025, a metodologia definitiva: os créditos das distribuidoras viram fator de redução nas tarifas, aplicados difusamente (não cliente a cliente por histórico), ao longo dos próximos 12 meses, com atualização pela Selic e ajustes no ciclo tarifário seguinte. O desconto é tarifário, não um “pix” individual.

A Agência noticia que o repasse já vinha ocorrendo desde 2021, e informa a dinâmica de cálculo e prestação de contas pelas distribuidoras, sob fiscalização regulatória. Em balanços recentes, órgãos oficiais estimam dezenas de bilhões de reais já foram devolvidos e novas parcelas em curso.

Vale a pena entrar com ação?

Na imensa maioria dos casos, não é necessário: o desconto é automático, dentro dos processos tarifários da ANEEL. Ação judicial só tende a fazer sentido quando, mesmo após a revisão tarifária, haja indícios de repasse insuficiente/indevido na sua área de concessão (ex.: erro de memória de cálculo, ausência de destaque, aplicabilidade equivocada a grupos tarifários específicos etc.). Lembre-se, o prazo é de 10 anos para discutir judicialmente qualquer erro na devolução.

Estimativas de valor

Como o repasse é tarifário e difuso, o percentual varia por distribuidora e por volume de créditos. Em 2022, quando a lei foi sancionada, o Governo projetou redução média de até 5,2% nas tarifas por essa devolução.

Isso quer dizer que numa estimativa média de uma residência que possui contas de luz de um mil reais por mês, nos últimos 10 anos, o valor a ser restituído variaria entre R$ 3.600,00 até R$ 6.240,00 aproximadamente. Reforçando que tais valores são estimativas que não refletirão, necessariamente, as contas de energia de Mato Grosso do Sul por exemplo.

De qualquer forma, tais valores estão muito aquém do que as pessoas estão achando que irão receber, por isso o alerta, uma vez que os mais afoitos já estão arcando com despesas de cálculos contábeis e advogados na expectativa de receber uma pequena “bolada” após a decisão do STF.

Conclusão

A tese de fundo (ICMS fora da base do PIS/Cofins) está resolvida; a Lei 14.385/2022 foi validada; e o repasse é tarifário e automático, portanto, não precisará com que cada consumidor entre com uma ação judicial para receber os valores pagos a mais nas suas contas de luz., pois todo esse cálculo e controle das devoluções estão sob regulação e fiscalização da ANEEL.

Ação judicial só se mostra útil quando houver descumprimento ou repasse a menor, e o prazo para isso é de 10 anos.

Na devolução da conta de luz, desconfie da ‘bolada instantânea’: a lei garante a devolução por meio de desconto regulado na tarifa — olho na fatura e na ANEEL, não em promessas milagrosas.


 

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos

09/09/2025 00h05

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, que institui a reforma tributária sobre o consumo, representa um marco na história econômica do Brasil. Uma das transformações mais profundas é o fim da chamada "guerra fiscal" – a disputa entre estados e municípios para atrair empresas por meio da concessão de benefícios e incentivos fiscais, principalmente relacionados ao ICMS e ao ISS. Com a unificação desses tributos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de gestão compartilhada, e a adoção do princípio do destino, onde o imposto é devido no local de consumo e não no de produção, a margem para a concessão de vantagens tributárias unilaterais será drasticamente reduzida até sua extinção em 2032.

Este novo cenário impõe a estados e municípios o desafio de repensar suas estratégias de desenvolvimento e atração de investimentos. Se a competição via alíquotas e isenções está com os dias contados, quais serão os novos diferenciais competitivos? A resposta reside em um conjunto de fatores estruturais que, embora sempre tenham sido importantes, agora se tornam protagonistas na decisão de localização de uma empresa.

A reforma tributária, ao instituir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual – composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em nível federal e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para estados e municípios –, ataca diretamente a causa da guerra fiscal. A transição, que se estenderá de 2026 a 2032, extinguirá gradualmente os benefícios fiscais do ICMS concedidos unilateralmente. A partir de 2029, a concessão de novos incentivos será vedada, e os existentes serão extintos até 2032.

Essa mudança estrutural força uma reavaliação do que torna uma localidade atrativa para o investimento. A competição por meio de renúncia fiscal, que muitas vezes resultou em perdas de arrecadação sem o correspondente desenvolvimento econômico e social, dará lugar a uma competição baseada em fundamentos econômicos sólidos. A eficiência da gestão pública, a qualidade da infraestrutura e a produtividade da mão de obra passarão a ser os principais vetores de atração de capital.

Michel Constantino

O gráfico ilustra o peso dos impostos indiretos na arrecadação total, evidenciando a complexidade do sistema tributário brasileiro que a reforma busca simplificar.

Com o fim dos incentivos fiscais como principal ferramenta de atração, estados e municípios precisarão focar em um conjunto de estratégias que melhorem o ambiente de negócios de forma estrutural. Algumas propostas de eixos de atuação.

Infraestrutura e Logística

A eficiência logística é um dos fatores mais críticos para a competitividade das empresas. Custos de transporte e tempo de escoamento da produção impactam diretamente a margem de lucro e a capacidade de competir em mercados mais amplos. Portanto, investimentos em infraestrutura de qualidade são essenciais.

  • Malha de Transportes: Investir na modernização e expansão de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. A integração entre os diferentes modais (transporte intermodal) é crucial para reduzir custos e otimizar o fluxo de mercadorias.

  • Distritos Industriais: A criação de distritos industriais planejados, com infraestrutura completa (energia, saneamento, telecomunicações) e localização estratégica próxima a eixos logísticos, pode ser um grande atrativo.

  • Energia e Conectividade: Garantir o fornecimento de energia a preços competitivos e com segurança, além de oferecer acesso à internet de alta velocidade, são condições básicas para a operação de qualquer indústria moderna.

Michel Constantino

O gráfico mostra a lacuna histórica de investimentos em infraestrutura no Brasil, destacando a urgência de priorizar essa área para aumentar a competitividade.

Capital Humano e Educação

A disponibilidade de mão de obra qualificada é um fator decisivo para empresas de todos os setores, especialmente para aquelas de maior valor agregado e tecnologia intensiva. A qualificação do capital humano é um investimento de longo prazo com alto retorno.

  • Educação Básica e Técnica: Investir na qualidade da educação básica e na expansão de cursos técnicos profissionalizantes alinhados com as vocações econômicas da região. Parcerias com o setor privado para desenvolver currículos e programas de formação são fundamentais.

  • Ensino Superior e Pesquisa: Fortalecer universidades e institutos de pesquisa, incentivando a colaboração com as empresas para o desenvolvimento de inovações e a formação de profissionais altamente qualificados.

  • Capacitação Contínua: Criar programas de requalificação e capacitação contínua para os trabalhadores, garantindo que a força de trabalho local acompanhe as transformações tecnológicas e as novas demandas do mercado.

Inovação, Tecnologia e Ambiente de Negócios

Um ecossistema de inovação vibrante e um ambiente de negócios favorável são ímãs para novos investimentos. A burocracia e a insegurança jurídica são grandes entraves ao desenvolvimento, e sua redução pode ser um diferencial competitivo significativo.

  • Fomento à Inovação: Criar e fortalecer parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de startups. Oferecer linhas de crédito e subvenções para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I).

  • Desburocratização: Simplificar e digitalizar processos para abertura e operação de empresas. Reduzir o tempo e o custo para a obtenção de licenças e alvarás.

  • Segurança Jurídica: Garantir a estabilidade das regras e a previsibilidade do ambiente regulatório. Um sistema judiciário ágil e eficiente na resolução de disputas comerciais também é crucial.

A reforma tributária inaugura uma nova era na relação entre o poder público e o setor privado no Brasil. O fim da guerra fiscal não significa o fim da competição entre estados e municípios, mas sim uma mudança em sua natureza. A disputa por investimentos deixará de ser uma corrida por quem oferece o maior desconto fiscal e passará a ser uma maratona por quem oferece o melhor ambiente para se produzir, inovar e prosperar.

As regiões que investirem em infraestrutura de qualidade, na formação de capital humano, na desburocratização e no fomento à inovação sairão na frente. A transição será desafiadora, especialmente para os entes federativos que se tornaram dependentes dos incentivos fiscais como principal política de desenvolvimento. No entanto, a mudança representa uma oportunidade histórica para construir um federalismo mais cooperativo e um desenvolvimento econômico mais equilibrado e sustentável, baseado em vantagens competitivas reais e não em distorções tributárias.

As empresas públicas e privadas devem consultar cada vez mais economistas que entendem e estudam as vantagens comparativas e as estratégicas competitivas para criar estruturas de cidades de inteligentes, estados prósperos e que se organizem a partir de dados, cultura analítica e eficiência na gestão.

