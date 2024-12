Leandro Provenzano: Seguro e Holding

Exclusivo para Assinantes

Consórcios no Brasil: Tudo que você precisa saber sobre eles

Os consórcios são uma solução viável para a aquisição de bens e serviços de forma planejada, sem a necessidade de recorrer a financiamentos tradicionais. No entanto, a falta de informações claras e a complexidade das regras podem gerar dúvidas e dificuldades para muitos consumidores.

Por isso, saber os detalhes de como funciona o sistema de consórcios, incluindo aspectos como rescisão contratual, contemplação, reajustes são essenciais para aqueles que desejam adquirir algum bem por meio de consórcio.

________________________________________

O que é e como funciona um consórcio?

De acordo com a Lei nº 11.795/2008, o consórcio é uma reunião de pessoas (físicas ou jurídicas) organizada por uma administradora, com o objetivo de adquirir bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Os participantes realizam pagamentos mensais para um fundo comum, do qual são contemplados por sorteio ou lance para obter uma carta de crédito.

________________________________________

O que acontece em caso de desistência?

Quando um consorciado decide sair ou é excluído do grupo, os valores pagos são devolvidos apenas no encerramento do grupo, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008. Essa regra, embora proteja o fundo comum e os demais participantes, pode ser problemática para quem enfrenta dificuldades financeiras.

Consequências da Rescisão:

Longa espera: Em consórcios de longa duração, o consorciado pode esperar vários anos para receber o dinheiro de volta. Descontos significativos: Os valores devolvidos têm o desconto da taxa de administração, rateados consideravelmente o montante final.

Possibilidades Jurídicas:

Alguns tribunais brasileiros têm flexibilizado essa regra em casos especiais, permitindo a devolução antecipada em emergências financeira, com base no princípio da boa-fé contratual, mas esta não é a regra.

________________________________________

Nome Limpo e Capacidade de Pagamento para Utilização de Carta de Crédito

Após a contemplação, o consorciado deve atender a dois requisitos fundamentais para utilizar a carta de crédito:

Nome Limpo: Não possuir restrições no SPC/Serasa. Comprovação de Renda: Demonstrar capacidade de pagamento, incluindo a apresentação de garantias exigidas pela administradora.

Desafios Frequentes:

Inadimplência: Consorciados que enfrentam dificuldades financeiras podem ser impedidos de usar uma carta de crédito, mesmo após a contemplação.

Impacto no Planejamento: Muitos não consideram que esses requisitos podem ser um obstáculo na concretização da compra desejada.

________________________________________

Reajustes das Parcelas e da Carta de Crédito

Os reajustes nos consórcios são necessários para avaliar a valorização do bem ou serviço desejado. Tanto as parcelas quanto o valor da carta de crédito podem ser atualizados com base em índices econômicos ou sem preço de mercado do bem, para que a carta não perca seu poder de compra ao longo dos anos.

Como Funciona:

Parcelas: São ajustadas proporcionalmente ao aumento do valor do bem ou serviço. Carta de Crédito: Garantia de que o consorciado poderá adquirir o bem mesmo com a valorização.

Impactos:

Os reajustes podem tornar as parcelas mais altas do que o previsto inicialmente, impactando o orçamento de quem não planeja essas oscilações.

________________________________________

Dúvidas Mais Comuns Sobre Consórcios

Com base nas perguntas mais feitas pelos consumidores, esclarecemos os principais pontos:

1. Os consórcios são confiáveis?

Sim, desde que administrados por empresas registradas e fiscalizadas pelo Banco Central.

2. Como funciona um consórcio de imóveis?

À semelhança dos consórcios tradicionais, mas o crédito destina-se exclusivamente à compra de imóveis, incluindo imóveis novos, usados ou na planta.

3. Quem Fiscaliza?

O Banco Central do Brasil é o órgão regulador e fiscalizador do sistema de consórcios.

4. Como declarar no Imposto de Renda?

As parcelas pagas e o uso da carta de crédito deverão ser declarados como bens e direitos, especificando o tipo de consórcio.

5. Quais são os Melhores Consórcios no Brasil?

Não há um ranking oficial. O ideal é escolher administradores registrados no Banco Central e com boa credibilidade no mercado. Consultar sites de reclamação também pode te auxiliar a eliminar as administradoras de consórcio com maiores índices de reclamações.

________________________________________

Dicas para participar de um consórcio

Gestão Administradoras: Escolha uma empresa confiável, registrada e com histórico positivo.

Planeje Finanças: Avalie sua capacidade de arcar com reajustes e possíveis atrasos na contemplação.

Leia o Contrato: entenda todas as cláusulas, especialmente as referentes a taxas, garantias e rescisões.

________________________________________

O consórcio é uma alternativa acessível e planejada para aquisição de bens ou serviços, mas exige atenção a detalhes como rescisão, contemplação e reajustes. Com o conhecimento certo e escolhas bem-feitas, o consórcio pode ser a chave para realizar seus sonhos de forma planejada, segura e sem comprometer o futuro financeiro.