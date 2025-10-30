Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

Exclusivo para Assinantes

Saiba Como a Lei Protege Seu Investimento

Muitos investidores brasileiros foram surpreendidos nas últimas semanas com perdas que chegaram a impressionantes 93% do capital aplicado em um Certificado de Operações Estruturadas (COE) da Ambipar, comercializado pela XP Investimentos. O que foi vendido como um produto inovador e seguro, acabou se tornando um pesadelo financeiro.

Se você é um desses investidores, saiba que o prejuízo não precisa ser o fim da linha. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor, oferece uma proteção robusta para vítimas de práticas de venda inadequadas no mercado financeiro.

Neste artigo, vamos explicar o que aconteceu, de quem é a responsabilidade e, mais importante, como você pode buscar o ressarcimento dos seus direitos na Justiça.

Entendendo o Caso: O que Deu Errado com o COE da Ambipar?

O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, como ações, moedas e índices.

Para entender seus direitos, primeiro é preciso entender a falha. O COE em questão era um produto de "capital de risco", atrelado a títulos de dívida (bonds) de uma única empresa, a Ambipar.

O Problema: A saúde financeira da Ambipar se deteriorou, o que fez o valor de seus títulos de dívida despencar no mercado. Como o COE era diretamente lastreado nesses títulos, seu valor derreteu junto, levando à perda quase total do capital dos investidores.

O ponto central da polêmica, no entanto, não é a oscilação do mercado, mas a forma como o produto foi vendido. Investidores relatam que assessores de investimento minimizaram ou omitiram o risco real, tratando um produto de altíssimo risco como se fosse uma aplicação segura, comparável à renda fixa.

A Responsabilidade dos Assessores e da Corretora

A lei é clara sobre os deveres de quem vende produtos de investimento. A falha nesse caso parece ter ocorrido em dois níveis fundamentais, e a responsabilidade é solidária entre o assessor e a corretora.

1. Violação do Dever de Informação

Este é o pilar de qualquer relação de consumo e investimento. O assessor de investimentos tem a obrigação legal de prestar informações claras, completas e transparentes sobre todos os riscos envolvidos. Frases como "é seguro como a renda fixa, mas com potencial de ganho da bolsa" são consideradas enganosas se não forem acompanhadas de um alerta explícito sobre a possibilidade de perda total do capital.

Omitir que o COE era de "capital em risco" ou que o risco estava concentrado em uma única empresa configura uma grave falha no dever de informação.

2. Desrespeito ao Perfil do Investidor (Suitability)

Toda corretora é obrigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar um teste de adequação, conhecido como suitability, para definir o perfil de risco de cada cliente (conservador, moderado, arrojado).

Um COE de capital em risco, focado em uma única empresa, é um produto inerentemente agressivo e inadequado para investidores de perfil conservador ou moderado. Se o assessor recomendou este produto para um cliente cujo perfil não era compatível, houve uma violação direta das normas do setor.

O Código de Defesa do Consumidor é o Seu Maior Aliado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica plenamente às instituições financeiras, como as corretoras de Investimentos. Isso é uma excelente notícia para o investidor lesado.

Vejamos o que isso significa na prática:

Responsabilidade Objetiva (Art. 14 do CDC): A XP Investimentos responde pelos danos causados independentemente de culpa . Basta que a falha no serviço (a informação inadequada do assessor) e o dano (o prejuízo financeiro) sejam comprovados. A corretora é responsável pelos atos de seus assessores.

Publicidade Enganosa (Art. 37 do CDC): Toda informação ou comunicação que induza o investidor a erro sobre a natureza e os riscos do produto é considerada publicidade enganosa. Isso inclui conversas por WhatsApp, e-mails e apresentações verbais do assessor.

Prática Abusiva (Art. 39 do CDC): Prevalecer-se da falta de conhecimento do consumidor para vender um produto inadequado pode ser enquadrado como prática abusiva, o que é vedado por lei.

Como Reivindicar Seus Direitos na Justiça: O Passo a Passo

Se você se sente lesado, a via judicial é o caminho mais eficaz para buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo. Veja como proceder:

Passo 1: Reúna Todas as Provas

A força da sua ação judicial dependerá das provas que você conseguir reunir. Organize tudo o que puder, incluindo:

Prints de conversas de WhatsApp com o assessor;

E-mails trocados com a corretora ou o assessor;

Gravações de áudio ou vídeo de conversas, se houver;

Relatórios e lâminas de apresentação do COE fornecidos pelo assessor;

Extratos que comprovem a aplicação e a perda financeira;

O seu termo de suitability assinado, que comprova seu perfil de investidor.

Passo 2: Busque um Advogado Especializado

É crucial contratar um advogado com experiência em direito do consumidor bancário e mercado de capitais. Ele saberá como construir a tese jurídica mais forte, utilizando as provas reunidas e fundamentando a ação com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da CVM.

Passo 3: A Ação Judicial

Na ação judicial, seu advogado poderá pleitear:

A Nulidade do Negócio: Alegando que seu consentimento foi viciado por erro ou dolo, devido às informações falsas ou omitidas. Indenização por Danos Materiais: A devolução de todo o valor que você perdeu, devidamente corrigido monetariamente e com juros. Indenização por Danos Morais: Em muitos casos, a perda de economias significativas gera angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento, cabendo um pedido de reparação por danos morais.

É fundamental que o investidor esteja ciente de que, como em qualquer processo judicial, existem riscos financeiros associados. O primeiro deles são as custas processuais, que são as taxas pagas ao Tribunal de Justiça para que a ação seja iniciada e prossiga. Além disso, caso a decisão final não seja favorável ao autor, a lei brasileira prevê o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é um valor (geralmente entre 10% e 20% do valor da causa) destinado a remunerar o advogado da parte vencedora, neste caso, da corretora.

Por isso, uma análise detalhada do caso e das provas por um advogado especialista é um passo indispensável, pois minimiza os riscos e aumenta drasticamente as chances de um resultado positivo, evitando que o prejuízo se torne ainda maior.

Não Aceite o Prejuízo

O caso do COE da Ambipar é um exemplo claro de como a falha na prestação de serviço de assessoria de investimentos pode causar danos devastadores. Contudo, a lei oferece caminhos sólidos para a reparação.

O mercado financeiro pode ser volátil, mas seus direitos não são. Não deixe que uma informação mal dada defina o futuro do seu patrimônio.