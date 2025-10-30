Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

Este seguro pode quitar sua casa entenda agora

Leandro Amaral Provenzano

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

30/10/2025 - 00h05
Entenda de uma vez por todas

A maioria das pessoas com financiamento habitacional já paga Seguro Habitacional todo mês — e nem sabe. Ele costuma vir “embutido” na parcela, discreto na fatura, mas pode ser decisivo quando a vida aperta.

O que é o Seguro Habitacional (e por que ele está na sua parcela)

No Brasil, o financiamento imobiliário normalmente inclui um seguro obrigatório, que possui duas coberturas principais:

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro

21/10/2025 00h04

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Na coluna de hoje eu trago uma proposta para nosso estado, um conjunto de estratégias para o avanço nos próximos 5 anos. Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro - 4 Estratégias para a Transformação do Mato Grosso do Sul.

O Mato Grosso do Sul, atualmente reconhecido como o "Vale da Celulose" devido à sua pujante indústria de papel e celulose, que representa 10,7% do PIB estadual, encontra-se em um ponto de inflexão. O forte crescimento deste setor, embora lucrativo, apresenta desafios e limita o potencial de desenvolvimento a longo prazo.

Em contrapartida, o estado já demonstra um ecossistema de inovação emergente, com 595 startups ativas e liderança no Centro-Oeste. A transformação para um "Vale do Silício Pantaneiro" não é apenas uma visão, mas uma meta estratégica alcançável nos próximos cinco anos. Alguns pilares estratégicos são apresentados aqui para guiar essa transição, aproveitando as vocações naturais do estado e as lições de polos tecnológicos consolidados no Brasil.

A principal vocação econômica do Mato Grosso do Sul é o agronegócio. A transformação digital não deve competir com este setor, mas sim potencializá-lo. A estratégia consiste em posicionar o estado como líder em tecnologias para o agronegócio sustentável e a bioeconomia, transformando a expertise existente em um diferencial competitivo no mercado de tecnologia.

  • Ações:

     

    • Criação de um Centro de Inovação em Agrotecnologia e Bioeconomia: Um hub físico e digital para conectar startups, produtores rurais, universidades e investidores, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento de soluções para os desafios do campo (ex: rastreabilidade, manejo de precisão, biotecnologia).

    • Programas de Aceleração Temáticos: Lançar programas de aceleração focados em "dores" específicas do agronegócio local, como pecuária de corte, produção de grãos e a própria indústria de celulose, buscando otimização e sustentabilidade.

    • Fomento à Agricultura Digital: Incentivar a adoção de tecnologias como IoT, drones e análise de dados nas fazendas, através de linhas de crédito especiais e programas de capacitação para produtores rurais.

    • Potencialização do Capital Humano: Investir em qualificação de mão de obra de alto nível e complexidade – doutorandos e doutores talentosos com bolsas que incentivam ficar em MS e produzir soluções para essas áreas estratégicas.

  • Inspiração: Assim como Florianópolis se aproveitou da sua vocação para o turismo e qualidade de vida, e Recife da sua localização estratégica, o MS deve abraçar sua identidade agro para construir um polo tecnológico único - Vale do Silício Pantaneiro.

Governança "Triple Helix" e Incentivos Inteligentes

O sucesso dos polos de Recife e Florianópolis é indissociável de um modelo de governança que articula poder público, setor privado e academia (Triple Helix). O Mato Grosso do Sul precisa formalizar e fortalecer essa colaboração, criando um ambiente de negócios favorável e com segurança jurídica para a inovação.

Criação do "Instituto MS Tech": Uma organização social, a exemplo do Porto Digital, para gerir o polo tecnológico, com autonomia e governança compartilhada entre governo, empresas e universidades. Esta entidade seria responsável pela atração de investimentos, gestão de incentivos e articulação do ecossistema.

  • Revisão e Ampliação dos Incentivos Fiscais: Além da redução do ISS, como no Porto Digital, criar um "pacote de boas-vindas" para empresas de tecnologia, incluindo benefícios em ICMS para equipamentos, e apoio na instalação e contratação de pessoal.

  • Marco Legal da Inovação Estadual: Regulamentar e agilizar a aplicação da Lei de Inovação, facilitando compras públicas de soluções de startups e a criação de ambientes de testes (sandboxes regulatórios) para novas tecnologias.

  • Inspiração: O modelo de gestão do Porto Digital, uma Organização Social que atua como braço executor de uma política pública de longo prazo, é a principal referência para a criação de uma estrutura de governança eficaz.

Capital Humano Pantaneiro: Formação e Atração de Talentos

Não há polo tecnológico sem talentos. Com 243 empresas já utilizando IA e Machine Learning, a demanda por profissionais qualificados é crescente. A estratégia é criar um ciclo virtuoso de formação, retenção e atração de capital humano, com foco nas tecnologias do futuro.

Programa "Residência Tecnológica Pantaneira": Inspirado no Porto Digital, criar um programa em parceria com as universidades locais, onde estudantes dos últimos anos de cursos de tecnologia trabalham em projetos reais de empresas do ecossistema, garantindo experiência prática e alta empregabilidade.

  • Bolsas de Estudo "MS Tech": Um programa de bolsas para cursos de graduação e pós-graduação em áreas estratégicas (Ciência de Dados, IA, Cibersegurança), condicionado a um período de trabalho em empresas do estado.

  • Campanha de Atração de Talentos: Divulgar nacionalmente as oportunidades e a qualidade de vida no Mato Grosso do Sul, com foco em atrair profissionais seniores e nômades digitais, oferecendo-lhes um ambiente vibrante e conectado à natureza única do Pantanal.

  • Inspiração: Florianópolis se tornou a "Ilha do Silício" não apenas pela tecnologia, mas pela qualidade de vida. O MS pode se posicionar como o "Vale do Silício Pantaneiro", onde se pode trabalhar com tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, ter uma conexão única com a natureza.

Infraestrutura e Conectividade para o Futuro

Para suportar a digitalização da economia, é fundamental garantir uma infraestrutura de conectividade robusta e acessível em todo o território, especialmente nas áreas rurais e nos novos distritos de inovação.

Expansão da Fibra Óptica: Um plano estadual agressivo para levar internet de alta velocidade para todos os municípios, com especial atenção às áreas com potencial para o agronegócio e o turismo tecnológico.

  • Criação de Distritos de Inovação: Além de Campo Grande, eleger cidades estratégicas como Dourados e Três Lagoas para receberem "mini-hubs" de inovação, com coworking, laboratórios e infraestrutura compartilhada, a exemplo da interiorização do Porto Digital para Caruaru.

  • Conectividade no Campo (5G): Liderar a implementação da tecnologia 5G nas zonas rurais, em parceria com as operadoras, para viabilizar a agricultura de precisão e a IoT em larga escala.

  • Inspiração: A revitalização do centro histórico de Recife pelo Porto Digital mostra que a criação de um polo tecnológico pode ser também um projeto de desenvolvimento urbano e regional, requalificando áreas e criando novos centros de gravidade econômica.

A transformação do Mato Grosso do Sul em um "Vale do Silício Pantaneiro" é um projeto ambicioso, mas plenamente realizável. Requer visão de longo prazo, investimento estratégico e, acima de tudo, a colaboração entre todos os atores da sociedade. Ao focar em suas vocações naturais, aprender com os casos de sucesso e investir na formação de seus talentos, o estado pode, em cinco anos, não apenas diversificar sua economia, mas se tornar um modelo de desenvolvimento tecnológico sustentável para o Brasil e para o mundo.

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?

Saiba Como a Lei Protege Seu Investimento

16/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Muitos investidores brasileiros foram surpreendidos nas últimas semanas com perdas que chegaram a impressionantes 93% do capital aplicado em um Certificado de Operações Estruturadas (COE) da Ambipar, comercializado pela XP Investimentos. O que foi vendido como um produto inovador e seguro, acabou se tornando um pesadelo financeiro.

Se você é um desses investidores, saiba que o prejuízo não precisa ser o fim da linha. A legislação brasileira, em especial o Código de Defesa do Consumidor, oferece uma proteção robusta para vítimas de práticas de venda inadequadas no mercado financeiro.

Neste artigo, vamos explicar o que aconteceu, de quem é a responsabilidade e, mais importante, como você pode buscar o ressarcimento dos seus direitos na Justiça.

Entendendo o Caso: O que Deu Errado com o COE da Ambipar?

O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, como ações, moedas e índices.

Para entender seus direitos, primeiro é preciso entender a falha. O COE em questão era um produto de "capital de risco", atrelado a títulos de dívida (bonds) de uma única empresa, a Ambipar.

  • O Problema: A saúde financeira da Ambipar se deteriorou, o que fez o valor de seus títulos de dívida despencar no mercado. Como o COE era diretamente lastreado nesses títulos, seu valor derreteu junto, levando à perda quase total do capital dos investidores.

O ponto central da polêmica, no entanto, não é a oscilação do mercado, mas a forma como o produto foi vendido. Investidores relatam que assessores de investimento minimizaram ou omitiram o risco real, tratando um produto de altíssimo risco como se fosse uma aplicação segura, comparável à renda fixa.

A Responsabilidade dos Assessores e da Corretora

A lei é clara sobre os deveres de quem vende produtos de investimento. A falha nesse caso parece ter ocorrido em dois níveis fundamentais, e a responsabilidade é solidária entre o assessor e a corretora.

1. Violação do Dever de Informação

Este é o pilar de qualquer relação de consumo e investimento. O assessor de investimentos tem a obrigação legal de prestar informações claras, completas e transparentes sobre todos os riscos envolvidos. Frases como "é seguro como a renda fixa, mas com potencial de ganho da bolsa" são consideradas enganosas se não forem acompanhadas de um alerta explícito sobre a possibilidade de perda total do capital.

Omitir que o COE era de "capital em risco" ou que o risco estava concentrado em uma única empresa configura uma grave falha no dever de informação.

2. Desrespeito ao Perfil do Investidor (Suitability)

Toda corretora é obrigada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a realizar um teste de adequação, conhecido como suitability, para definir o perfil de risco de cada cliente (conservador, moderado, arrojado).

Um COE de capital em risco, focado em uma única empresa, é um produto inerentemente agressivo e inadequado para investidores de perfil conservador ou moderado. Se o assessor recomendou este produto para um cliente cujo perfil não era compatível, houve uma violação direta das normas do setor.

O Código de Defesa do Consumidor é o Seu Maior Aliado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica plenamente às instituições financeiras, como as corretoras de Investimentos. Isso é uma excelente notícia para o investidor lesado.

Vejamos o que isso significa na prática:

  • Responsabilidade Objetiva (Art. 14 do CDC): A XP Investimentos responde pelos danos causados independentemente de culpa. Basta que a falha no serviço (a informação inadequada do assessor) e o dano (o prejuízo financeiro) sejam comprovados. A corretora é responsável pelos atos de seus assessores.

  • Publicidade Enganosa (Art. 37 do CDC): Toda informação ou comunicação que induza o investidor a erro sobre a natureza e os riscos do produto é considerada publicidade enganosa. Isso inclui conversas por WhatsApp, e-mails e apresentações verbais do assessor.

  • Prática Abusiva (Art. 39 do CDC): Prevalecer-se da falta de conhecimento do consumidor para vender um produto inadequado pode ser enquadrado como prática abusiva, o que é vedado por lei.

Como Reivindicar Seus Direitos na Justiça: O Passo a Passo

Se você se sente lesado, a via judicial é o caminho mais eficaz para buscar o ressarcimento integral do seu prejuízo. Veja como proceder:

Passo 1: Reúna Todas as Provas

A força da sua ação judicial dependerá das provas que você conseguir reunir. Organize tudo o que puder, incluindo:

  • Prints de conversas de WhatsApp com o assessor;

  • E-mails trocados com a corretora ou o assessor;

  • Gravações de áudio ou vídeo de conversas, se houver;

  • Relatórios e lâminas de apresentação do COE fornecidos pelo assessor;

  • Extratos que comprovem a aplicação e a perda financeira;

  • O seu termo de suitability assinado, que comprova seu perfil de investidor.

Passo 2: Busque um Advogado Especializado

É crucial contratar um advogado com experiência em direito do consumidor bancário e mercado de capitais. Ele saberá como construir a tese jurídica mais forte, utilizando as provas reunidas e fundamentando a ação com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da CVM.

Passo 3: A Ação Judicial

Na ação judicial, seu advogado poderá pleitear:

  1. A Nulidade do Negócio: Alegando que seu consentimento foi viciado por erro ou dolo, devido às informações falsas ou omitidas.

  2. Indenização por Danos Materiais: A devolução de todo o valor que você perdeu, devidamente corrigido monetariamente e com juros.

  3. Indenização por Danos Morais: Em muitos casos, a perda de economias significativas gera angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento, cabendo um pedido de reparação por danos morais.

É fundamental que o investidor esteja ciente de que, como em qualquer processo judicial, existem riscos financeiros associados. O primeiro deles são as custas processuais, que são as taxas pagas ao Tribunal de Justiça para que a ação seja iniciada e prossiga. Além disso, caso a decisão final não seja favorável ao autor, a lei brasileira prevê o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é um valor (geralmente entre 10% e 20% do valor da causa) destinado a remunerar o advogado da parte vencedora, neste caso, da corretora.

Por isso, uma análise detalhada do caso e das provas por um advogado especialista é um passo indispensável, pois minimiza os riscos e aumenta drasticamente as chances de um resultado positivo, evitando que o prejuízo se torne ainda maior.

Não Aceite o Prejuízo

O caso do COE da Ambipar é um exemplo claro de como a falha na prestação de serviço de assessoria de investimentos pode causar danos devastadores. Contudo, a lei oferece caminhos sólidos para a reparação.

O mercado financeiro pode ser volátil, mas seus direitos não são. Não deixe que uma informação mal dada defina o futuro do seu patrimônio.

