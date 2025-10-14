Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.

Michel Constantino

Michel Constantino

14/10/2025 - 00h02
Nos últimos dez anos, a economia sul-mato-grossense demonstrou um vigor impressionante. Entre 2015 e 2025, o estado registrou uma taxa média de crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,38%, enquanto a média nacional foi de apenas 0,95% no mesmo período. Esse desempenho robusto elevou a participação de Mato Grosso do Sul no PIB brasileiro de 1,22% em 2010 para 1,7% em 2022, ano em que o PIB estadual atingiu o patamar recorde de R$ 166,8 bilhões.

As projeções para 2025 são ainda mais otimistas. Estimativas apontam para um crescimento de até 6,86%, o que pode colocar o estado na liderança do crescimento econômico do país. O PIB projetado para este ano é de R$ 227,8 bilhões, impulsionado principalmente pela força do campo, com uma expectativa de crescimento de 11,7% no PIB agropecuário.

A força inegável do agronegócio, que responde por 22,8% do PIB, Mato Grosso do Sul tem trilhado um caminho de diversificação econômica. A indústria, que já representa 22,9% do PIB estadual, cresceu 4,3% em 2022 e acumula uma expansão de 14,6% na indústria de transformação na última década. O estado já se posiciona entre os 10 mais industrializados do Brasil, com destaque para o complexo de celulose e papel, que lidera a pauta de exportações.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?

03/10/2025 00h05

Juliane Penteado

Juliane Penteado

O direito à aposentadoria também alcança os povos indígenas. Embora muitas vezes esse tema ainda seja pouco discutido, a legislação previdenciária brasileira garante a proteção social a essas comunidades, respeitando sua forma de organização e os modos de vida tradicionais.

No Mato Grosso do Sul, estado que abriga a segunda maior população indígena do país, são oito povos diferentes, distribuídos em 29 municípios. Esse contexto torna o debate ainda mais relevante para a região.

Quem tem direito à aposentadoria?

Em regra, os indígenas que exercem atividade remunerada e contribuem para o INSS podem acessar as mesmas aposentadorias gerais disponíveis aos demais trabalhadores urbanos ou rurais.

Por outro lado, aqueles que vivem de atividades tradicionais e não contribuem mensalmente para a Previdência podem se enquadrar como segurados especiais. Nessa condição, o indígena deve:

  • Ser reconhecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI);

  • Trabalhar em atividades de extrativismo vegetal ou artesanato tradicional;

  • Comprovar 15 anos de atividade (equivalente a 180 meses de carência).

Aposentadoria do indígena como segurado especial

  • Idade mínima: 60 anos para homens e 55 anos para mulheres;

  • Tempo de atividade: comprovação de 15 anos de trabalho tradicional indígena;

  • Reconhecimento oficial: registro emitido pela FUNAI, que ateste a identidade indígena e a atividade exercida;

  • Valor do benefício: corresponde a um salário mínimo (R$ 1.518,00 em 2025).
     

Vale lembrar que, caso o indígena queira optar por uma das aposentadorias gerais do INSS, a idade exigida varia entre 57 e 65 anos, conforme a modalidade.

Como solicitar?

  1. Obter a documentação na FUNAI, que emitirá o registro oficial do indígena com:

    • Identificação da entidade e do emitente;

    • Dados pessoais e categoria de atividade;

    • Documentos de base para a emissão do registro;

    • Informações sobre o período e a natureza do trabalho realizado.

  2. Reunir os documentos pessoais e comprobatórios exigidos pelo INSS.

  3. Fazer o pedido junto ao INSS, na condição de segurado especial.

Cuidados importantes

Antes de solicitar a aposentadoria, o indígena deve verificar:

  • Se já atingiu a idade mínima;

  • Se possui o reconhecimento formal da FUNAI;

  • Se consegue comprovar os 15 anos de atividade tradicional;

  • Se todos os documentos estão atualizados e organizados.

Direitos assegurados pela Constituição

A Constituição Federal de 1988 garante proteção especial aos povos indígenas, tanto em relação à preservação de sua cultura quanto ao acesso à seguridade social. Dessa forma, os órgãos governamentais têm o dever de respeitar e assegurar esses direitos, promovendo dignidade e inclusão social.

A aposentadoria indígena, portanto, não é apenas um benefício previdenciário. Trata-se de uma política pública essencial para reduzir desigualdades, garantir qualidade de vida e preservar a cidadania desses povos historicamente marginalizados.

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Saiba quais são os direitos de quem sofre um acidente no Brasil

02/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de lesões e mortes no Brasil. Além das consequências físicas e emocionais, eles trazem impactos financeiros e jurídicos que muitas vezes deixam as vítimas e suas famílias sem saber por onde começar.

A boa notícia é que a legislação brasileira oferece uma série de direitos às vítimas de acidentes de trânsito, abrangendo indenizações, seguros, benefícios previdenciários e responsabilidades específicas de motoristas, empresas e até do poder público.

Neste artigo, você vai entender de forma detalhada quais são esses direitos e como eles podem ser exigidos.

A importância do boletim de ocorrência e das provas médicas

Após um acidente, um dos primeiros passos é garantir a documentação adequada. O Boletim de Acidente de Trânsito funciona como registro oficial da dinâmica do acidente e pode ser feito na delegacia ou até mesmo online, em alguns estados.

Além disso, é essencial guardar exames médicos, laudos hospitalares e recibos de despesas. Esses documentos servirão como provas fundamentais em eventual processo judicial ou pedido de indenização, tanto na esfera civil quanto perante seguradoras e benefícios previdenciários.

A indenização por danos materiais

Os danos materiais correspondem a todos os prejuízos financeiros que a vítima sofre em razão do acidente. Podem incluir:

  • Custos com conserto do veículo.

  • Gastos com consultas, exames, medicamentos, fisioterapia e transporte.

  • Roupas, objetos e pertences pessoais destruídos no acidente.

  • Lucros cessantes: quando a vítima deixa de trabalhar e perde renda temporariamente.

Em muitos casos, é possível comprovar os valores com notas fiscais e recibos, aumentando as chances de uma indenização justa.

A indenização por danos morais

Os danos morais estão ligados ao sofrimento psicológico, à dor emocional e ao abalo causado pelo acidente.

Por exemplo:

  • O medo e a insegurança que permanecem após um acidente grave.

  • A humilhação e a perda de qualidade de vida decorrentes de sequelas.

  • O trauma causado pela morte de um ente querido no acidente.

A indenização por danos morais tem como objetivo compensar, financeiramente, a vítima ou sua família pela experiência dolorosa que extrapola o simples prejuízo material. Uma pessoa que perde um ente querido num acidente pode cobrar uma indenização pelos danos morais sofridos do responsável pelo acidente.

A indenização por danos estéticos

Os danos estéticos são aqueles que resultam em marcas permanentes, cicatrizes ou deformidades visíveis. Mesmo quando não afetam a saúde diretamente, essas sequelas podem prejudicar a autoestima e a vida social da vítima.

Nesses casos, a vítima tem direito a uma indenização específica, além dos danos morais, já que o impacto estético possui repercussões próprias.

O direito à pensão em caso de incapacidade

Quando o acidente reduz ou elimina a capacidade de trabalho da vítima, ela pode ter direito a uma pensão mensal paga pelo responsável. Essa pensão pode ser temporária ou vitalícia, dependendo do grau de incapacidade e da atividade profissional exercida.

Se a vítima do acidente falecer, e ela for responsável financeira de seus dependentes (marido, esposa, filhos), estes poderão cobrar uma pensão do causador do acidente.

A ideia é garantir que a vítima e seus dependentes mantenham condições mínimas de vida, já que o acidente comprometeu suas rendas.

Os seguros como direitos acessórios

Além da indenização civil, existem seguros que funcionam como direitos acessórios em casos de acidente de trânsito:

  • Seguro de automóvel: cobre os prejuízos do veículo e pode incluir assistência a terceiros.

  • Seguro de vida ou acidentes pessoais: indeniza em caso de invalidez permanente ou morte.

  • Seguro prestamista: pode quitar financiamentos ou empréstimos se a vítima ficar inválida ou falecer.

  • Seguros obrigatórios no transporte de passageiros: ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais possuem seguros obrigatórios que podem ser acionados em caso de acidente.

Ter conhecimento sobre esses seguros é importante, pois muitas vezes as vítimas não são informadas sobre a existência dessas coberturas.

Os benefícios previdenciários após acidentes de trânsito

Quem é segurado do INSS também pode acessar benefícios previdenciários:

  • Auxílio-doença: em caso de incapacidade temporária para o trabalho.

  • Aposentadoria por invalidez: quando a incapacidade é permanente.

  • Auxílio-acidente: quando restam sequelas que reduzem a capacidade laboral.

  • Pensão por morte: destinada aos dependentes em caso de falecimento da vítima.

Esses benefícios não excluem as indenizações civis, ou seja, podem ser acumulados.

A responsabilidade do transporte público e por aplicativos

As vítimas de acidentes em ônibus, táxi, Uber, 99 e outros aplicativos também possuem direitos.

No transporte público, existe uma responsabilidade objetiva, o que significa que a empresa deve indenizar o passageiro mesmo que não tenha tido culpa direta. Além disso, ônibus intermunicipais, interestaduais e internacionais possuem seguros obrigatórios, que podem ser acionados em caso de acidente.

No caso dos aplicativos, a responsabilidade surge porque essas empresas são fornecedoras de serviços. Ao intermediar o transporte, elas assumem riscos e devem oferecer segurança mínima ao passageiro, respondendo quando há falhas.

A responsabilidade do poder público e das concessionárias de rodovia

Nem sempre o acidente ocorre apenas por culpa de motoristas. Muitas vezes, o problema está na má conservação das vias. O poder público ou as concessionárias responsáveis pelas rodovias podem ser responsabilizados em casos de:

  • Buracos na pista que causam perda de controle do veículo.

  • Ausência de sinalização adequada, aumentando os riscos de colisão.

  • Falta de proteção lateral (guard-rail) em trechos perigosos.

  • Animais soltos na pista, que deveriam ser contidos.

  • Objetos ou entulhos abandonados na rodovia, que não foram removidos pela administração.

Nessas situações, o dever de indenizar decorre da omissão na manutenção e fiscalização da via.

A responsabilidade por bueiros defeituosos ou destampados

Outro fator de risco são os bueiros com problemas ou destampados, que podem causar acidentes graves, principalmente com motociclistas, ciclistas e pedestres.

A responsabilidade pode variar:

  • Do município, quando o bueiro pertence à rede pública de drenagem.

  • Da concessionária de água e esgoto, quando integra o sistema de saneamento.

  • De operadoras de telefonia, se a tampa está ligada à rede subterrânea.

  • De empresas de gás canalizado, quando o bueiro é usado para manutenção da rede.

Por isso, é essencial identificar corretamente de quem é a responsabilidade sobre o bueiro específico que causou o acidente, para direcionar a ação de indenização.

As vítimas de acidentes de trânsito têm direitos muito mais amplos do que normalmente se imagina. Desde indenizações por danos materiais, morais e estéticos, passando por pensões vitalícias, até benefícios previdenciários e seguros obrigatórios.

Além disso, a responsabilidade não recai apenas sobre motoristas: empresas de transporte, aplicativos, concessionárias de rodovia, poder público e até prestadoras de serviços podem ser responsabilizados, conforme o caso

