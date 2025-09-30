Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT

Michel Constantino

Michel Constantino

30/09/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

Com base em estudo do IPEA de 2025, o mercado de trabalho mostra a disparidade entre rendas de trabalhadores informais e formais (sob regime CLT), destacando um crescimento mais acelerado na informalidade.

Entre o ano de 2023/2024, comparando trajetórias de renda e emprego formal vs. informal. Os trabalhadores informais tiveram um aumento médio de 2,6% no salário, três vezes superior ao dos formais.

  • Trabalhadores formais (CLT): Crescimento de apenas 0,8%, atingindo o maior nível desde 2012, mas ainda com ganho acumulado de 6,8% em relação a anos anteriores.
  • Informalidade: Aumentou para 40% da força de trabalho (aprox. 38 milhões de pessoas), impulsionada por apps de delivery e freelances. No período pós-pandemia (2020-2023), a informalidade cresceu 23% em autônomos.
  • MEI (Microempreendedor Individual): 4 milhões de novos MEIs em 2024, totalizando 15 milhões ativos.

O mercado de trabalho brasileiro em 2025 reflete uma recuperação robusta pós-pandemia, mas marcada por uma persistente dualidade entre setores formal e informal. Com uma taxa de desocupação de 6,2% no trimestre de março a maio – a menor em anos recentes –, o país registra “pleno emprego” em termos de ocupação, mas com desigualdades estruturais que afetam milhões de trabalhadores. De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, cerca de 103 milhões de pessoas estão ocupadas, com uma renda média mensal de R$ 3.410, o maior valor histórico. No entanto, a informalidade, que atinge 37,9% da força de trabalho (aproximadamente 39 milhões de pessoas), continua como amortecedor econômico, mas também como vetor de precarização.

Exclusivo para Assinantes

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica

23/09/2025 00h05

Compartilhar
Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

Continue Lendo...

O mercado imobiliário de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, atravessa um período de notável dinamismo e valorização. Impulsionado por uma combinação de fatores macroeconômicos, desenvolvimento de infraestrutura e um agronegócio robusto, o setor demonstra um crescimento consistente, superando a média nacional em diversos indicadores. Esta análise aprofunda as principais vertentes que moldam o cenário atual: a evolução de preços e o aquecimento do mercado, o surgimento de empreendimentos de alto padrão, o perfil de renda da população e, crucialmente, os efeitos transformadores da Rota Bioceânica sobre os investimentos locais.

Aquecimento e Valorização do Mercado

A cidade de Campo Grande consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais aquecidos do Brasil. Dados do índice FipeZAP e da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) indicam uma trajetória de valorização expressiva, tanto para venda quanto para locação. Em janeiro de 2025, o preço médio do metro quadrado na capital atingiu R$ 6.098, registrando uma alta mensal de 1,35%, mais que o dobro da média nacional de 0,59%.

Essa tendência de alta é um reflexo de um movimento de longo prazo: desde janeiro de 2022, o preço de venda dos imóveis na cidade acumula um crescimento de 31%, enquanto a média nacional foi de 19%. O mercado de locação é ainda mais notável, com um disparo de 75% no mesmo período, superando largamente o índice nacional de 52%.

O volume de transações acompanha o ritmo de valorização. Em abril de 2024, as negociações de compra e venda cresceram 45,4% em relação ao ano anterior, e o número de lançamentos imobiliários aumentou 15% ao longo de 2024.

Michel Constantino

Um Vetor de Investimentos é a expectativa com a Rota Bioceânica, é o principal catalisador de uma nova fase de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. Com investimentos que ultrapassam os R$ 2 bilhões apenas em infraestrutura rodoviária no estado, o projeto posiciona Campo Grande como um hub logístico estratégico na América do Sul.

A expectativa é que a rota reduza em até 17 dias o tempo de transporte de exportações para mercados asiáticos, gerando uma nova dinâmica econômica. Este cenário já reverbera no setor imobiliário. A Acomasul (Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul) prevê um aumento ainda maior no volume de lançamentos em 2025, não apenas em Campo Grande, mas em todas as cidades no raio de influência da rota. A valorização de imóveis já é uma realidade, como no caso do Condomínio Belas Artes, que viu seus apartamentos valorizarem mais de 40% antes mesmo da conclusão das obras da rota.

Campo Grande é uma Capital que oferece muitas oportunidades de negócios e que está em pleno crescimento alavancado pela Rota Bioceânica, principalmente nas faixas de alta renda.

O crescimento econômico e a pujança do agronegócio refletem-se no perfil de renda da população e, consequentemente, na demanda por imóveis de alto padrão. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em Campo Grande era de 3,3 salários mínimos em 2022, e o PIB per capita alcançou R$ 37.916,06 em 2021. Em nível estadual, a renda per capita de R$ 2.169 em 2024 coloca Mato Grosso do Sul acima da média nacional.

Essa capacidade de investimento sustenta um mercado de luxo em plena expansão. Bairros como Jardim dos Estados e Santa Fé lideram com o metro quadrado mais caro da cidade, ultrapassando os R$ 10.000/m² [1]. A demanda por exclusividade e sofisticação tem atraído grandes incorporadoras e projetos ambiciosos. Um exemplo emblemático é o TAJ Condomínio Resort, um empreendimento de alto padrão inspirado na arquitetura de Dubai, localizado ao lado do condomínio Damha II. Com uma vasta gama de amenidades, como complexo de piscinas, spa, boliche, cinema e múltiplos espaços gastronômicos, o projeto da Incorpore One visa redefinir o conceito de moradia de luxo na região. A chegada de projetos deste calibre, somada à atuação de outras incorporadoras como Plaenge e HVM, sinaliza a confiança do mercado no potencial de consumo da elite local e de novos investidores atraídos pelo crescimento do estado.

O mercado imobiliário de Campo Grande vive um momento de forte expansão, caracterizado pela alta valorização de preços, um volume crescente de transações e uma notável sofisticação dos novos empreendimentos. A Rota Bioceânica surge como um fator transformador, prometendo adensar ainda mais os investimentos e consolidar a capital sul-mato-grossense como um polo logístico e econômico de relevância continental. A combinação de uma economia local robusta, um perfil de renda em ascensão e a chegada de projetos de infraestrutura de grande porte cria um ambiente fértil para o setor. A tendência é que a valorização imobiliária se mantenha nos próximos anos, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão, que se beneficiam diretamente do aumento da riqueza gerada pelo agronegócio e pelas novas oportunidades de negócio abertas pela Rota Bioceânica.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois

19/09/2025 00h05

Compartilhar
Juliane Penteado

Juliane Penteado

Continue Lendo...

Estamos de volta e desta vez para falar dessa diferença e como os dois podem ajudar o segurado a ter o melhor benefício.

Fique por aqui, o artigo está incrível.

O ADVOGADO PREVIDENCIARISTA

Essa é uma área do direito e esse advogado é especialista em assuntos como aposentadorias,por exemplo.

Ele entende sobre os assuntos referentes à Previdência Social do Brasil,inclusive alguns se especializou em temas específicos dentro dessa área.

Vamos a diferença entre consulta previdenciária e planejamento previdenciário

Consulta Previdenciária

É como uma consulta médica. O segurado vai até o escritório para entender sobre situações da Previdência social, como aposentadoria, se os recolhimentos estão sendo feitos corretamente, Cnis, enfim, os questionamentos são respondidos e o advogado fará um diagnóstico e o que é mais indicado em cada caso.

Para essa consulta o advogado precisará dos seguintes documentos:

 

  • Extrato do CNIS;

  • Carteira de Trabalho;

  • Documentação médica;

  • Guias e carnês de recolhimento do INSS;

  • CTC;

  • PPP e LTCAT;

  • Documentos rurais, se for o caso;

Os cálculos e simulações sobre aposentadoria, isso será feito no planejamento previdenciário.

Planejamento previdenciário

Depois da consulta, o cliente, entendendo o processo vai assinar ou não um contrato para realizar um Planejamento previdenciário e nele o advogado irá analisar para cada caso:

  • Os tipos de aposentadorias;

  • Tempo e valor de contribuição;

  • Um possível valor receber de benefício;

  • Se o segurado tem direito adquirido;

  • As Regras de Transição da Reforma da Previdência;

  • Novas normas previdenciárias;

  • Recolhimentos em atraso e futuros;

  • Tempos de contribuição que não estão no CNIS

  • Simulação de todos os cenários possíveis de aposentadoria.

  • Cálculos completos de aposentadoria, considerando o Teto e o salário-mínimo.

No planejamento previdenciário, o advogado já oferece todos os caminhos para que o segurado receba o melhor benefício possível.

Cada caso é um caso

Para saber exatamente qual o melhor para cada segurado, é necessário que os casos sejam analisados de forma separada.

Tem casos que uma consulta já resolve, e o segurado entende tudo que precisa. Mas é muito difícil passar por uma consulta e não vislumbrar um planejamento para que a aposentadoria seja a melhor possível.

O advogado previdenciarista deve estar pronto para todo esse diagnóstico e preparado para dar a resposta correta sobre a aposentadoria mais vantajosa.

Nosso escritório está preparado para atender todas essas situações. Planeje-se.

Espero ter ajudado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 10 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3499, segunda-feira (29/09)

3

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

4

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6839, segunda-feira (29/09)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6839, segunda-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 36 minutos

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica