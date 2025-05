Panorama Econômico da Semana

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A semana econômica global foi marcada por uma intensa expectativa em torno dos indicadores de inflação norte-americanos e as consequentes decisões do Federal Reserve (Fed), reverberando diretamente nos mercados financeiros internacionais e, de forma particular, no Brasil. Enquanto o cenário mundial lida com tensões comerciais e a volatilidade das commodities, a economia brasileira demonstrou resiliência em alguns setores, com o Ibovespa atingindo patamares recordes e o dólar recuando. Em Mato Grosso do Sul, o foco se volta para os impactos de decisões nacionais, como o aumento da tarifa de energia, e para os robustos investimentos em infraestrutura, especialmente no setor de celulose, que continua a ser um pilar da economia estadual.

Cenário Internacional

Os mercados globais permaneceram em compasso de espera e alta volatilidade, com os investidores atentos à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos. Este indicador é crucial para balizar as próximas decisões do Federal Reserve (Fed) quanto à taxa de juros, uma vez que a persistência inflacionária poderia levar a uma política monetária mais contracionista, com potencial para desacelerar a economia global. Dados preliminares e expectativas de analistas, como os reportados por Investing.com e MoneyTimes, indicavam que qualquer surpresa nesse índice poderia desencadear movimentos bruscos nos mercados.

Paralelamente, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China continuaram no radar. Embora tenha sido noticiada pela Bloomberg Línea e Euronews uma possível "trégua de 90 dias", a chamada "guerra comercial" segue como um fator de incerteza. Washington também anunciou alterações em regras para remessas de baixo valor, com potencial impacto no comércio internacional.