Perspectivas para a economia brasileira e do Mato Grosso do Sul 2024-2025

Nesta coluna explorei alguns indicadores econômicos para analisar a perspectiva da economia do nosso estado Mato Grosso do Sul e da economia brasileira.

Agronegócio – no primeiro indicador ligado ao agronegócio, temos um cenário de curto prazo negativo para a produtividade do agronegócio, seja no Brasil, seja no Mato Grosso do Sul, com preços baixos para a Soja, Proteína Animal e outras commodities agrícolas, e, um impacto do clima na produção, que deve manter a mesma safra de 2022-2023.

Esse cenário do agronegócio já justifica um freio no crescimento econômico, como sabemos, o agronegócio vem puxando a economia, e, se os preços não reagirem teremos uma menor receita e menores resultados no principal setor da economia.