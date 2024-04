Prolongamento da dívida rural: Um dever do banco e um direito do produtor

Direito previdenciário

Confira a coluna de Juliane Penteado desta sexta-feira, 5 de abril de 2024

Olá! Bem-vindo e bem-vinda a mais um artigo aqui no blog!

Hoje daremos dicas aos médicos, para que não se prejudiquem na hora da aposentadoria, não tendo negativa quando entrarem com pedido, ou com valor inferior ao que tem direito.

Bom, como sempre afirmo aqui, o planejamento previdenciário é de extrema importância, para que o médico possa, de fato, desfrutar da aposentadoria da melhor forma possível.

Mas, dou agora algumas dicas para não gerar perda de direitos na hora da aposentadoria.

Planeje a aposentadoria para não perder tempo do seu benefício

Muitos médicos perdem "tempo" de trabalho, porque deixam de lado o tempo especial trabalhado na profissão. Esse período precisa ser validado com comprovação através de provas, no INSS, senão acaba sendo descartado.

Por exemplo, se o médico for pedir aposentadoria especial, o médico deverá trabalhar mais tempo, e no caso de converter o tempo especial em comum,

Isso vale tanto para os casos de médico que vai pedir a aposentadoria especial, quanto nos casos do médico que vai converter o tempo especial em comum, gera 2 anos a mais de trabalho no INSS a cada 10 anos para a mulher e 4 anos para o homem. Além disso, o médico pode deixar passar a data perfeita para solicitar aposentadoria, e isso pode atrasar a aposentadoria e perder de valores.

Escolha a melhor regra para no caso de inscrição em diversas matrículas

Muitos médicos têm vários vínculos de trabalho, e depois da Reforma da Previdência, o médico no serviço público precisa saber qual vínculo é mais vantajoso para "abrir mão", pela aposentadoria, pois ele não pode voltar a trabalhar nesse mesmo local.

Atenção:Se o médico for se aposentar com tempo de serviço público, não pode continuar no cargo que usa tempo para aposentar, caso seja aposentadoria especial pelo INSS, não é possível trabalhar exposto a agentes nocivos, nem no serviço público. Porém, se o médico se aposentar no Regime Próprio de Previdência Social, não tem essa proibição.

Para entender melhor isso, a melhor atitude é realizar um planejamento previdenciário que ajudará nas melhores escolhas, como, qual as matrículas são melhores para incluir na aposentadoria.

Para o primeiro "problema", a questão do cargo público, é avaliar as matrículas que você tem e que valem a pena incluir na aposentadoria. Você não precisa incluir todas, o que permite continuar trabalhando nas demais. Mas para isso o ideal é fazer um quadro comparativo avaliando qual delas te trará o melhor retorno financeiro ao ser incluída no cálculo da aposentadoria.

Buscar o reconhecimento de tempo especial para autônomos e empresários

Ainda que o INSS diga que não é possível, para o médico que é autônomo e empresário, esses profissionais têm direito, pois também trabalham expostos às mesmas condições de trabalho, claro que, comprovado através de documentação.

inclusive, o médico autônomo precisa ficar atento a um detalhe: ele necessita do LTCAT, e por isso, deve contratar um profissional que irá fazê-lo nos ambientes os quais trabalha. Pode ser que o INSS negue o pedido, mas esse caso é possível reverter na justiça.

Se planejando, é possível avaliar o histórico de contribuições e registros do médico do INSS, listar os períodos a mais que precisam ser comprovados, corrigir pendências e erros no CNIS, verificar se precisa pagar algum período em atraso e contabilizá-los para aposentadoria.

Evitar atrasos na concessão do benefícios e possíveis problemas com provas e documentos

Validar o tempo exige provas, por isso, é preciso saber exatamente quais são, para que não precisem ser corrigidas. Um advogado especialista em direito previdenciário irá auxiliar o médico a organizar essa documentação.

Uma aposentadoria sem planejamento facilita a vida do médico

Esse profissional tem diversas matrículas, além de toda sobrecarga de trabalho, e com um especialista cuidando de todos os detalhes no planejamento, a aposentadoria torna-se mais certeira e eficaz.

Médico, nosso conselho é que você se concentre somente no seu trabalho e deixe o seu "futuro" nas mãos de quem entende do assunto, no caso, um advogado previdenciarista, que cuidará de tudo para sua tranquilidade no futuro. No escritório Penteado Santana temos profissionais especializados para atendê-lo.

Espero ter ajudado.