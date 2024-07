Queimadas no Pantanal: a solução está no conhecimento do Pantaneiro e na Ciência de Dados

Já perguntaram para o Pantaneiro como resolver o problema das queimadas? Já observaram as práticas tradicionais de conservação, manutenção e produção no pantanal que fizeram do Pantanal a região de maior riqueza natural? E por fim, conhecem as especificidades do Pantanal e do pantaneiro?

Começo essa coluna de hoje com essas perguntas, observando os movimentos que ano a ano se repetem no Pantanal, em todos os anos sempre tentam achar respostas simples para a questão da seca, das queimadas, das enchentes e no fim surgem vários esforços que chamamos de “enxugar gelo”, pois são pontuais e depois que o problema já iniciou, como são as queimadas que acontecem entre junho e agosto de todos os anos.

Parece uma mistura de amadorismo, oportunismo e uma urgente vontade de usar recursos públicos de forma emergencial e sem planejamento.