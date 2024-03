Servidores de Campo Grande: Uma Luz no Fim do Túnel dos Empréstimos Consignados

Economia, investimentos e dicas

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (5)

Nesta coluna explorei alguns indicadores econômicos para analisar a perspectiva da economia do nosso estado Mato Grosso do Sul e da economia brasileira.

Agronegócio – no primeiro indicador ligado ao agronegócio, temos um cenário de curto prazo negativo para a produtividade do agronegócio, seja no Brasil, seja no Mato Grosso do Sul, com preços baixos para a Soja, Proteína Animal e outras commodities agrícolas, e, um impacto do clima na produção, que deve manter a mesma safra de 2022-2023.

Esse cenário do agronegócio já justifica um freio no crescimento econômico, como sabemos, o agronegócio vem puxando a economia, e, se os preços não reagirem teremos uma menor receita e menores resultados no principal setor da economia.

Indústria - Analisando o estímulo dado pela política industrial anunciada pelo governo federal, teremos nos médio e longo prazos um crescimento no setor industrial que pode se manter ou não no longo prazo e ajudar no crescimento econômico. Para Mato Grosso do Sul o estímulo é bem-vindo, as agroindústrias e os complexos industriais baseados em tecnologias podem ter um avanço em ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A neoindustrialização anunciada pelo Ministro Alckmin já acontece no MS há pelo menos 8 anos, com uma industrialização baseada em eficiência, sustentabilidade e com qualidade internacional.

Ano eleitoral – tem um efeito imediato nas -expectativas dos eleitores e partidos, com um primeiro impacto financeiro com mais gastos públicos direcionados, como emendas e o fundo eleitoral, e, por outro lado, os investimentos em projetos públicos novos param nesse momento.

Investimentos externos – no estado de Mato Grosso do Sul os investimentos crescem a cada ano, com mega indústrias de celulose, processamento de milho em etanol e energia, tilápia, borracha e cooperativas de esmagamento e agregação de valor da soja e milho, o estado se descola dos investimentos internacionais direcionados a infraestrutura nacional, que, vem patinando com pouca efetividade e muitos erros de comunicação pelo governo federal.

Gargalos e desafios - Infraestrutura logística – o governo federal não tem uma política clara de privatização e indução de parcerias para construir ferrovias; A falta de proteção (seguro e crédito) para o Agro passar por essa onda climática atual e futura; Falta de investimento em pesquisa e soluções para o AGRO; Falta de investimentos em Silos ou (crédito) que incentive a produção de silos para armazenamento; Contingenciamentos dos recursos do PAC para o MS e outros estados [como já ocorreu], fruto dos problemas fiscais que vem pela frente para o Governo Federal, além de aumento de impostos, que pode desincentivar a economia do país do estado e o pacote de crescimento virar um voo de galinha.