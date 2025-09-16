Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro

Michel Constantino

Michel Constantino

16/09/2025 - 00h05
Hoje a coluna é um texto reflexivo sobre a precificação que o mercado financeiro já está praticando na economia brasileira. Os analistas não refletem o momento presente, mas sim as expectativas futuras. Os investidores analisam tendências de longo prazo, não a situação atual.

A Bolsa de Valores, o mercado financeiro, os analistas que trabalham com isso, eles não olham a foto do momento. Eles olham o vídeo, eles olham como é que esse negócio vai se desenrolar nos anos que vão vir.

O "Acordão Político"

Me parece que o mercado dá sinais de um possível "acordo político” que envolveria:

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos

09/09/2025

Michel Constantino

Michel Constantino Divulgação

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, que institui a reforma tributária sobre o consumo, representa um marco na história econômica do Brasil. Uma das transformações mais profundas é o fim da chamada "guerra fiscal" – a disputa entre estados e municípios para atrair empresas por meio da concessão de benefícios e incentivos fiscais, principalmente relacionados ao ICMS e ao ISS. Com a unificação desses tributos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de gestão compartilhada, e a adoção do princípio do destino, onde o imposto é devido no local de consumo e não no de produção, a margem para a concessão de vantagens tributárias unilaterais será drasticamente reduzida até sua extinção em 2032.

Este novo cenário impõe a estados e municípios o desafio de repensar suas estratégias de desenvolvimento e atração de investimentos. Se a competição via alíquotas e isenções está com os dias contados, quais serão os novos diferenciais competitivos? A resposta reside em um conjunto de fatores estruturais que, embora sempre tenham sido importantes, agora se tornam protagonistas na decisão de localização de uma empresa.

A reforma tributária, ao instituir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual – composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em nível federal e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para estados e municípios –, ataca diretamente a causa da guerra fiscal. A transição, que se estenderá de 2026 a 2032, extinguirá gradualmente os benefícios fiscais do ICMS concedidos unilateralmente. A partir de 2029, a concessão de novos incentivos será vedada, e os existentes serão extintos até 2032.

Essa mudança estrutural força uma reavaliação do que torna uma localidade atrativa para o investimento. A competição por meio de renúncia fiscal, que muitas vezes resultou em perdas de arrecadação sem o correspondente desenvolvimento econômico e social, dará lugar a uma competição baseada em fundamentos econômicos sólidos. A eficiência da gestão pública, a qualidade da infraestrutura e a produtividade da mão de obra passarão a ser os principais vetores de atração de capital.

O gráfico ilustra o peso dos impostos indiretos na arrecadação total, evidenciando a complexidade do sistema tributário brasileiro que a reforma busca simplificar.

Com o fim dos incentivos fiscais como principal ferramenta de atração, estados e municípios precisarão focar em um conjunto de estratégias que melhorem o ambiente de negócios de forma estrutural. Algumas propostas de eixos de atuação.

Infraestrutura e Logística

A eficiência logística é um dos fatores mais críticos para a competitividade das empresas. Custos de transporte e tempo de escoamento da produção impactam diretamente a margem de lucro e a capacidade de competir em mercados mais amplos. Portanto, investimentos em infraestrutura de qualidade são essenciais.

  • Malha de Transportes: Investir na modernização e expansão de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. A integração entre os diferentes modais (transporte intermodal) é crucial para reduzir custos e otimizar o fluxo de mercadorias.

  • Distritos Industriais: A criação de distritos industriais planejados, com infraestrutura completa (energia, saneamento, telecomunicações) e localização estratégica próxima a eixos logísticos, pode ser um grande atrativo.

  • Energia e Conectividade: Garantir o fornecimento de energia a preços competitivos e com segurança, além de oferecer acesso à internet de alta velocidade, são condições básicas para a operação de qualquer indústria moderna.

O gráfico mostra a lacuna histórica de investimentos em infraestrutura no Brasil, destacando a urgência de priorizar essa área para aumentar a competitividade.

Capital Humano e Educação

A disponibilidade de mão de obra qualificada é um fator decisivo para empresas de todos os setores, especialmente para aquelas de maior valor agregado e tecnologia intensiva. A qualificação do capital humano é um investimento de longo prazo com alto retorno.

  • Educação Básica e Técnica: Investir na qualidade da educação básica e na expansão de cursos técnicos profissionalizantes alinhados com as vocações econômicas da região. Parcerias com o setor privado para desenvolver currículos e programas de formação são fundamentais.

  • Ensino Superior e Pesquisa: Fortalecer universidades e institutos de pesquisa, incentivando a colaboração com as empresas para o desenvolvimento de inovações e a formação de profissionais altamente qualificados.

  • Capacitação Contínua: Criar programas de requalificação e capacitação contínua para os trabalhadores, garantindo que a força de trabalho local acompanhe as transformações tecnológicas e as novas demandas do mercado.

Inovação, Tecnologia e Ambiente de Negócios

Um ecossistema de inovação vibrante e um ambiente de negócios favorável são ímãs para novos investimentos. A burocracia e a insegurança jurídica são grandes entraves ao desenvolvimento, e sua redução pode ser um diferencial competitivo significativo.

  • Fomento à Inovação: Criar e fortalecer parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de startups. Oferecer linhas de crédito e subvenções para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I).

  • Desburocratização: Simplificar e digitalizar processos para abertura e operação de empresas. Reduzir o tempo e o custo para a obtenção de licenças e alvarás.

  • Segurança Jurídica: Garantir a estabilidade das regras e a previsibilidade do ambiente regulatório. Um sistema judiciário ágil e eficiente na resolução de disputas comerciais também é crucial.

A reforma tributária inaugura uma nova era na relação entre o poder público e o setor privado no Brasil. O fim da guerra fiscal não significa o fim da competição entre estados e municípios, mas sim uma mudança em sua natureza. A disputa por investimentos deixará de ser uma corrida por quem oferece o maior desconto fiscal e passará a ser uma maratona por quem oferece o melhor ambiente para se produzir, inovar e prosperar.

As regiões que investirem em infraestrutura de qualidade, na formação de capital humano, na desburocratização e no fomento à inovação sairão na frente. A transição será desafiadora, especialmente para os entes federativos que se tornaram dependentes dos incentivos fiscais como principal política de desenvolvimento. No entanto, a mudança representa uma oportunidade histórica para construir um federalismo mais cooperativo e um desenvolvimento econômico mais equilibrado e sustentável, baseado em vantagens competitivas reais e não em distorções tributárias.

As empresas públicas e privadas devem consultar cada vez mais economistas que entendem e estudam as vantagens comparativas e as estratégicas competitivas para criar estruturas de cidades de inteligentes, estados prósperos e que se organizem a partir de dados, cultura analítica e eficiência na gestão.

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?

05/09/2025

Juliane Penteado

Juliane Penteado

Vai chegando o tempo de aposentadoria, com idade e muitos anos de contribuição e o segurado querendo descansar.

Mesmo com os requisitos, é interessante um planejamento previdenciário.

Fique comigo que hoje te conto tudo sobre esse assunto.

A idade mínima para concessão da aposentadoria

Com a Reforma da previdência, em regra, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres.

Também, são necessários 20 anos de contribuição para homens e 15 para as mulheres.

Isso quer dizer que não é possível se aposentar por idade com menos idade que essas estipuladas.

Porém, existem regras que não precisam de idade mínima e direito adquirido, que fogem a essa regra acima.

Já explico.

E quais as regras de transição que não precisam de idade mínima?

Bem, vamos lá.

Já falei várias vezes dessas regras, mas não custa lembrar. E são elas:

Pedágio 50%

Para o homem são necessários 35 anos de tempo de contribuição + metade do tempo que faltava para completar 35 anos na data da Reforma (13/11/2019) e 180 meses (15 anos) de carência.

Para a mulher são necessários 30 anos de tempo de contribuição + metade do tempo que faltava para completar 30 anos na data da Reforma (13/11/2019) e 180 meses ( 15 anos) de carência.

Regra dos Pontos por Transição

Nessa regra os requisitos são a soma da idade + tempo de contribuição.

Para o homem são necessários 35 anos de tempo de contribuição + 102 pontos em 2025.

Já a mulher precisa de 30 anos de tempo de contribuição + 92 pontos em 2025.

Regra para a Aposentadoria especial

Nesta regra são necessários:

  • 86 pontos + 25 anos de atividade especial para exposição em trabalhos de menor risco ( exposição a ruídos acima do permitido, frio ou calor intensos, etc.);

  • 76 pontos + 20 anos de atividade especial para exposição em trabalhos de médio risco ( segurados que trabalham em minas subterrâneas afastadas da frente de produção ou expostas a amianto);

  • 66 pontos + 15 anos de atividade especial para exposição em trabalhos de alto risco (pessoas que realizam atividades permanentes no subsolo de mineração subterrânea em frente de produção).

Os requisitos são os mesmos para homens e mulheres.

Regras que exigem menos de 65 e 62 anos para homens e mulheres

Isso mesmo, e são elas:

Regra do Pedágio 100%

Ela é excelente para quem tem bastante tempo de contribuição e já ia se aposentar perto da data da Reforma (13/11/2019).

Homem: 35 anos de tempo de contribuição + dobro do tempo que faltava para completar 35 anos de contribuição na data da Reforma (13/11/2019).

Mulher: 30 anos de tempo de contribuição + dobro do tempo que faltava para completar 30 anos na data da Reforma (13/11/2019).

Regra da Idade mínima progressiva

Os requisitos são:

Homem: 35 anos de tempo de contribuição + 64 anos de idade em 2025.

Mulher: 30 anos de tempo de contribuição + 59 anos de idade em 2025.

Idade por transição

Requisitos:

Homem: 15 anos de tempo de contribuição + 65 anos de idade.

Mulher: 15 anos de tempo de contribuição + 62 anos.

Vamos falar agora de Direito adquirido

Essa é a regra para quem completou os requisitos dessa aposentadoria até a Reforma da Previdência (13/11/2019).

Veja agora se você se encaixa nela:

Aposentadoria por idade

Homem: 65 anos de idade + 180 meses de carência.

Mulher: 60 anos de idade + 180 meses de carência.

Aposentadoria por tempo de contribuição

O homem necessita de 35 anos de tempo de contribuição e a Mulher precisa de 30 anos de tempo de contribuição.

Aposentadoria por pontos

Homem 96 pontos + 35 anos de tempo de contribuição.

Mulher 86 pontos + 30 anos de tempo de contribuição.

Aposentadoria especial

Tanto para homem quanto para mulheres os requisitos são:

  • 25 anos de atividade especial para Atividades de baixo risco

  • 20 anos de atividade especial para Atividades de médio risco

  • 15 anos de atividade especial para Atividades de alto risco

Então, qual aposentadoria é mais fácil?

Isso varia de acordo com o caso, pois vai depender da idade e do tempo de contribuição que o segurado tinha até a data da Reforma em 13/11/2019.

Por exemplo, quem é mais jovem e tem bastante tempo de contribuição, a melhor regra é o pedágio de 50%.

Já para quem está próximo de completar 60 anos de idade neste ano pode ser que a do pedágio 100% seja melhor.

Em todos os casos é importante a consulta a um advogado previdenciarista e num estudo de caso saber qual a melhor opção para você.

Quanto antes isso acontecer, será melhor. Pois, no planejamento é possível entender cada situação, preparar-se para a aposentadoria e saber até mesmo valores a receber, claro, buscando sempre o melhor.

Nosso escritório tem profissionais gabaritados para efetuar esse tipo de trabalho.

Espero ter ajudado

