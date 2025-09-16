Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro

Exclusivo para Assinantes

A promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, que institui a reforma tributária sobre o consumo, representa um marco na história econômica do Brasil. Uma das transformações mais profundas é o fim da chamada "guerra fiscal" – a disputa entre estados e municípios para atrair empresas por meio da concessão de benefícios e incentivos fiscais, principalmente relacionados ao ICMS e ao ISS. Com a unificação desses tributos no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de gestão compartilhada, e a adoção do princípio do destino, onde o imposto é devido no local de consumo e não no de produção, a margem para a concessão de vantagens tributárias unilaterais será drasticamente reduzida até sua extinção em 2032.

Este novo cenário impõe a estados e municípios o desafio de repensar suas estratégias de desenvolvimento e atração de investimentos. Se a competição via alíquotas e isenções está com os dias contados, quais serão os novos diferenciais competitivos? A resposta reside em um conjunto de fatores estruturais que, embora sempre tenham sido importantes, agora se tornam protagonistas na decisão de localização de uma empresa.

A reforma tributária, ao instituir o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual – composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em nível federal e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para estados e municípios –, ataca diretamente a causa da guerra fiscal. A transição, que se estenderá de 2026 a 2032, extinguirá gradualmente os benefícios fiscais do ICMS concedidos unilateralmente. A partir de 2029, a concessão de novos incentivos será vedada, e os existentes serão extintos até 2032.

Essa mudança estrutural força uma reavaliação do que torna uma localidade atrativa para o investimento. A competição por meio de renúncia fiscal, que muitas vezes resultou em perdas de arrecadação sem o correspondente desenvolvimento econômico e social, dará lugar a uma competição baseada em fundamentos econômicos sólidos. A eficiência da gestão pública, a qualidade da infraestrutura e a produtividade da mão de obra passarão a ser os principais vetores de atração de capital.

O gráfico ilustra o peso dos impostos indiretos na arrecadação total, evidenciando a complexidade do sistema tributário brasileiro que a reforma busca simplificar.

Com o fim dos incentivos fiscais como principal ferramenta de atração, estados e municípios precisarão focar em um conjunto de estratégias que melhorem o ambiente de negócios de forma estrutural. Algumas propostas de eixos de atuação.

Infraestrutura e Logística

A eficiência logística é um dos fatores mais críticos para a competitividade das empresas. Custos de transporte e tempo de escoamento da produção impactam diretamente a margem de lucro e a capacidade de competir em mercados mais amplos. Portanto, investimentos em infraestrutura de qualidade são essenciais.

Malha de Transportes: Investir na modernização e expansão de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. A integração entre os diferentes modais (transporte intermodal) é crucial para reduzir custos e otimizar o fluxo de mercadorias.

Distritos Industriais: A criação de distritos industriais planejados, com infraestrutura completa (energia, saneamento, telecomunicações) e localização estratégica próxima a eixos logísticos, pode ser um grande atrativo.

Energia e Conectividade: Garantir o fornecimento de energia a preços competitivos e com segurança, além de oferecer acesso à internet de alta velocidade, são condições básicas para a operação de qualquer indústria moderna.

O gráfico mostra a lacuna histórica de investimentos em infraestrutura no Brasil, destacando a urgência de priorizar essa área para aumentar a competitividade.

Capital Humano e Educação

A disponibilidade de mão de obra qualificada é um fator decisivo para empresas de todos os setores, especialmente para aquelas de maior valor agregado e tecnologia intensiva. A qualificação do capital humano é um investimento de longo prazo com alto retorno.

Educação Básica e Técnica: Investir na qualidade da educação básica e na expansão de cursos técnicos profissionalizantes alinhados com as vocações econômicas da região. Parcerias com o setor privado para desenvolver currículos e programas de formação são fundamentais.

Ensino Superior e Pesquisa: Fortalecer universidades e institutos de pesquisa, incentivando a colaboração com as empresas para o desenvolvimento de inovações e a formação de profissionais altamente qualificados.

Capacitação Contínua: Criar programas de requalificação e capacitação contínua para os trabalhadores, garantindo que a força de trabalho local acompanhe as transformações tecnológicas e as novas demandas do mercado.

Inovação, Tecnologia e Ambiente de Negócios

Um ecossistema de inovação vibrante e um ambiente de negócios favorável são ímãs para novos investimentos. A burocracia e a insegurança jurídica são grandes entraves ao desenvolvimento, e sua redução pode ser um diferencial competitivo significativo.

Fomento à Inovação: Criar e fortalecer parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de startups. Oferecer linhas de crédito e subvenções para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I).

Desburocratização: Simplificar e digitalizar processos para abertura e operação de empresas. Reduzir o tempo e o custo para a obtenção de licenças e alvarás.

Segurança Jurídica: Garantir a estabilidade das regras e a previsibilidade do ambiente regulatório. Um sistema judiciário ágil e eficiente na resolução de disputas comerciais também é crucial.

A reforma tributária inaugura uma nova era na relação entre o poder público e o setor privado no Brasil. O fim da guerra fiscal não significa o fim da competição entre estados e municípios, mas sim uma mudança em sua natureza. A disputa por investimentos deixará de ser uma corrida por quem oferece o maior desconto fiscal e passará a ser uma maratona por quem oferece o melhor ambiente para se produzir, inovar e prosperar.

As regiões que investirem em infraestrutura de qualidade, na formação de capital humano, na desburocratização e no fomento à inovação sairão na frente. A transição será desafiadora, especialmente para os entes federativos que se tornaram dependentes dos incentivos fiscais como principal política de desenvolvimento. No entanto, a mudança representa uma oportunidade histórica para construir um federalismo mais cooperativo e um desenvolvimento econômico mais equilibrado e sustentável, baseado em vantagens competitivas reais e não em distorções tributárias.

As empresas públicas e privadas devem consultar cada vez mais economistas que entendem e estudam as vantagens comparativas e as estratégicas competitivas para criar estruturas de cidades de inteligentes, estados prósperos e que se organizem a partir de dados, cultura analítica e eficiência na gestão.